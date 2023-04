“Do ndiheni të lodhur …”, Horoskopi javor, 24-30 prill 2023

Dashi

Në këtë periudhë nuk ju mungojnë konfirmimet dhe kënaqësitë e mëdha, si në fushën e ndjenjave (të mbrojtura nga Venusi) ashtu edhe në atë profesionale. Jupiteri do të qëndrojë në lidhje edhe për tre javë të tjera: nëse keni ndonjë kërkesë për të bërë ose për të bërë ndonjë sugjerim pune, mos hezitoni! Fatkeqësisht, tranziti i pafavorshëm i Marsit mund t’ju bëjë të ndiheni pak më të lodhur se zakonisht, veçanërisht të martën dhe të mërkurën.

Demi

Dielli më në fund ka arritur në Merkur në lidhje me shenjën tuaj, dhe Jupiteri do të arrijë së shpejti! Është një periudhë vërtet me fat për shenjën tuaj, e cila mund të ketë disa surpriza të këndshme… Ditët më me fat të javës, me një hënë të bukur në krah, do të jenë e marta, e mërkura dhe e diela. Nga ana tjetër, ditët e enjte dhe të premte janë më nervoze, në të cilat mund të lindin diskutime familjare.

Binjakët

Java juaj fillon shkëlqyeshëm, me një hënë të mrekullueshme në lidhje me shenjën tuaj, gati për t’ju sjellë fat! Së fundmi edhe Venusi ka hyrë në lidhje dhe do ta bëjë dashurinë protagonisten e vërtetë të ditëve tuaja. Veçanërisht romantike ose – nëse jeni beqar – me fat për takime do të jenë ditët e së enjtes, të premtes dhe të shtunës, kur do të keni edhe një hënë të bukur në krah.

Gaforrja

Lidhja e Marsit vazhdon t’ju japë shumë forcë dhe një avantazh për t’ju bërë të pohoni veten, pavarësisht pozicionit të pafavorshëm të Jupiterit që vazhdon të sjellë disa pengesa në rrugën tuaj… nga mesi i majit do të përmirësohet. ! Ndërkohë, mund të mbështeteni në dy ditë hënore super-fat , të martën dhe të mërkurën, dhe në kalimin e favorshëm të Mërkurit, i cili mund t’ju sjellë disa lajme të mira të papritura…

Luani

Tranziti i pafavorshëm i Mërkurit këtë javë mund të sjellë pak më shumë bezdi apo pengesë në punë. Nëse duhet të diskutoni çështje me shefat ose kolegët, është më mirë të përqendroni gjithçka të enjten dhe të premten, kur hëna në lidhje do t’ju ndihmojë të gjeni një dialog më të qetë. Sfera e ndjenjave është me fat, falë një Venusi të shkëlqyer në formë të mirë.

Virgjëresha

Dashuria sërish këtë javë mund t’ju sjellë një kohë të vështirë: planeti Afërdita në shenjën “armik” të Binjakëve ngjall dyshime dhe ju bën të shihni gjithçka të zezë… Lëreni mënjanë racionalitetin tuaj proverbial dhe besojuni më shumë ndjenjave tuaja! Mërkuri i favorshëm, nga ana e tij, ju ndihmon të gjeni aleatë të rinj në vendin e punës. Të dielën një hënë e bukur do të shkëlqejë së bashku me shenjën tuaj, duke ju sjellë fat.

Peshorja

Peshorja e dashur, edhe pak javë durim dhe kundërshtimi i Jupiterit do të marrë fund: thuajse keni arritur në vijën e finishit, ndiheni mjaft të lodhur dhe të nervozuar (dhe fajin e ka edhe Marsi në një pozicion të pafavorshëm), por do ta bëni atë! Afërdita në formë të mirë ju premton shumë dashuri dhe afërsinë e një personi të veçantë që do të dijë t’ju mbështesë. Ditët më me fat do të jenë ato të së enjtes, të premtes dhe të shtunës. Ditët e pushimit: e martë dhe e mërkurë.

Akrepi

Planeti Mërkuri në opozitë sjell disa pengesa të tjera, veçanërisht në zyrë, ku mund të lindin diskutime të zjarrta. Tani që Saturni është kthyer për t’ju buzëqeshur, megjithatë, ju duhet të ndryshoni këndvështrimin tuaj dhe të imagjinoni çdo vështirësi që do të hasni në rrugën tuaj si funksionale për rritjen dhe evolucionin tuaj personal dhe shpirtëror. Bast gjithçka në ditët e favorshme të hënës : të martën, të mërkurën dhe të dielën.

Shigjetari

Java juaj për fat të keq fillon me hënën në opozitë , e cila të hënën mund t’ju sjellë disa mendime të tjera… Afërdita, gjithashtu në opozitë, ju shtyn të reflektoni për jetën tuaj të dashurisë dhe të pyesni veten nëse e keni personin në krah. … Për beqarët nuk do të jetë koha më e mirë për të bërë takime që janë të destinuara të zgjasin. Ditët e hënës me fat : e enjte, e premte dhe e shtune.

Bricjapi

I dashur Bricjap, këtë javë do të duhet të duroni kundërshtimin e hënës të martën dhe të mërkurën, i cili do të jetë paksa i rëndë… Fat më i mirë, megjithatë, të dielën. Kundërshtimi i Marsit ju bën të ndiheni mjaft të stresuar: do të jetë mbi të gjitha mjedisi i punës ai që do t’ju bëjë të vështirë, falë kalimit të pafavorshëm të Jupiterit … Shtrëngoni dhëmbët: nga muaji maj do të bëhet më mirë!

Ujori

Një tjetër javë e favorshme nga pikëpamja e ndjenjave: mund të mbështeteni në një Venus të bukur dhe, të hënën, gjithashtu në një hënë shumë romantike. Hëna nervoze, nga ana tjetër, të enjten, të premten dhe të shtunën, kur diçka mund të mos shkojë ashtu siç është planifikuar… Mund të ketë vonesa apo shqetësime në punë për shkak të kalimit të pafavorshëm të Mërkurit.

Peshqit

Tranziti i pafavorshëm i Venusit ju sjell disa shqetësime të tjera përsa i përket ndjenjave: veçanërisht fundjava – kur do të keni edhe hënën në opozitë – rrezikon të jetë mjaft “grindësh”… Me fat, megjithatë, mjedisi i punës. , me Saturnin dhe Mërkurin që ju shtyjnë drejt së resë : mos kini frikë të nisni veten në një plan ambicioz, duke filluar nga muaji maj gjithçka do të duket më e arritshme!