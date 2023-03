Ditë me fat ju presin, Horoskopi javor, 27 mars – 2 prill 2023

Këtë javë planeti Venus do të shkëlqejë në shenjën e Demit, gati për t’u sjellë fat në dashuri të gjitha shenjave të tokës dhe jo vetëm…

DASHI: Javë me fat!

I dashur Dash, është një moment vërtet me fat për shenjën tuaj nga pikëpamja profesionale: qielli ju ndihmon të gjeni mundësitë e duhura për të nxjerrë në pah talentin tuaj. Sigurisht që do të ketë pak më shumë lodhje, për shkak të kalimit të Marsit në Gaforre… Ditët më me fat të javës do të jenë ato të së hënës, të premtes dhe të shtunës, me një hënë të bukur të favorshme. Ditë nervoze, megjithatë, do jetë e marta dhe e mërkura.

DEMI: Shumë dashuri!

I dashur Dem, lidhja e Venusit vazhdon t’ju dhurojë emocione të mëdha: planeti i dashurisë shkëlqen në shenjën tuaj dhe ju bën më romantikë dhe pasionantë se kurrë! Çifti juaj do të mbrohet nga yjet. Një rikuperim të mirë do të ketë edhe në planin e punës, por kënaqësitë e mëdha do të vijnë vetëm nga muaji Maj, me hyrjen e Jupiterit në shenjë. Ditët me fat: e martë, e mërkurë dhe e enjte.

BINJAKET: Me hënën në shenjë!

Të dashur Binjakë, java juaj po fillon në mënyrë të shkëlqyer, me një hënë të mrekullueshme në lidhje që do t’ju sjellë fat të mirë. Hëna nervoze, nga ana tjetër, të dielën, kur diçka mund të mos shkojë ashtu siç e prisnit… Mërkuri dhe Jupiteri në një pozicion të favorshëm garantojnë takime interesante dhe mundësi të reja nga pikëpamja profesionale. Saturni disonant, megjithatë, ju kërkon të ngadalësoni dhe të mendoni me kujdes për secilën prej zgjedhjeve tuaja.

GAFORRJA: shkëlqyeshëm!

Të dashur Gaforre, planeti Mars më në fund ka hyrë në shenjën tuaj dhe ju keni filluar të ndiheni më të fortë dhe më energjikë se kurrë! Fatkeqësisht, planetët Jupiter dhe Mërkuri vazhdojnë tranzitin e tyre të pafavorshëm, por tani ju keni të gjithë forcën që ju nevojitet për të përballuar çdo vështirësi me një buzëqeshje dhe me sigurinë se hakmarrja juaj do të vijë së shpejti! Ditë me super-fat të martën, të mërkurën dhe të enjten, me hënën në lidhje.

LUANI: Dhimbje zemre…

I dashur Luan, nuk është një kohë e lehtë për ndjenja: Afërdita në një pozicion të pafavorshëm thekson konfliktet në jetën tuaj në çift dhe sjell më shumë diskutime. Nëse ka një temë të rëndësishme për të diskutuar me partnerin, fokusojeni gjithçka të premten dhe të shtunën, kur një hënë e bukur në lidhje do të nxisë dialogun mes jush. Një lajm i mirë në rrugë, megjithatë, në frontin profesional, i favorizuar nga Jupiteri dhe Mërkuri.

VIRGJERESHA: Afërdita kujdeset për ju!

E dashur Virgjëreshë, është një javë me fat për shenjën tuaj përsa i përket ndjenjave: planeti Venus në një pozicion të favorshëm sjell dashuri dhe pasion në jetën tuaj në çift dhe i ndihmon beqarët të bëjnë takime me shume fat. Në veçanti, e diela, kur do të keni hënën në lidhje me shenjën tuaj, do të jetë një ditë për t’u mbajtur mend. Dita e hënë nuk do jetë ndër më të mirat.

PESHORJA: Hëna kujdeset për ju!

E dashur Peshore, në këtë periudhë, për fat të keq, do të ndiheni veçanërisht të lodhur: Mërkuri dhe Saturni kundër dhe Marsi në një pozicion të pafavorshëm, e bëjnë çdo aspekt të jetës suaj (dhe veçanërisht jetën tuaj profesionale) mjaft të rëndë për t’u përballur dhe plot sfida, kur ju do t’ju duhet thjesht t’i jepni vetes pak relaksim… Vini bast gjithçka në ditët e hënës me fat, të hënën, të premten dhe të shtunën.

AKREPI: Me Afërditën kundër…

I dashur Akrep, dashuria ju sjell një kohë të vështirë : Afërdita, e cila kohët e fundit ka hyrë në kundërshtim me shenjën tuaj, sjell konflikte dhe diskutime në jetën tuaj në çift dhe, në disa raste, mund të shkaktojë një krizë të vërtetë. Ditët më të rrezikuara nga ky këndvështrim do të jenë ato të së premtes dhe të shtunës, kur edhe hëna do të jetë në një pozicion të pafavorshëm … Ditët me fat, nga ana tjetër, do të jenë e marta, e mërkura dhe e diela.

SHIGJETARI: Takime interesante…

I dashur Shigjetar, java juaj fillon me një ditë nervoze(te keqe), me hënën në kundërshtim. Yjet, megjithatë, janë në anën tuaj: Jupiteri dhe Mërkuri në një pozicion të favorshëm ju japin një jetë të pasur shoqërore dhe një jetë profesionale plot njohje dhe kënaqësi. Ditët e së premtes dhe të shtunës do të jenë veçanërisht me fat , kur mund të keni disa takime interesante për të ardhmen tuaj.

BRICJAPI: Lodhje!

I dashur Bricjap, muaji Prill fillon me pak më shumë lodhje : planeti Mars – i cili kohët e fundit ka hyrë në kundërshtim me shenjën tuaj – ju bën të ndiheni pa energji. Mërkuri dhe Jupiteri në një pozicion të pafavorshëm, nga ana e tyre, sjellin më shumë pengesa dhe nervozizëm në punë. Nga ana tjetër, sfera e ndjenjave është me fat, me një Venus të bukur gati për të mbrojtur jetën tuaj bashkëshortore. Dita me fat: e diela.

UJORI: Probleme me zemrën…

I dashur Ujor, nëse nga pikëpamja profesionale këtë javë sigurisht që do të ketë kënaqësi ( Jupiteri dhe Mërkuri janë gati t’ju sjellin lajme të mira në pune/zyrë), nga pikëpamja sentimentale – megjithatë – mund të mos jeni aq me fat… planeti Venus, në fakt, po bën një tranzit të pafavorshëm drejt shenjës suaj, gjë që mund t’ju sjellë disa dyshime ose mendime të dyta. Ditë ta kaqija, me hënën e kundërt, do të jenë e premtja dhe e shtuna.

PESHQIT: Fat në sferën sentimentale…

Të dashur Peshq, qielli i premton gjëra të mëdha shenjës suaj në këtë periudhë! Saturni në lidhje – pak nga pak – do t’ju ndihmojë të ndërtoni diçka të rëndësishme, edhe nëse kënaqësitë dhe rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme. Afërdita në një pozicion të favorshëm ju sjell fat në sferën sentimentale: nëse jeni beqar, mos u mbyllni në shtëpi! Shpirti juaj binjak mund të jetë afër aty tek cepi i pallatit … Ditë me fat: e martë, e mërkurë dhe e enjte.