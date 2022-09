Diferenca më e mirë në moshë që lidhja e dashurisë të ketë sukses

Kur filloni të takoheni me dikë të ri, ka një gamë të gjerë gjërash që ndoshta i konsideroni për të përcaktuar përputhshmëritë, të tilla si vlerat, tërheqja, personaliteti dhe interesat.

Por ka një gjë që mund të mos e keni marrë parasysh dhe që ia vlen të mendoni pak: diferenca juaj në moshë.

Ndërsa është e vërtetë që një diferencë e moshës në marrëdhënie prej 10 vjetësh ose më shumë mund të rrisë shanset tuaja për të pasur probleme martesore, a ka një diferencë në moshë për të vendosur veten për sukses në departamentin e marrëdhënieve?

Siç rezulton, shkenca na thotë se ekziston një ndryshim ideal i moshës në një marrëdhënie që mund të rrisë shanset tuaja për dashuri të përjetshme dhe është shumë më i vogël nga sa mund të kishit menduar.

Pavarësisht nëse jeni ende në kërkim ose keni gjetur tashmë “të duhurin”, me siguri tashmë e dini se nuk ka një recetë të saktë për një marrëdhënie të suksesshme, transmeton Telegrafi.

Një marrëdhënie e lumtur dhe e shëndetshme diktohet nga njerëzit në të dhe ka shumë faktorë që kontribuojnë në suksesin e saj afatgjatë. Të gjithë e dimë se gjërat më të mira në jetë nuk vijnë pa u munduar pak dhe dashuria nuk bën përjashtim.

Këtu, ne shpjegojmë diferencën ideale të moshës për lumturinë afatgjatë:

Diferenca ideale e moshës në marrëdhënie

Sipas një studimi në Journal of Population Economics, kënaqësia martesore ulet më shumë në çiftet me një diferencë më të madh moshe krahasuar me çiftet me mosha më të ngjashme.

Çiftet me një diferencë moshe zero deri në tre vjet treguan kënaqësi më të madhe se ata me një diferencë prej katër deri në gjashtë vjet.

Po kështu, çiftet me një diferencë prej katër deri në gjashtë vjet treguan kënaqësi më të madhe se ato me një diferencë më shumë se shtatë vjet. Në përgjithësi, kënaqësia martesore u ul me rritjen e diferencës në moshë.

Një teori e mbështetur nga provat e ofruara në studim është se çiftet në moshë të ndryshme janë më pak elastike ndaj goditjeve negative në marrëdhënie, duke përfshirë vështirësitë ekonomike dhe sëmundjet. Megjithëse nuk janë testuar në mënyrë specifike, janë përmendur faktorë të tjerë të lidhur me ciklin e jetës, duke përfshirë fëmijët dhe pensionin.

Vlen gjithashtu të theksohet se, mesatarisht, si burrat ashtu edhe gratë treguan nivele më të larta të kënaqësisë martesore kur martoheshin me partnerë më të rinj sesa ata me partnerë më të vjetër se ata, pavarësisht nga hendeku në moshë. Megjithatë, kjo kënaqësi fillestare më e lartë dukej se u zhduk pas gjashtë deri në 10 vjet martesë.