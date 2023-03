Ditë fantastike po vijnë, Horoskopi javor, 13-19 Mars 2023

Dashi: Mirë se erdhe, Mërkur!

Dashi i dashur, këtë javë planeti Afërdita do të largohet nga shenja juaj , por planeti Mërkuri do të hyjë në shenjen tuaj! Një periudhë plot lajme, takime dhe mundësi po hapet për ju, të gjitha për t’u kapur në fluturim. Lidhja e Jupiterit do t’ju sjellë kënaqësi të madhe brenda muajit. Hëna me fat të hënën, të martën dhe të mërkurën. Disa probleme te vogla, megjithatë, të enjten dhe të premten. Ju beqarët do jeni më sensualë dhe ka mundësi të kaloni edhe ditë të lumtura.

Demi: Mirë se vjen, Afërdita!

I dashur Dem, a jeni gati për të mirëpritur planetin e dashurisë në shenjën tuaj? Duke filluar nga e enjtja, Afërdita do të hyjë në lidhje, gati për t’ju dhuruar gjysmën e dytë të marsit plot emocione! Beqarët do të jenë në gjendje të bëjnë takime që janë të destinuara të zgjasin, ndërsa ata që janë tashmë në një lidhje mund të vendosin të bëjnë një hap përpara në të ardhmen e tyre të përbashkët… Ditët me fat të hënës : e enjte dhe e premte.

Binjakët: Hëna kundër…

Të dashur Binjakë, pjesa e parë e javës do të jetë padyshim stresuese: Mërkuri në një pozicion të pafavorshëm deri të dielën do t’i bashkohet edhe kundërvënia e hënës…. Të hënën, të martën dhe të mërkurën, e cila do të jetë padyshim shume e rëndë dhe stresuese. Por mos u stresoni sepse do te behet më mirë në fundjavë, kur Mërkuri do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj dhe një hënë e bukur me fat do t’ju japë emocione dhe takime për t’u mbajtur mend. Ndersa Ju beqarët do keni një takim të veçante me një person të shenjës tuaj dhe shumë shpejt mund të filloni një lidhje të bukur.

Gaforrja: Venusi ju kthen buzëqeshjen!

E dashur Gaforre, këtë javë planeti Afërdita më në fund do të jetë sërish aktiv në favorin tuaj: problemet e dashurise së periudhës së fundit do të jenë vetëm një kujtim i largët! Nga ana tjetër, disa pengesa të tjera mund të lindin në periudhën e ardhshme në vendin e punës: në fakt, duke filluar nga e diela, Mërkuri do t’ju kthejë shpinën… Kujdes nga ditët me hënën në kundërshtim, ato të së enjtes dhe e premte. Nëse jeni beqarë do afroheni mjaft me disa miq të vjetër dhe do filloni të ndjeni diçka për ta. Sigurohuni mirë për ndjenjat para se t’ua shprehni.

Luani: Probleme me dashurine…

I dashur Luan, fatkeqësisht këtë javë planeti Venus do t’ju kthejë shpinën: duke filluar nga e enjtja, dashuria mund t’ju vështirësojë… Kushtojini vëmendje të veçantë të shtunës dhe të dielës, kur kundërshtimi i hënës do të rrisë tensionet mes jush dhe partneri tuaj. Nga ana tjetër, zona e punës është me fat, me një Mërkur të bukur që do t’ju buzëqeshë sërish – bashkë me Jupiterin – duke filluar nga e diela. Vetem Ju beqarët do kaloni momente të këndshme me disa persona të njohur së fundmi dhe do jeni gati edhe të hidhni hapa.

Virgjëresha: çfarë stresi!

E dashur Virgjëreshë, nëse diçka nuk funksionon në punë, bëni durim deri të dielën: duke filluar nga data 19, në fakt planeti Mërkuri do të pushojë së qeni në kundërshtim me shenjën tuaj dhe do të jetë më e lehtë të gjeni aleatët dhe njohjet e duhura në pune/zyrë. Marsi në një pozicion të pafavorshëm ju bën të ndiheni më shumë stres se zakonisht: kushtojini vëmendje të veçantë të hënën, të martën dhe të mërkurën, kur do të keni edhe një hënë të pafavorshme në qiell. Ju beqarët do keni takime të papritura dhe mund të fillojnë lidhje pasionante.

