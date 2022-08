Disa arsye pse burrat i tradhtojnë gratë e tyre

Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, burrat shmangin planifikimin e së ardhmes. Ata zgjedhin të qëndrojnë në të tashmen më shumë sesa të imagjinojnë se çfarë do të ndodhë për dhjetë apo njëzet vjet. Kur një burrë zbulon se gruaja e tij është shumë e fiksuar me të ardhmen, ai mund të humbasë interesin për të. Edhe nëse gruaja qëndron e heshtur për planet e saj dhe se si e parashikon të jetojë me burrin e saj, burri do ta marrë atë përmes gjuhës së trupit të saj. Kjo është arsyeja pse shumica e burrave tërhiqen.

Për shkak të ndryshimeve emocionale

Burrat zakonisht tërhiqen nga gratë që janë të gëzueshme dhe argëtuese. Burrat janë vërtet të kënaqur me marrëdhënien kur fillojnë të dalin me gruan. Ndajnë pothuajse gjithçka me të, por sapo filloni të dashuroni, vini re një ndryshim në emocionet e saj. Ajo është shumë më serioze tani sesa ishte më parë. Disa burra nuk janë të gatshëm të merren me këtë lloj ndryshimi dhe thjesht tërhiqen.

Kur gruaja është shumë e pasigurt

Ne jetojmë në një shoqëri ku është normale që burrat dhe gratë të ndër veprojnë çdo ditë.

Pra, vetëm sepse jeni në një marrëdhënie, kjo nuk i jep gruas të drejtën të kërkojë nga partneri i saj të ndalojë bashkëveprimin me gratë e tjera. Nëse e shihni burrin tuaj që ju tradhton atëherë kjo është një çështje krejt tjetër. Pasiguria është një gjë shumë e keqe për të pasur dhe një nga arsyet kryesore që burrat tërhiqen nga gratë e tyre.

Nëse gruaja është shumë e lehtë

Kur një grua bën dashuri me një burrë, ajo bëhet më e lidhur emocionalisht me të. Nuk është e njëjta gjë për djemtë. Disa burra e trajtojnë atë si një sfidë. Atyre u pëlqejnë sfidat dhe ata nuk duan gjëra që janë të lehta për tu marrë.

Kur gruaja është shumë e dëshpëruar

Askush nuk i pëlqen kur njerëzit çmenden me diçka. Është normale të telefononi ose dërgoni mesazh me burrin tuaj për të pyetur se si po i kalon dita, por ta bësh çdo minutë apo më shumë është një shenjë dëshpërimi. Kjo irriton një individ dhe i bën ata të ndjehen të burgosur. Në një marrëdhënie të shëndetshme, është e rëndësishme të kesh pak liri dhe pavarësi. /