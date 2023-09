“Ditë të vështira …”, Horoskopi javor, 18-24 Shtator 2023

Dashi

Gjatë javës 18 – 24 shtator do të keni përvoja interesante me njerëz të lindur nën shenjat e tokës. Disa prej jush do të jenë të gatshëm të bëjnë një investim ose blerje që do të sjellë fitim ose ndonjë përfitim tjetër në të ardhmen. Gjatë kësaj jave do të keni mundësinë të përmirësoni shëndetin tuaj pas trajtimit të suksesshëm, terapisë ose përmes aktiviteteve sportive. Këtë javë do të keni një kohë të mirë për të zgjidhur një problem të vjetër ose një marrëdhënie të komplikuar me një person që është jashtë rrethit tuaj të të afërmve. Këtë javë do të keni angazhime që lidhen me një pronë që ju ose familja juaj zotëroni. Në përgjithësi, keni një javë të suksesshme dhe produktive para. Do të jeni në gjendje të realizoni idenë tuaj, e cila do t’ju bëjë krenarë për veprimet ose arritjet. Djemtë dhe vajzat do të kenë angazhime serioze me të afërmit. Kjo do të jetë një javë e mbarë për të lëvizur në një shtëpi tjetër ose për ndryshimet në shtëpinë ku jetoni aktualisht. Për sa i përket shëndetit, shmangni stresin dhe kujdesuni më mirë për veten. Pjesën më të madhe të kohës do ta kaloni me miqtë me të cilët do të diskutoni plane të ndryshme për të ardhmen tuaj. Burrat do të kalojnë situata konflikti ose sprova të tjera me burrat në rrethin e tyre të të afërmve, miqve, kolegëve ose fqinjëve. Nuk do të ketë dramë ose ndarje, por do të keni disa kujtime nga ato përvoja. Do të jetë mirë të ndiqni këshillat ose të mësoni nga përvoja e një personi të lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit. Gratë do t’i shqyrtojnë me shumë kujdes çështjet e tyre materiale dhe pronësore, me të cilat ata synojnë të përfshihen këtë fundjavë dhe javën tjetër. Ngjarjet e kësaj jave do t’ju ​​bëjnë të hiqni dorë nga disa nga planet tuaja. Java mund të mbahet mend me lajme të pakëndshme që lidhen me një person të lindur nën shenjën e Akrepit, Peshqve ose Gaforres.

Demi

Gjatë javës së 18 – 24 shtatorit, do të jetë më e vështirë emocionalisht dhe mendërisht për ju që të kaloni ngjarje të ndryshme. Do të përjetoni keqardhje për momentet e humbura dhe mundësitë që do ta bënin jetën tuaj ndryshe tani. Një situatë e papritur do të lindë në punën tuaj që do të shkaktojë ndryshime. Do të ketë më shumë tension me kolegët ose klientët. Kini kujdes me komentet dhe veprimet tuaja në mënyrë që të mos mbani qëndrim negativ ndaj njerëzve pranë jush. Gjatë kësaj jave, shumë prej jush do të marrin pjesë në një mbledhje që lidhet me një ditëlindje, fejesë ose martesë, apo përvjetor. Gjatë kësaj jave, do të jeni në gjendje të shisni me sukses disa prona. Do të jetë mirë të jeni të kujdesshëm në transaksionet e natyrës financiare. Bëhuni gati për shpenzime të papritura ose urgjente këtë javë. Mund të jetë e nevojshme të zgjidhet një dokument ose marrëdhënie kontraktuale. Shumica e rasteve familjare gjatë javës do të jenë në duart tuaja për t`u zgjidhur. Djemtë dhe vajzat do të marrin një mesazh ose informacion që do të krijojë më shumë tension në jetën e tyre personale. Ju jeni të paqëndrueshëm nga ana shëndetësore dhe do të dëmtoheni veçanërisht nga stresi i këtyre shtatë ditëve. Gjatë kësaj jave, përpiquni të hiqni qafe disa zakone të fëmijërisë dhe të paktën të rriteni pak. Burrat rrezikojnë të besojnë një gënjeshtër, ose të përfitojnë nga gënjeshtra e tyre për të arritur qëllimin në një situatë. Humbjet gjatë këtyre ditëve do të jenë për shkak të sjelljes suaj të papërshtatshme ose jobesnike. Mundohuni t’i kaloni këto shtatë ditë me durim, besnikëri dhe sjellje ndaj njerëzve përreth jush. Gratë do të kenë një javë në të cilën do t`u hapet një derë e re. Gratë mbi 35 vjeç mund të udhëtojnë në distanca të shkurtra ose të gjata për t’u çlodhur.

