Dilema e përjetshme: Psikologët shpjegojnë nëse është e mundur të duash dy persona në të njëjtën kohë!

Ku është kufiri midis të dashuruarit, pasionit dhe dashurisë së vërtetë ?

Këto janë vetëm disa nga pyetjet që janë debatuar me shekuj.

Ndonjëherë është shumë e vështirë të dallosh kufirin midis ndjenjave të ndryshme, dhe kjo vlen veçanërisht për dilemën e përjetshme, a është e mundur të duash dy njerëz në të njëjtën kohë, shkruan albeu.com.

“Është e mundur të jesh i dashuruar me disa persona në të njëjtën kohë. Në shumicën e rasteve, zakonisht është një çështje e zgjedhjes midis një marrëdhënieje ekzistuese dhe një të re – thotë Tracy Cox, eksperte e marrëdhënieve.

Ndërsa jeni mjaft të lumtur në lidhje, papritur mund të shfaqet dikush që ju bën të rrahë zemrën tuaj. Atëherë jeni përballur me një dilemë të madhe – çfarë duhet të bëni? Qëndroni në një marrëdhënie të qëndrueshme apo përqafoni diçka të re dhe më emocionuese?

Trejsi beson se është e mundur të kesh ndjenja për më shumë se një person në të njëjtën kohë, por që në fund gjithçka varet nga zgjedhja dhe angazhimi.

“Sipas përvojës sime, njerëzit shpesh ankohen se kanë lënë një marrëdhënie të qëndrueshme për dikë tjetër. Nëse jeni në një lidhje për një kohë, ndiheni rehat me atë partner. Si të ulesh para oxhakut me një gotë verë. Dashuria e re sjell emocione, qeshni vazhdimisht dhe nuk mund ta kontrolloni sjelljen tuaj”, shpjegon Cox dhe shton:

“Për shumë njerëz, dashuria e vërtetë do të thotë që nuk mund të biesh në dashuri me dikë tjetër. Përkufizimi i dashurisë së vërtetë do të thotë që një person i plotëson të gjitha nevojat.

Nëse jeni një person i hapur që ju pëlqen të takoni njerëz të rinj, mund të bini në dashuri me dhjetë persona menjëherë nëse e lejoni veten.

“Një person mund të tërheqë anën tuaj aventureske, atë që kërkon intimitet dhe emocione të egra. Një tjetër mund t’ju bëjë të ndiheni të sigurt dhe të dashur. Nuk janë të shumtë ata që mund të përballojnë disa afera dashurie në të njëjtën kohë. Shumica e njerëzve pengohen të bien në dashuri me njerëzit e tjerë nga përkushtimi ndaj marrëdhënies në të cilën janë, si dhe koha dhe energjia vëren ajo.

Ju nuk mund të ndaloni së ndjeri i tërhequr natyrshëm ndaj dikujt, por mund ta parandaloni që të kthehet në diçka më serioze – duke kufizuar kohën që kaloni me atë person dhe duke refuzuar ta lini atë në jetën tuaj.

Cox shpjegon ndryshimin kryesor midis dashurisë dhe pasionit që duhet t’ju udhëheqë nëse e gjeni veten në këtë sharrë dashurie:

“Të jesh i emocionuar për dikë dhe i emocionuar erotikisht nuk është dashuri, është pasion. Ndjenjat e vërteta ekzistojnë vetëm për një person, dhe gjithçka tjetër është pasion.

Çfarë mendoni ju? A është e mundur të duash dy njerëz në të njëjtën kohë?

