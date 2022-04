Do të jetë edhe më keq për ju: Ushqimet që nuk duhet t’i hani kurrë kur ju dhemb stomaku

Dhimbjet dhe ngërçet e stomakut mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm.

Çfarëdo që i shkakton, ato janë po aq të pakëndshme dhe prishin funksionimin e përditshëm, madje edhe gjumin.

Nëse ndjeni dhimbje për disa ditë rresht, rekomandohet patjetër që të kontaktoni mjekun e zgjedhur, i cili do t’ju drejtojë për hapa të mëtejshëm, nëse dyshon se situata është e rëndë, shkruan albeu.com.

Megjithatë, dhimbja më e zakonshme e barkut shkaktohet nga dieta e varfër dhe e parregullt. Cilido qoftë shkaku i dhimbjes që ndjeni, ju mund ta ndihmoni veten deri në një farë mase.

Për të mos përkeqësuar situatën, rekomandohet të shmangni disa ushqime deri në zgjidhjen e situatës.

Produktet e qumështit

Qumështi, kosi dhe djathi janë të pasura me yndyrë, gjë që e vështirëson tretjen e stomakut. Akullorja edhe pse është një trajtim fantastik ngushëllues, nuk rekomandohet kurrsesi kur keni dhimbje barku.

Kosi me pak yndyrë është i mirë, por duhet ta pini në sasi të vogla për të parë nëse trupi juaj do të reagojë ndaj tij.

Ushqim i skuqur

Ushqimet e skuqura janë mjaft të pashëndetshme sepse përmbajnë shumë vaj dhe yndyrë, ndaj është padyshim gjëja më e keqe që mund t’i përgatisni vetes kur ju dhemb stomaku. Mundohuni të reduktoni konsumin e tij, në përgjithësi.

Pijet e gazuara

Flluskat mund të shkaktojnë problem, sepse gazi arrin në sistemin tuaj të tretjes. Këto pije përmbajnë gjithashtu një sasi të madhe sheqeri, i cili nuk është i mirë për gjakun tuaj dhe mund të përkeqësojë diarrenë.

Ushqim pikant

Ushqimet pikante janë më të vështira për t’u tretur, kështu që ato do të jenë një barrë e madhe për sistemin tuaj tretës tashmë të ngarkuar.

Frutat dhe perimet e freskëta

Nuk ka dyshim se këto janë ushqime të shëndetshme, por fibrat në to që përshpejtojnë tretjen, nuk do t’ju ​​ndihmojnë nëse dhimbja juaj shkakton, apo shoqërohet me diarre. perimet e ziera janë një zgjedhje shumë më e mirë, dhe lëngjet e shtrydhura do të jenë një zëvendësues adekuat për frutat e freskëta.

Mjeku rekomandon që të hani ushqime më të lehta. Ushqime të tilla si buka e thekur që tretet lehtësisht, bananet që përmbajnë kallaj dhe oriz të pasur me niseshte, do të jenë më të dobishme për ju. Gjithashtu, sigurohuni që të pini shumë lëngje, veçanërisht ujë. /albeu.com/