Binjakët

Do të keni sukses domethënës në punë. Kontaktet me njerëz do të jenë të rëndësishme për zbatimin e detyrave. Kjo javë sjell emocione të këndshme në lidhje me vizitën, takimin ose mbledhjen. Kjo do të jetë një kohë e mirë për rastet që lidhen me marrjen e parave dhe zhvillimin e ndonjë angazhimi financiar. Gjatë javës mund të merrni para. Shumë prindër do të përjetojnë sukses në lidhje me fëmijët. Vendimet e rëndësishme që do të merrni këtë javë do të përcaktojnë zhvillimin e çështjeve tuaja profesionale dhe të biznesit deri në fund të vitit. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të merrni informacion në lidhje me një ngjarje nga e kaluara juaj që do të zbusë shqetësimet tuaja për gabimet ose keqkuptimet. Njohjet e reja gjatë këtyre shtatë ditëve do t’ju sjellin njerëz të rinj dhe interesantë nga të cilët do të keni diçka për të mësuar. Gjatë javës, shumë do të përjetojnë një ngjarje me një të afërm i cili do të udhëtojë për studime, biznes, duke vizituar të afërmit ose miqtë. Gjatë kësaj periudhe do t’ju bëjë përshtypje një bisedë me një përfaqësues të shenjës së Binjakëve, Ujorit ose Peshores. Informacioni i marrë mund t’ju befasojë dhe të ndryshojë disa nga perceptimet tuaja për njerëzit që njihni ose ngjarjet. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë disa momente dhe përvoja emocionale të vështira. Ju lehtësisht do të ndiheni të ofenduar. Gratë do të jenë të ndjeshme ndaj ndikimit ose veprimeve manipuluese të njerëzve. Kjo do të jetë një javë komunikimi më dinamik me një gamë të gjerë njerëzish nga distanca të ndryshme. Burrat do t’i nënshtrohen zhvillimit të ngjarjeve të ndryshme dhe do të ndjekin rrjedhën e tyre. Në mënyrë intuitive do të ndjeni se këtë javë do të jetë e rëndësishme të tregoni aftësinë për të pritur, të jeni të duruar dhe të dëgjoni më shumë këshillat e njerëzve të tjerë. Problemet e javëve të mëparshme mund të vazhdojnë t’ju shqetësojnë, veçanërisht nëse ato lidhen me shëndetin.

