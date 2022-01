Ditët e para të shkurtit do të sjellin përmbysje në jetën e këtyre shenjave të Horoskopit

Këtë vit, fluksi i Mërkurit retrogradë në muajt e parë mund të bëjë që disa shenja të përballen me ndryshime të mëdha të rëdnësishme. Disa ndryshime do të hasen në mjedisin familjar dhe të punës, ndërsa të tjera do ta kthejnë jetën e tyre të dashurisë përmbys.

Sipas yjeve, ndryshime të mëdha do të vijnë për 3 shenja horoskopi. E para, është sigurisht shenja e Ujorit që do të pësojë përmbysje në dashuri. Siç e dimë të gjithë, kjo shenjë e do lirinë dhe ndonjëherë mund ta ketë të vështirë të angazhohet për një marrëdhënie të qëndrueshme. Por kur bie vërtet në dashuri, i jep gjithçka partnerit.

Ditët në vijim do të jenë thelbësore për të lindurit në shenjën e Ujorit. Ata që sapo janë njohur me një person do të kuptojnë nëse është i duhuri apo jo. Kush po jeton një marrëdhënie të komplikuar do të gjejë forcën t’i vendosë pikën muhabetit.

Të dytit në listë janë Peshqit. Kjo shenjë është shumë ëndërrimtare dhe ndonjëherë gabon duke e idealizuar partnerin. Në ditët në vijim, të lindurit e kësaj shenje do të hapin sytë ndaj një situate të caktuar që nuk i ka lënë të jetojnë të qetë prej disa kohësh. Pas zhgënjimeve të panumërta, dashuria e vërtetë mund të trokasë në derën e tyre.

Në këtë listë gjejmë edhe Demin. Kjo shenjë është jashtëzakonisht besnike dhe e pjekur në dashuri. Më në fund, beqarët e kësaj shenje do të mund ta gjejnë shpirtin e tyre binjak. Në ditët në vijim ata do të kenë një takim vërtet të rëndësishëm. Nuk duhet ta humbasin këtë mundësi.