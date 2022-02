Do befasoheni, çfarë ndodh me trupin tonë kur fryjmë gishtin e madh

Trupi ynë është i çuditshëm! Kur një kyç dhemb, një problem tjetër zgjidhet me magji dhe anasjelltas. Pra, nëse keni dhimbje të fytit, hundë të mbytur ose disa nga këto probleme të përditshme, këto truke mund t’ju ndihmojnë!

Duke shtyrë pika specifike, duke e mbajtur mendjen të zënë dhe me taktika të tjera të dobishme, trupi mund të kapërcejë edhe sëmundjet, dhimbjet dhe ankthet më të lodhshme.

Për të qetësuar nervat

Kur ndiheni të stresuar dhe nuk dini si të relaksoheni, hidhni pak ujë të ftohtë në fytyrë! Kombinimi i mbajtjes së frymës dhe ndjesisë së ujit të ftohtë në lëkurë, e bën trupin të mendojë se keni hyrë në ujë.

Më pas, në mënyrë refleksive, trupi përdor oksigjenin në mënyrë më efikase, gjë që do t’ju qetësojë. Ekspertët thonë se edhe një gotë ujë mund t’ju qetësojë.

Të jesh trim duke dhënë gjak

Nëse ideja e një gjilpëre ju frikëson, përpiquni të shpërqendroni veten! Kur infermierja të jetë gati për të futur gjilpërën, kollituni lehtë. Kjo do ta mbajë mendjen tuaj larg procesit dhe dhimbjes që mund të shkaktohet. Sigurisht që do të ishte mirë të informoni infermieren për planin tuaj!

Zvogëloni shanset për një djegie

Në vend që të shtrydhni menjëherë akullin, provoni të shtrydhni butësisht zonën e djegur me majat e gishtave. Kjo do ta kthejë temperaturën e zonës në mënyrë më të barabartë në temperaturën e trupit, gjë që do të zvogëlojë mundësinë e flluskave. Lëkura juaj do të shërohet natyrshëm dhe nuk do të mbeten asnjë shenjë!

Zhdukja e një dhimbje dhëmbi

Nëse keni dhëmbë të ndjeshëm, ky truk mund t’ju ndryshojë jetën! Kur të filloni të ndjeni dhimbjen, vendosni një kub akulli në anën e pasme të dorës.

Fërkojeni atë përpara dhe mbrapa në zonën midis gishtit tregues dhe gishtit të madh. Kjo zonë është plot me nerva dhe akulli do të ndalojë përhapjen e mesazheve të dhimbjes.

Të jesh në ankth

Ju mund të relaksoheni dhe të qetësoheni në sekonda thjesht duke fryrë gishtin e madh. Tingëllon e çuditshme, por rregullon frymëmarrjen dhe kontrollon nervin pneumogastrik, gjë që ndihmon në uljen e rrahjeve të zemrës.

Largoni menjëherë migrenën

Nuk keni nevojë të merrni ilaçe të shtrenjta për migrenën. Me këtë teknikë të lashtë do të mund të lehtësoni edhe dhimbjet më të rënda të kokës. Duke përdorur gishtin tregues dhe gishtin e madh të njërës dorë, shtypni zonën midis gishtit të madh dhe gishtit tregues.

Shtypeni dhe mbajeni për 2 minuta në secilën anë dhe bëni lëvizje rrethore. Kjo do të çlirojë qarkullimin e gjakut, do të lehtësojë presionin nga qafa dhe koka dhe do të çlirojë çdo bllokim energjie.