Gaforrja

Do të jeni në gjendje të prisni të ardhura të mira në buxhetin tuaj personal ose familjar. Burimet kryesore do të jenë puna juaj, biznesi, angazhimet shtesë të përkohshme, ferma juaj personale dhe më shumë. Është e mundur që shumë njerëz të angazhohen për dërgimin ose marrjen e parave nga një vend tjetër. Gjatë kësaj jave do të përjetoni një surprizë të këndshme në lidhje me një bisedë ose propozim, e cila do t’ju japë një shans për të ndryshuar ose realizuar idenë, planin tuaj. Ju mund të blini një biletë llotarie këtë javë, kështu që nuk keni pse të shpenzoni shumë para. Këtë javë do të gëzoni lëvdata ose një çmim në lidhje me punën tuaj ose angazhimin publik/politik. Gjatë kësaj jave, shumica prej jush do të angazhohen në përgatitjen për vjeshtë: rroba, ngrohje, punë në fermë ose kopsht, dhe më shumë. Shumë do të udhëtojnë gjatë fundjavave për të qenë me të afërmit ose miqtë. Gjatë javës do të keni një bisedë interesante me një person me të cilin do të diskutoni ide interesante për çështje të ndryshme familjare ose profesionale. Gjatë javës, shumë prej jush do të mirëpresin mysafirë në shtëpinë tuaj ose do të shkojnë diku për t’i vizituar. Do të jetë e rëndësishme për ju që të mos izoloheni nga kontaktet shoqërore gjatë këtyre shtatë ditëve. Djemtë dhe vajzat do të jenë të paduruar dhe arrogantë në veprimet e tyre. Kjo shpesh mund të jetë shkak i mosmarrëveshjeve ose konflikteve. Shmangni tekat dhe mos lejoni që të tjerët t’ju kritikojnë për sjelljen tuaj të pahijshme. Një vajzë që është e dashura juaj do të jetë në gjendje t’ju befasojë me vendimin e saj, veprimin në favorin tuaj ose kundër jush. Burrat do të mbajnë një sy mbi lajmet sociale dhe politike nga e gjithë bota. Informacioni që do të merrni nga burime të ndryshme do t’ju ndihmojë të krijoni opinionin tuaj mbi çështjet aktuale, si dhe në lidhje me planet tuaja personale ose profesionale. Konfliktet këtë javë do të jenë kryesisht për shkak të mungesës së mirëkuptimit nga ana e të tjerëve në atë që jeni duke bërë, për çfarë jeni të interesuar ose për çfarë do të jeni të përkushtuar. Gratë do të kërkojnë stabilitet financiar përmes punës. Biseda me miqtë mund t’ju ndihmojë të sqaroni një nga idetë tuaja për punë shtesë ose biznes. Problemet gjatë këtyre shtatë ditëve do të jenë kryesisht të një natyre shtëpiake.

Luani

Do të keni kontakte me njerëz interesantë me të cilët do të keni marrëdhënie financiare, biznesi ose të tjera të dobishme. Do të ketë komplikime në marrëdhënien tuaj me një person i cili, me sjelljen ose temperamentin e tij, mund të shkaktojë një mosmarrëveshje ose konflikt të pakëndshëm. Tensionet në marrëdhëniet tuaja familjare (aty ku ato ndodhin) do të jenë për shkak të përvojave të kaluara dhe problemeve që ende nuk janë zgjidhur. Kjo do të jetë një javë e pafavorshme për organizimin në grupe të mëdha. Sidoqoftë, java mund t’ju bëjë të lumtur me një ngjarje të këndshme që lidhet me një fëmijë. Gjatë javës mund të shpresoni për lajme të mira në lidhje me të afërmit tuaj afër dhe larg. Do të keni mundësinë të negocioni pagesa më të mira në punën tuaj. Gjatë javës do të ketë një situatë stresuese të pakëndshme, e cila nuk do të jetë aksidentale. Ruani qetësinë . jemtë dhe vajzat do të përjetojnë momente paqëndrueshmërie për shkak të ngjarjeve të ndryshme të papritura që mund të krijojnë konfuzion ose pasiguri në jetën e tyre personale ose në shkollë. Në arsim ose në aktivitetin në të cilin jeni angazhuar, do të jeni në gjendje të arrini përparim, sukses, por kërkoni mënyra të reja për të treguar atë që mundeni, atë që keni si njohuri. Burrat do të angazhohen me një grua që do të ketë nevojë për ndihmë. Do të keni biseda interesante dhe të dobishme me njerëzit që kanë lindur nën shenjën e Binjakëve, Peshores ose Ujorit. Në jetën tuaj personale ju mund të sillni gëzim, dhe jo vetëm për veten tuaj. Jini bujarë! Gratë do të kenë një javë të favorshme për të konceptuar ose për të pasur një fëmijë. Ato prej jush që tashmë janë bërë nëna do të përjetojnë disa surpriza me fëmijën. Gjatë javës, zgjidhni me kujdes informacionin që do merrni, pasi do të ketë shumë gënjeshtra gjatë këtyre shtatë ditëve. Mund të zhgënjeheni shpejt me lajmet nga një burrë.

