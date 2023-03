“Do keni probleme me financat”, Horoskopi i ditës së hënë, 27 mars 2023

Dashi

Pozicionimi jo i mire i Saturnit ne qiellin e dashurisë, do ndikoje negativisht tek jeta sentimentale e çifteve. Mos u tregoni shume autoritare dhe posesive. Beqaret do jene joshës dhe mund te kenë mundësi për te filluar aventura kalimtare. Ne planin financiar mos i besoni intuitës, por mendohuni mire para se te neni çfarëdo lloj shpenzimi. Vetëm kështu do shmangni problemet.

Demi

Qetësia do mbizotërojë gjate gjithë ditës sot ne planin sentimental te çifteve. Nga ana tjetër do jeni me te disponueshem te bëni përpjekjet e duhura qe te krijoni një klime harmonike. Për beqaret do favorizohen lidhjet afatgjata. Shfrytëzojeni çdo mundësi qe do iu jepet. Ne planin financiar tregohuni sa me te matur dhe te kujdesshëm. Po gabuat do keni probleme serioze,

Binjaket

Do ngrini shume pikëpyetje gjate kësaj dite mbi jetën tuaj sentimentale dhe do jeni paksa te turbullt ne mendime. Flisni sa me hapur me atë qe keni ne krah. Beqaret do jene te gatshëm te fillojnë edhe aventura afatshkurtra, vetëm e vetëm për te përjetuar disa emocione. Ne sektorin e financave gjerat do shkojnë mire. Nuk do keni vështirësi dhe ekuilibri do mbizotërojë.

Gaforrja

Nuk do ndiheni shume mire gjate kësaj dite dhe do debatoni shpesh me atë qe keni ne krah. Atmosfera do jete e tensionuar. Kujdes! Venusi do jete planeti qe do ndikoje me tepër tek jete e beqareve. Mundësitë për te krijuar lidhje do jene te shumta, por duhet te mateni mire para se te hidhni një hap. Financat do jene delikate për shkak te shpenzimeve te konsiderueshme qe do kryeni.

Luani

Gjate kësaj dite nuk do keni as problemin me te vogël me partnerin dhe do ndiheni te qete. Dashurohuni ashtu si e ndjeni pa menduar aspak për te ardhmen dhe për te tjerët. Beqaret nuk do ndihen me vetëm fale një takimi te nxitur nga Merkuri. Personi mund te jete i shenjës se Demit ose Bricjapit. Shlyejini sa me pare borxhet qe keni qe financat te fillojnë te stabilizohen.

Virgjeresha

Urani do ua beje ditën me emocionuese dhe me romantike sot. Si jua ashtu edhe ai qe keni ne krah do i kushtonin kohen e duhur lidhjes dhe do ndiheni te sigurte për te ardhmen se bashku. Beqaret do jene sensuale. Disa mund te kenë edhe dashuri me shikim te pare. Ne planin financiar gjerat do shkojnë me se miri dhe mund te shpenzoni për ato qe keni menduar.

Peshorja

Atmosfera ne jetën ne çift do jete e ngrohte dhe harmonike sot. Bashkëpunimi de komunikimi do mbizotërojë gjete gjithë kohës. Ata qe mendojnë për një te ardhme se bashku duhet te përgatisin projektet. Beqaret do fillojnë një histori dashurie e cila do shndërrohet shpejt ne një lidhje serioze. Me financat nuk do i keni mire punët sepse do shpenzoni jashtë mase.

Akrepi

Dita juaj do jete me e animuar dhe me emocionuese sot. Nuk do bëni asgjë pa marre mendimin e partnerit dhe kjo do iu afroje me shume. Beqaret do i kushtojnë shume rëndësi punës dhe nuk do kenë kohe për jetën sentimentale. Mos harroni qe ditët ikin shpejt. Nëse tregoheni te arsyeshëm me shpenzimet situata financiare do jete e qëndrueshme.

Shigjetari

Kritikat e partnerit ndaj jush do vazhdojnë edhe gjate kësaj dite. Do jeni gjithë kohës te mërzitur dhe mezi do e shtyni. Merrni guximin dhe flisni seriozisht me te. Beqaret vërtet do kenë disa takime, por duhet te tregohen me te arsyeshëm dhe te logjikojnë para se te marrin vendime. Ne planin financiar shmangni operacionet e mëdha qe mund t’iu rrënojnë.

Bricjapi

Ka mundësi te fillojnë dashuriçka për beqaret gjate kësaj dite. Dita do jete euforike dhe e mbushur me emocione. Shfrytëzojeni sa te mundni. Ata qe janë ne një lidhje do kenë goxha mosmarrëveshje me partnerin. Mundohuni te tregoheni pak me tolerante qe gjerat te mos marrin tatëpjetën. Ne planin financiar është koha për te marre iniciativa te guximshme.

Ujori

Dy planetë do jene aleate tuaj me te mire ne dashuri. Nga njëra ane Jupiteri do sjelle fat dhe gëzim, ndërsa nga ana tjetër Venusi do sjelle me tepër pasion. Nëse jeni ende vetëm do keni disa mundësi për takime. Shfrytëzojini, por mos u nxitoni për te marre vendime. Ne planin financiar do keni gjithçka nen kontroll. Ruajeni sa te mundni këtë situate.

Peshqit

Jeta juaj ne çift do jete paksa konfuze gjate kësaj dite. Qartësojuni njëherë mire me veten tuaj para se te flisni me partnerin, por nëse ndjenjat për te nuk janë shume te forta mos e mbani kot me shpresa. Beqaret nuk duhet te tregohen te pamatur me personat qe do takojnë sepse do krijojnë një opinion te keq. Ne planin financiar duhet te prisni edhe pak për te kryer investime.