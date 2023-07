“Do jeni të motivuar për …”, Horoskopi i ditës së martë, 1 Gusht 2023

Dashi

Tregohuni sa më të hapur dhe shprehjani çdo gjë atij që keni në krah gjatë kësaj dite. Lidhja juaj do jetë më e bukur dhe emocionet më të mëdha. Beqarët me shumë gjasë do goditen nga shigjeta e Kupidit dhe do bien kokë e këmbë në dashuri. Në planin financiar do jeni të motivuar dhe do arrini shpejt ta stabilizoni situatën.

Demi

Jeta sentimentale nuk do përbëjë asnjë problem për ju gjatë kësaj dite kështu që dashurohuni ashtu si ta ndjeni pa u menduar shumë. Beqarët, nën ndikimin e madh të Venusit do kenë takime mjaft interesante. Sektori i financave do ketë nevojë për më tepër kujdes, megjithatë nuk priten probleme te mëdha.

Binjakët

Lidhja juaj do jetë paksa e ndërlikuar gjatë kësaj dite, megjithatë me pak qetësi dhe durim mund t’ia dilni ta përmirësoni situatën. Ditë më problematike do jetë për ata që nuk do qëndrojnë besnikë. Beqarët do kenë një ditë normale, pa takime. Financat nuk do jenë të mira, por mund te bëhen katastrofike nëse nuk pakësoni shpenzimet.

Gaforrja

Jeta në çift nuk do jetë shumë e keqe, por as shumë e qëndrueshme. E mira do ishte të flisnit hapur me partnerin/en dhe me maturi t’i zgjidhnit problemet. Beqarët do jenë të shpërqendruar dhe nuk do mendojnë për të krijuar një lidhje. Në planin financiar duhet të bëni kujdes me shpenzimet e mëdha.

Luani

Ditë shumë e qetë për ata që janë në një lidhje. Do qëndroni pranë njeri-tjetrit dhe do dashuroheni butësisht. Beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë të mbushur me takime dhe risi. Njihuni me sa më shumë persona, por në fund mendohuni mirë para se të bëni një zgjedhje. Në planin financiar duhet të merrni masa që t’i zgjidhni sa më parë problemet.

Virgjëresha

Çdo gjë do shkoje për mrekulli sot ndërmjet jush dhe atij/asaj që keni në krah. Do jeni të gatshëm të provoni eksperienca të reja dhe emocionet do shumëfishohen. Beqarët do mundohen shumë të gjejnë personin e duhur, por mundësitë nuk do jenë aq të mira. Financat do kenë goxha tronditje. Bëni kujdes.

Peshorja

Jeta juaj në çift do mbrohet gjithë kohës nga yjet gjatë kësaj dite. Ata do ju nxitin të tregoheni shumë të matur para se të flisni dhe në këtë mënyrë nuk do keni mosmarrëveshje. Beqarët jo vetëm që do kenë takime, por do mund të hedhin hapa drejt një lidhjeje serioze. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë.

Akrepi

Ditë e zymtë dhe e mbushur me mosmarrëveshje për ata që janë në një lidhje. Nuk do jeni as vetë të qartë se çfarë kërkoni dhe do debatoni për gjithçka. Beqarët do ëndërrojnë më shumë sesa duhet dhe do ndihen keq kur asgjë të mos realizohet. Në planin financiar nuk duhet ta teproni me shpenzimet, por dhe as të prisni që situata të përmirësohet vetë.

Shigjetari

Falë ndikimit shumë të madh të Venusit në jetën tuaj në çift dëshirat më të zjarrta do ju plotësohen. Do ndiheni më mirë dhe më të dëshiruar për tjetrin. Beqarët do hedhin sot hapat e para drejt një lidhjeje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Në planin financiar do jeni të kthjellët dhe nuk do bëni as gabimin më të vogël.

Bricjapi

Do jeni shumë romantikë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe atmosfera do bëhet edhe më e ngrohtë se më parë. Në disa momente do ju duket sikur jeni në ëndërr. Beqarët nuk duhet t’iu besojnë shumë atyre që do ju thonë miqtë sepse edhe mund të zhgënjehen më vonë. Në planin financiar do jeni të zotët dhe do kryeni transaksionet e duhura.

Ujori

Pritet që kjo ditë të jetë më pozitive për të dashuruarit. Do keni më shumë mundësi të flisni lirshëm me partnerin/en tuaj dhe do i sqaroni edhe mosmarrëveshjet që keni pasur. Tashmë mund të dashuroheni ashtu si e ndjeni. Beqarët nuk do kenë fat në jetën sentimentale. Në planin financiar është koha e duhur për të kryer investime të mëdha.

Peshqit

Do ju rikthehet besimi tek partneri/ja gjatë kësaj dite dhe jeta juaj në çift do jetë akoma më e bukur se disa kohë më parë. Disa mund të bëjnë edhe plane afatgjata. Beqarët nuk duhet të qëndrojnë të mbyllur, por të pranojnë ftesat që do ju bëhen. Financat nuk do jenë aspak shqetësuese, megjithatë yjet nuk këshillojnë shpenzime kuturu.