Virgjëresha

Do të përballeni me shpenzime më të larta ose të papritura. Mos lejoni që mosmarrëveshjet ose konfliktet për para të lindin gjatë kësaj jave, sepse në shumicën e rasteve ju do të jeni fajtorë për këtë. Do të keni nevojë të bëni ndryshime në planet tuaja për këtë javë, të cilat do t’ju mbrojnë nga problemet, vonesat ose komplikimet e padëshiruara. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të përjetoni telashe ose fatkeqësi në lidhje me një person që njihni. Miqtë ose të afërmit tuaj mund të udhëtojnë jashtë vendit dhe ju mund të keni përvoja të veçanta me ta para se të largohen. Gjatë javës do të trishtoheni ose zhgënjeheni nga lajmet që lidhen me një të afërm ose mik që po përjeton telashe në jetën e tij personale për shkak të veprimeve dhe vendimeve të pamatura. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të kërkoni nga njerëzit që jetojnë pranë jush të bëni disa takime dhe biseda. Gjatë javës, disa prej jush do të jenë subjekt i intrigave ose thashethemeve nga njerëzit që duan të argëtohen me gjëra të tilla. Nëse i kushtoni vëmendje atyre ose përqendroheni në gjëra më të rëndësishme në jetën tuaj, do të jetë vendimi juaj. Burrat do të kenë plane interesante dhe të arritshme për këtë javë. Mund të kërkoni këshilla ose ndihmë nga një person i lindur nën shenjën e Peshqve, Akrepit ose Gaforres. Kjo do të jetë një javë shumë e shpejtë në të cilën do të duhet të jeni të përqendruar dhe të zhytur në detyrat dhe përgjegjësitë tuaja. Do të jetë e vështirë për gratë të kënaqin një burrë të lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës. Java do t’ju ​​ngarkojë me shumë punë dhe më shumë detyra.

Peshorja

Do të hasni vështirësi të papritura ose të pakëndshme me disa dokumente. Këtë javë do të mësoni për një ngjarje ose incident të pakëndshëm që ndodhi disa ditë ose javë më parë me një person që njihni. Personalisht, do të përjetoni ngjarje të ndryshme që do t’ju tregojnë se keni nevojë të ndryshoni diçka në mënyrën tuaj të komunikimit me njerëzit përreth jush. Do t’ju kërkohet të merrni një qasje të arsyeshme për secilën situatë. Ju nuk duhet të injoroni ngjarje të tilla nëse nuk doni të thelloni problemet tuaja. Java paralajmëron njohje të reja me një larmi njerëzish; Ato do të bazohen në interesa dhe qëllime të përbashkëta publike, politike ose profesionale. Gjatë javës do të keni marrëdhënie të ndërlikuara me njerëz që jetojnë larg. Do të prireni të reagoni shpejt dhe emocionalisht ndaj komenteve, vërejtjeve dhe këshillave të tyre. Gjatë javës do të merrni lajme ose do të ftoheni në një ngjarje që lidhet me një fëmijë ose të ri nga rrethi juaj i të afërmve ose miqve. Djemtë dhe vajzat do të kenë shpresa dhe pritshmëri të mëdha për këtë javë. Programi juaj do të jetë i mbushur me gjëra të ndryshme, zbatimi i të cilave do të jetë i rëndësishëm për ju. Surprizat janë gjithmonë të mundshme, por ato patjetër do të jenë të këndshme për ju. Ju do të prisni informacion nga miqtë tuaj në lidhje me ngjarjet në jetën personale të njerëzve për të cilët ju tregoni një interes ose ndjenja të veçanta. Gratë do të kenë ambicie të forta për të sjellë një fund të suksesshëm ose për të arritur rezultate të rëndësishme në karrierën ose biznesin me të cilin janë angazhuar. Shumë rrethana do të jenë në anën tuaj. Gjatë javës do të bëni plane për të ardhmen, do të hulumtoni, kërkoni, do të mblidhni informacion dhe do të bëni kontakte të rëndësishme. Burrat do të kenë një bisedë serioze me një burrë tjetër. Mund të keni disa vështirësi në komunikim, por më e rëndësishmja, do të arrini qëllimin ose idenë tuaj; Propozimi juaj do të mirëkuptohet. Ngjarje interesante, ndonjëherë të papritura në familjen tuaj po vijnë gjatë javës.

