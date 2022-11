Disa nga ushqimet që pastrojnë trupin nga yndyrërat

Vjeshta është koha e duhur për të gjetur në tryezë ushqime të shëndetshme dhe të shijshme që do të na ndihmojnë të pastrojmë sa më mirë trupin tonë nga toksina e grumbulluar

Për të korrigjuar pasojat e të ngrënit të tepërt, është e nevojshme të pasurohet menyja me ushqime që do të neutralizojnë me sukses yndyrën në trup.

Shikoni më poshtë cilat ushqime janë ideale për të luftuar yndyrat e grumbulluara.

1. Panxhari

Panxharin e lidhim kryesisht me trajtimin e anemisë sepse përmban një sasi të madhe hekuri, por është edhe një aleat i mirë në pastrimin e organizmit sepse përmban pigmente që kanë efekt të fortë antioksidues. Një prej tyre është betaina, e cila mbron veçanërisht mëlçinë tonë.

Panxhari gjithashtu rregullon tretjen dhe e stimulon atë. Është mirë ta konsumoni të freskët, sepse vetitë antioksiduese humbasin gjatë trajtimit termik. Në formën e tij të freskët, mund ta përdorni si shtesë në një smuthi ose të përdorni një shtrydhëse frutash për të bërë lëng prej tij, i cili me shtimin e lëngut të limonit bëhet një gotë e vërtetë e vogël shëndeti. Nga panxhari i freskët mund të bëni edhe një sallatë të shijshme dimërore, e cila në bashkëpunim me ushqime të tjera largon yndyrat e padëshiruara nga trupi.

2. Brokoli

Pas pushimeve, sigurohuni që të gjeni vend për brokoli në meny. Kjo perime jeshile nga familja e lakrës është gjithashtu e pasur me lëndë ushqyese të dobishme me aktivitet antioksidues. Është një ushqim me pak kalori i pasur me vitamina C, A dhe B6, si dhe me hekur, kalcium dhe magnez.

Hulumtimet e fundit kanë treguar se brokoli parandalon akumulimin e yndyrës në mëlçi. Mund të përgatitet në mënyra të ndryshme. Për opsionin më të shëndetshëm, thjesht zbardhni, mbulojeni me vaj ulliri dhe shtoni dy thelpinj hudhër që i keni shtypur në një grirëse ose të grirë imët. Nëse ju pëlqejnë supat, sigurohuni që të bëni një supë kremoze me brokoli që do t’ju freskojë.

3. Lakra

Lakra e freskët është një ushqim dietik fantastik me vetëm 25 kalori për 100 gram. Është e pasur me vitamina C dhe E, beta-karoten, magnez dhe hekur, ka një efekt të fortë antiinflamator, stimulon tretjen dhe pastron mëlçinë nga toksina.

Sallata me lakër të freskët është një pjesë e pazëvendësueshme e menyve tona dhe mund të konsumohet me shumë pjata. Shijoni zierjen e shijshme të lakrës që do t’ju ndihmojë të hiqni yndyrën pas ngrënies së tepërt.

4. Spinaqi

Spinaqi i fuqishëm do të neutralizojë gjithashtu toksinën në trup. Është i pasur me fibra që stimulojnë tretjen ose ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve me kapsllëkun. Është një nga antioksiduesit më të fortë. Spinaqi ka kohë që nuk është thjesht një ushqim që ne e hamë me pure patatesh dhe vezë të fërguara.

Hahet nga mëngjesi deri në mbrëmje, ndaj është bërë një shtesë e preferuar e smuthi të mëngjesit që zëvendësojnë mëngjesin dhe pijeve të ndryshme që mund të shërbejnë si meze. Ekziston edhe një supë e shijshme kremoze me spinaq që plotëson rezervat e hekurit të trupit dhe pastron trupin.

5. Hudhra

Është një nga ushqimet më të fuqishme në botë me veti të fuqishme kuruese. Konsiderohet si një antibiotik natyral për shkak të veprimit të saj antibakterial. Ka pothuajse njëqind komponime kimike aktive në hudhër, dhe në mesin e tyre disa antioksidues – përbërës që reduktojnë konsumimin e qelizave njerëzore.

Konsumimi i rregullt i hudhrës mund të ndihmojë në zbutjen e problemeve të ndryshme shëndetësore dhe është po aq e dobishme gjatë procesit të detoksifikimit. Për efekt më të mirë, konsumojeni të papërpunuar. /KP