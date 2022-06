Dermatologët kanë zbuluar: Këto janë kurat më të mira shtëpiake për djegiet nga dielli

Djegiet nga dielli mund të jenë mjaft të dhimbshme, dhe gjithashtu mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të kancerit të lëkurës.

Shoqata për Luftën kundër Kancerit të Lëkurës thotë se rreziku është edhe më i lartë nëse këto djegie i keni pasur pesë ose më shumë herë në jetën tuaj.

Çfarë e shkakton dhimbjen?

“Rrezatimi ultraviolet dëmton ADN-në në lëkurë, gjë që çon në një përgjigje inflamatore”, shpjegoi dermatologu Dr. Verore Jaber.

“Shkakton skuqje, ënjtje dhe dhimbje. “Ndonjëherë qelizat e prekura të lëkurës shkatërrohen,” shtoi ai.

Djegiet duhet të trajtohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe dermatologët kanë zbuluar kurat më të mira shtëpiake që mund t’ju ndihmojnë me këtë.

Kompresa të ftohta

Lagni një leckë të pastër në ujë të ftohtë dhe vendoseni në djegie. Përsëriteni procedurën pesë herë në ditë dhe mbajeni leckën në djegie për pesë deri në dhjetë minuta, shkruan albeu.com.

Bëni dush me ujë të ftohtë

Shoqata Amerikane e Dermatologëve shpjegon se uji i ftohtë në fakt mund të ndihmojë në “shuarjen e zjarrit” që ndjeni në lëkurën tuaj. Bëni dush me ujë të ftohtë dhe fshijeni me kujdes me një peshqir, por mbajeni lëkurën pak të lagur në mënyrë që të thithë kremin hidratues që aplikoni.

Përdorni aloe vera

Aloe vera mund të ndihmojë në trajtimin e djegieve. Mund të aplikoni preparatet e aloe verës në djegie disa herë në ditë ose të bëni kompresa të ftohta me aloe vera.

Përdorni produkte të qumështit

Shkencëtarët thonë se mund të aplikoni qumësht të ftohtë në pëlhurë dhe më pas ta vendosni pëlhurën në djegie. Mund të përdorni edhe kos të thjeshtë. Produktet e qumështit mund të lehtësojnë dhimbjen dhe të stimulojnë procesin e shërimit dhe mund t’i aplikoni çdo 20 minuta për disa orë, transmeton MSN.

Pini shumë ujë

Nëse keni djegie, duhet të pini shumë lëngje për të parandaluar dehidratimin, sipas Shoqatës Amerikane të Dermatologjisë.

Për të parandaluar djegiet, përdorni krem ​​kundër diellit. Rrezatimi ultravjollcë është më intensiv në mes të ditës, ndaj duhet të shmangni ekspozimin në diell. /albeu.com/