Akrepi

Do të përqendroheni në angazhimet urgjente që lidhen me familjen tuaj. Java sjell ngjarje të ndryshme familjare që do t’ju kërkojnë të komunikoni në mënyrë aktive me të afërmit ose miqtë. Takimet tuaja këtë javë do t`ju nxjerrin nga rutina e zakonshme në punë ose në shtëpi. Do të dëshironi të takoni njerëz të caktuar në rrethin tuaj të miqve që janë pozitivë ose nga të cilët ka gjithmonë diçka për të mësuar. Në punën tuaj do të mbështeteni tek njerëzit që tashmë i njihni ose keni besim. Përgjegjësitë e reja, detyrat ose një takim i rëndësishëm biznesi është i mundshëm. Shqetësimet tuaja këtë javë nuk do të jenë të reja dhe ka shumë të ngjarë të lidhen me shqetësimet tuaja të vjetra, por akoma aktuale për të ardhmen tuaj. Djemtë dhe vajzat do të përballen me një realitet të ri që do t’u tregojë atyre se fëmijëria ka ikur prej kohësh. Gjatë këtyre shtatë ditëve, ju mund të bëni diçka praktike dhe të arsyeshme për të siguruar para të mjaftueshme xhepi. Burrat do të përjetojnë hezitim për vendimet që duhet të marrin gjatë këtyre shtatë ditëve. Patjetër që dikush nuk do të jetë i kënaqur me veprimet tuaja, por është më e rëndësishme që ju të siguroni rehatinë emocionale. Pjesa më e madhe e tensionit gjatë javës do të lidhet me shpejtësinë më të madhe të zhvillimit të ngjarjeve të rëndësishme në familje dhe në shoqërinë ku jetoni. Java nuk do të jetë e keqe për ju dhe të gjitha llojet e surprizave të këndshme janë të mundshme.

Shigjetari

Do të përjetoni ngjarje të ndryshme që lidhen me miqtë tuaj. Ka shumë të ngjarë që të bëni një bisedë të rëndësishme ose të merrni një ofertë përmes tyre. Në përgjithësi, kjo javë do të jetë dinamike dhe interesante për ju, veçanërisht nëse keni një jetë shoqërore më aktive. Gjatë javës do të keni mundësinë të takoni njerëz të rinj, të krijoni kontakte të reja profesionale ose biznesi. Këtë javë do të jetë e rëndësishme për ju të takoni një person që jeton në të njëjtin qytet me ju. Ndiqni zhvillimin e këtyre marrëdhënieve me vëmendje të veçantë. Gjatë kësaj jave do të diskutoni për një udhëtim që do t’ju sjellë gjatë dy – tre muajve të ardhshëm emocione të këndshme, takime me të dashurit. Gjatë javës mund të shijoni një letër ose dërgesë, të cilën do ta merrni me postë ose korrier. Do të duhet të bëni shpenzime të paplanifikuara në lidhje me një person në familjen tuaj. Gjatë javës, shumë do të marrin pjesë në një festë. Djemtë dhe vajzat do të priren të humbin kohën e tyre me aktivitete të ndryshme ose biseda me miqtë. Do të jetë një javë relativisht e lehtë për ju, me komunikim shumë më dinamik me njerëz nga distanca të ndryshme. Shëndeti: ju ose një i dashur do të keni nevojë për vëmendje ose kujdes. Familja vazhdon të jetë një faktor dhe përgjegjësi e rëndësishme për ju. Burrat do të jenë emocionalë, plot dëshirë për përvoja interesante dhe të këndshme. Kjo do të jetë një javë e rëndësishme për jetën tuaj dashurore nëse jeni beqarë. Kini kujdes se çfarë vendimesh merrni dhe cilat marrëdhënie përfshini. Gratësisht do të ofendohen nga çdo vërejtje ose koment. Do të jeni emocionalisht të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshme. Shumë gjëra mund të mungojnë pikërisht për shkak të paqëndrueshmërisë tuaj emocionale. Çështjet financiare do të zhvillohen normalisht, por duke pasur parasysh situatën e përgjithshme në botë, është mirë që të jeni të kujdesshëm.

