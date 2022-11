Dëshironi të jeni të suksesshëm? Ju nuk duhet t’u tregoni të tjerëve këto gjëra

Njerëzit si qenie shoqërore kanë nevojë të komunikojnë, të ndajnë me të tjerët disa detaje nga jeta e tyre, t’u tregojnë të dashurve të tyre për njerëzit me të cilët punojnë, të flasin për planet, të mburren.

Megjithatë, ka disa gjëra që duhet të të mbeten sekret, domethënë të mos flasësh për to me të gjithë, as me njerëzit më të afërt.

Është mirë kur keni nevojë për këshilla se si të veproni ose si të lidheni me dikë, por duhet të ketë disa kufij që nuk duhen kapërcyer.

Sekretet e njerëzve të tjerë

Nëse dikush ju ka besuar një sekret, kjo ndodh sepse ju besojnë dhe ju konsiderojnë dikë që mund t’i besojnë. Ai ia lehtësoi dhimbjen duke ju thënë kështu, ndaj mos e tradhtoni atë besim, mbajeni rreptësisht konfidenciale atë që ju është thënë. As që duhet të flisni për këtë me partnerin tuaj. Një sekret është një sekret dhe duhet të mbetet i tillë. Personi që ju ka besuar do të vendosë vetë për këtë.

Detaje të planeve dhe ideve të biznesit

Ndonjëherë detajet e një pune ose projekti të ardhshëm mund të rrezikojnë vazhdimin ose rrjedhën e tij. Sepse edhe mes njerëzve të dashur mund të ketë hajdutë idesh, njerëz ziliqarë, ata që do t’ju largojnë nga ajo ide, e konsiderojnë atë të çmendur, të rrezikshme, budalla… Njerëz të tillë do t’ju presin rrugën drejt suksesit me pesimizmin e tyre ose thjesht do ta përdorin idenë tuaj. para kësaj arrini ta realizoni.

Detajet e punës suaj, duke përfshirë sekretet profesionale, duhet të mbeten rreptësisht konfidenciale

Kjo vlen sidomos për profesionet si mjekët, psikologët, punonjësit socialë, mësuesit, edukatorët… Nuk duhet të flisni për detajet dhe personat me të cilët punoni dhe me të cilët merreni apo kujdeseni profesionalisht me ata që nuk janë kolegë apo bashkëpunëtorë. Nuk është subjekt i bisedës me miqtë apo të afërmit. Respektoni etikën e punës dhe sekretet tregtare. Dikush jua ka besuar problemin e tij për një arsye dhe ai duhet të mbetet konfidencial.

Jini të lumtur brenda katër mureve tuaja

Është e mrekullueshme të jesh i lumtur, i kënaqur, i dashur, i vendosur… shijoje, por mos u mburr. Nëse keni një burrë të mrekullueshëm, fëmijë të bindur dhe shumë para, thjesht jini të lumtur për veten tuaj, pa u futur në shumë detaje dhe pa i zbuluar të gjitha këmbanat dhe bilbilat. Askush nuk ka nevojë të dijë se sa fitoni, nëse keni blerë një apartament me kredi apo me para në dorë, në cilin hotel kaloni pushimet tuaja…

Nëse jeni në konflikt me dikë, mbajeni atë mes jush

Nuk duhet të tërhiqni në konflikt njerëz që nuk kanë lidhje me të. Mbajeni atë që ka ndodhur mes jush dhe personit tjetër vetëm mes jush. Bisedat e panevojshme, mendimet e të tjerëve dhe të ngjashme mund ta përkeqësojnë situatën. Vetëm ju e dini se çfarë ka ndodhur mes jush dhe juve duhet ta zgjidhni reciprokisht. /G.D albeu.com/