Peshorja: Mërkuri përballë…

Peshore e dashur, këtë javë planeti Afërdita do të pushojë së qeni më në kundërshtim me shenjën tuaj: duke filluar nga e enjtja, jeta juaj e dashurisë nuk do të jetë më aq e munduar dhe qetësia do të kthehet! Megjithatë, për fat të keq, duke filluar nga e diela, Mërkuri do të hyjë në opozitë së bashku me Jupiterin dhe në planin profesional mund të ketë blloqe ose mund të gjeni disa pengesa të vogla ne vendin e punes. Ju beqarët do jeni mjaft joshës dhe do bëni për vete persona të shumte. Midis tyre mund të jetë edhe ai që do iu ofrojë një jetë të qetë dhe me momente të lumtura.

Akrepi: Venusi përballë…

I dashur Akrep, fatkeqësisht këtë javë planeti Afërdita do të jetë në kundërshtim me shenjën tuaj. Duke filluar nga e enjtja, dashuria do t’ju sjellë një kohë të vështirë dhe disa prej jush mund të përjetojnë një krizë të vërtetë ose ndarje… Kushtojini vëmendje të veçantë të shtunen dhe të dielen, kur një hënë veçanërisht nervoze do të theksojë tensionet në familje: grindjet me partnerin tuaj mund të jenë mjaft i nxehta! Nëse jeni beqarë duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet kurrsesi të pranoni të dilni me persona fanatikë dhe xhelozë sepse do vuani në të ardhmen.

Shigjetari – Një lajm i mirë!

I dashur Shigjetar, lajme të mira vijnë këtë javë për shenjën tuaj, pak nën presion për shkak të kundërshtimit të gjatë të Marsit (planetit… Të hënën, të martën dhe të mërkurën një hënë e bukur me fat do të shkëlqejë së bashku, ndërsa – duke filluar nga e diela – planeti Mërkuri do të ndalet. duke penguar rrugën tuaj dhe do të fillojë të veprojë në favorin tuaj, gati për t’ju dhënë mundësi të mira, veçanërisht në vendin e punës. Lajm i mire edhe pe Ju beqarët do keni një javë të mbushur me njohje të reja dhe emocione. Më në fund do e ndryshoni edhe perceptimin që keni pasur për dashurinë.

Bricjapi: Lajme të mira dhe të këqija…

I dashur Bricjap, java e ardhshme sjell me vete lajme të mira dhe të këqija: e mira është se planeti Afërdita, duke filluar nga e enjtja, do të pushojë së qeni i pafavorshëm për shenjën tuaj dhe do të rivendosë qetësinë në jetën tuaj të dashurisë. Megjithatë, lajmi i keq është se planeti Mërkuri – duke filluar nga e diela – do të kryejë një tranzit negativ, i cili mund të sjellë disa pengesa të tjera në rrugën tuaj profesionale. Ju beqarët nuk duhet kurrë të bëni premtime para se të jeni të sigurt për hapat që do hidhni sepse mund të pendoheni dhe mund të lëndoheni.

Ujori: Probleme me dashurinë…

I dashur Ujor, këtë javë – për fat të keq – planeti Afërdita do të kryejë një tranzit të pafavorshëm : hyrja e tij në shenjën “armik” të Demit mund t’ju sjellë disa probleme të vogla dashurie në periudhën e ardhshme… Megjithatë, lajme të mira po vijnë nga fronti profesional: duke filluar nga e diela, planeti Mërkuri do t’i bashkohet Jupiterit për t’ju dhënë mbështetje, fat dhe mundësi të mira. Hëna super me fat të shtunën dhe të dielën! Ju beqarët do jeni më të privilegjuar dhe do arrini ta gjeni shpejt personin tuaj të ëndrrave.

Peshqit: Javë e shkëlqyeshme!

Të dashur Peshq, ju pret një javë vërtet me fat , në të cilën mund të mbështeteni në fuqinë e Mërkurit (në lidhje deri të dielën) dhe në atë të Afërdites, e cila do të kthehet aktive në favorin tuaj duke filluar nga e enjtja. Nëse në periudhën e fundit kënaqësitë kanë ardhur mbi të gjitha në fushën e punës, tani edhe dashuria do të rikthehet te protagonistja e ditëve tuaja! Hëna me fat midis të enjtes dhe të premtes. Ju beqarët më në fund do merrni frymë lirisht sepse do e gjeni që ditët e para personin që keni ëndërruar prej kohësh.