Bricjapi

Vështirë se do të mërziteni. Ndryshime dhe ngjarje interesante në jetën tuaj po vijnë, kryesisht në aspektin personal dhe profesional. Mundësi të reja do të shfaqen dhe do të varet vetëm nga ju nëse do të jeni në gjendje t’i shfrytëzoni ato. Gjatë javës do t’ju duhet të merrni pjesë në një mbledhje ose të përjetoni një ngjarje që do të ketë një ndikim në stilin e jetës tuaj. Ata që kërkojnë të realizojnë planet dhe qëllimet përmes dinakërisë ose një lloj manipulimi do të përjetojnë një situatë të pakëndshme pasi veprimet do të zbulohen. Një takim ose ngjarje gjatë javës do t’ju kthejë në një përvojë të kaluar që ka lënë një kujtim të veçantë në jetën tuaj. Ju mund të keni në plan të takoni dikë që nuk e keni parë prej kohësh. Java do të jetë e paparashikueshme përsa i përket përvojave tuaja të dashurisë, veçanërisht nëse planifikoni të rregulloni rrënjësisht marrëdhënien tuaj. Djemtë dhe vajzat e Bricjapit do të vazhdojnë të zhvillojnë disa tema të vjetra në jetën e tyre që lidhen me arsimin, karrierën ose dashurinë. Mund të përpiqeni të ringjallni diçka ose të shpejtoni zhvillimin e disa prej dëshirave tuaja, por në një masë të madhe do të varet edhe nga aftësitë tuaja financiare. Gjatë kësaj jave, jini të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja me njerëz më të vegjël se ju. Mbështetini ata ose mbrojini kur është e nevojshme. Burrat do të kenë tendencë t’i marrin lehtë disa nga ngjarjet ose bisedat që do të përjetojnë gjatë javës. Kjo javë do të lërë një gjurmë të rëndësishme në jetën tuaj, përmes një takimi ose ngjarjeje që mund të ndodhë në shtëpinë tuaj, në vendin ku jetoni ose në botën të cilës i përkisni. Gratë do të duhet të veprojnë shumë më me përgjegjësi, sepse kjo javë do të përcaktojë zhvillimin e çështjeve dhe angazhimeve që do të jenë të rëndësishme në muajt e ardhshëm. Surprizat gjatë kësaj periudhe shtatë-ditore do t’ju bëjnë të merrni vendime të reja, të rimendoni disa marrëdhënie ose plane për të ardhmen tuaj.

