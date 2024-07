Disa “truke”, ja si të flini rehat kur është vapë dhe pa ajër të kondicionuar

Shtëpia në orët e mbrëmjes duket e padurueshme pa kondicioner. A ka ndonjë mënyrë për të shijuar më në fund gjumin tuaj pa u djersitur apo duke u hedhur e rrotull në shtrat për orë të tëra? Sipas Matthew Ebben, një asistent profesor në Departamentin e Neurologjisë dhe Neuroshkencës në Qendrën e Gjumit në Nju Jork, ekziston.

Bëni dush para se të flini

Nëse keni kondicioner në dhomën tuaj të gjumit apo jo, është e rëndësishme që temperatura e trupit tuaj të bjerë para se të flini. Mënyra më e thjeshtë për ta arritur këtë është duke bërë një dush të freskët.

Ndiqni një program të butë ushtrimesh

“Nëse mund ta përballoni, pak ushtrime para gjumit do t’ju ndihmojë të flini më mirë,” thotë Dr. Ebben. “Zgjidhni një lloj ushtrimi që nuk është shumë intensiv, si pilates apo joga, në mënyrë që trupi juaj të mos nxehet shumë”, sugjeron ajo.

Blini një ventilator

Natyrisht, nëse nuk keni kondicioner, do të përdorni një ventilator. Megjithatë, kjo nuk është arsyeja pse ai rekomandon blerjen e tij. Ajo pretendon se zhurma e bardhë që prodhon do të mbyt të gjitha zhurmat e tjera dhe do t’ju ndihmojë të bini në gjumë.

Përdorni pako akulli

Vendosini ato në pikat e pulsit si kyçet e duarve, qafa dhe kyçet ose prapa gjunjëve për të ftohur gjithë trupin tuaj.

Ndryshoni çarçafët

Harrojini çarçafët prej sateni, mëndafshi dhe poliesteri dhe zgjidhni pambuk, madje edhe prej pambuku të lehtë, që do t’ju mbajë të freskët për më gjatë.

Flini në dhomën më të ftohtë

Nëse nuk e keni këtë mundësi, Dr. Ebben sugjeron mbajtjen e perdeve të mbyllura gjatë ditës në mënyrë që hapësira të mbahet më pak e ngrohtë.

Mos harroni të pini ujë

Siç e dini, për shkak të temperaturave të larta në verë, trupi dehidratohet. Prandaj është thelbësore që të përfshini më shumë lëngje në dietën tuaj ditore se zakonisht, ose duke pirë shumë ujë dhe lëngje natyrale, ose duke konsumuar fruta dhe perime të freskëta.