Ujori

Do t’ju duhet të kaloni më shumë kohë në marrëdhëniet tuaja familjare ose të dashurisë. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse doni të zgjidhni keqkuptimet që kanë lindur ditët e fundit. Sa më shpejt që t’i merrni gjërat në duart tuaja, aq më mirë për ju. Gjatë kësaj jave do të keni mundësinë për të zbatuar me sukses planet dhe idetë tuaja, dhe në shumicën e rasteve do të duhet të mbështeteni në ndihmën e njerëzve nga familja juaj. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do t’ju duhet të merrni një vendim në lidhje me një propozim. Do të jeni jashtëzakonisht dyshues për njerëzit që duan miqësi me ju. Intuita juaj ndoshta do t’ju ​​japë një shenjë të rëndësishme. Gjatë kësaj jave, shumica prej jush do të jenë të kënaqur me të ardhurat që do të vijnë përmes punës ose angazhimeve të tjera profesionale. Kjo do të jetë një javë e mbarë për kujdesin që lidhet me pronën. Vështirësitë këtë javë do të lidhen me situata të ndryshme stresuese. Gjatë kësaj jave, jini të kujdesshëm me premtimet që do i jepni me nxitim dikujt, veçanërisht nëse lidhen me punën ose udhëtimin. Djemtë dhe vajzat do të kenë një rast për t`u mbledhur ose përvoja emocionale të lidhura me një vajzë ose një grua. Kjo do të jetë një javë interesante, e mbushur me ngjarje. Gjithashtu do të ketë shumë emocione në familjen tuaj, por edhe më shumë detyra që do ju presin. Shmangni reagimet emocionale kur duhet të bëni diçka që nuk ju pëlqen. Burrat do të jenë të kënaqur me para ose një dokument të një natyre financiare. Ju mund ta përdorni javën për biseda ose takime për të zgjidhur çështjet tuaja të parave. Gjatë javës, për fat të keq, mund të trishtoheni nga lajmet e pakëndshme që lidhen me një person që njihni. Zgjidhja e disa telasheve gjatë këtyre shtatë ditëve mund t’ju kushtojë një shpenzim të papritur. Gratë do të preferojnë të komunikojnë kryesisht me burrat, pavarësisht nëse lidhet me punën, çështjet familjare ose interesa të tjera. Shumë do të bëjnë blerje për veten ose do të surprizojnë të dashurit e tyre me një dhuratë. Gjatë këtyre shtatë ditëve, në përgjithësi shmangni përfshirjen në komente për njerëz të tjerë që mund të interpretohen si thashetheme ose intrigë.

Peshqit

Do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje një personi të afërt i cili do të ketë një problem personal, familjar ose shëndetësor për të zgjidhur. Mos nxitoni për të dhënë këshilla, për të marrë vendime, por së pari jepni mbështetje morale dhe emocionale. Gjatë javës do të monitoroni problemet familjare të një burri që është i afërmi ose shoku juaj. Në dëshirën tuaj për të mësuar diçka ose për të marrë informacion të dobishëm, do t’ju duhet të duroni praninë e njerëzve llafazan dhe bezdisës. Gjatë javës, ngjarjet e papritura do t’ju bëjnë të lumtur. Surpriza gjatë javës do të ndodhin edhe në vendin tuaj të punës. Mosmarrëveshjet dhe konfliktet gjatë javës do t’ju bëjnë të mendoni nëse keni të drejtë në veprimet tuaja, ku keni gabim dhe çfarë mund të korrigjoni. Epo, nuk do të jetë e lehtë, por nuk është e pamundur. Çfarëdo telashi që keni këtë javë, do të jetë i përkohshëm. Java do të mbahet mend me një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një person të lindur nën shenjën e Bricjapit, Virgjëreshës ose Demit. Djemtë dhe vajzat do të jenë të gatshëm të presin me durim për zhvillimin e një ngjarjeje. Do të jeni në gjendje të kontrolloni emocionet tuaja dhe nuk do të nxitoni me veprimet tuaja. Disa momente trishtimi dhe zhgënjimi nga javët e mëparshme ju kanë ndihmuar të merrni mësime të rëndësishme. Shmangni komentet për një djalë ose burrë, veprimet e të cilit duken të çuditshme, të rrezikshme, arrogante ose të paturpshme. Burrat do të përqendrohen në çështje të rëndësishme financiare që do të kërkojnë vendime serioze. Është e mundur të merrni një vendim të gabuar, edhe nëse ndiqni këshillat e dikujt me më shumë përvojë se ju. Kini kujdes kur merrni oferta që lidhen me paratë. Gratë do të marrin përgjegjësinë për çështje të caktuara pronësore që lidhen me pronën personale ose familjare. Komoditeti në shtëpi do të jetë gjithashtu detyra dhe përgjegjësia juaj, pavarësisht nëse keni dëshirë ose kohë për ta bërë këtë. Gjatë javës do të keni disa takime dhe biseda të rëndësishme, kryesisht me miq ose njerëz që keni njohur për një kohë të gjatë.