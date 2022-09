Deri te shkatërrimi i marrëdhënies, 7 ndikimet negative që do t’ju bëjnë të hiqni dorë nga zgjimi me alarm

Gjithnjë e më shumë jeta jonë po bëhet e lidhur me mjetet tekonlogjike, si celularë, tabletë, laptopë etj. Aq shumë i përdorim, sidomos celularët, saqë prej vitesh na kanë zëvendësuar edhe orën me zile, e cila shërben si alarm për zgjimin në mëngjes. Është një zakon shumë i përhapur, saqë shumë janë të bindur se është mënyra më e mirë për t’u ngritur në agim.

Në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, përdorimi i telefonit mund të ndikojë në cilësinë e jetës tuaj, modelet tuaja të gjumit dhe madje edhe qëndrueshmërinë emocionale e psikologjike.

Po cilat janë ndikimet negative që ka përdrorimi i celularit si alarm zgjimi?

1. Ul cilësinë e gjumit

Ka disa studime që tregojnë se përdorimi i celularëve para dhe gjatë gjumit ndryshon modelet dhe cilësinë e gjumit. Problemi qëndron, në parim, në tundimin për ta pasur smartfonin në dispozicion për ta përdorur në shenjën më të vogël të pagjumësisë.

Kjo funksionon në 2 mënyra: zgjatja e përdorimit të celularit përtej orëve të zakonshme të gjumit dhe përdorimi i tij vonë natën, kur nuk mund të bini në gjumë. Pajisja do të jetë gjithmonë aty dhe ky është një tundim që asimilohet pa e kuptuar problemin.

Ka mënyra të tjera në të cilat celulari mund të ndryshojë modelet tuaja të gjumit. Për shembull, ne e dimë nga studimet se spektri i valëve blu të ekraneve mund të zvogëlojë sekretimin e melatoninës, e cila është përgjegjëse për rregullimin e gjendjeve të gjumit dhe zgjimit. Drita e celularit ndryshon modelet e gjumit, kështu që përdorimi i tij gjatë natës nuk rekomandohet.

2. Ekspozoni veten ndaj fushave elektromagnetike

Fushat elektromagnetike (të njohura me nomenklaturën e tyre angleze EMF) rrethojnë jetën e përditshme. Ato janë të pranishme në rrezatimin diellor, linjat e energjisë elektrike, testet mjekësore (të tilla si MRI) dhe pajisjet teknologjike. Smartphone juaj nuk përjashtohet nga prodhimi i EMF.

Edhe pse nivelet mbeten brenda një kufiri të sigurt për trupin (sipas udhëzimeve ndërkombëtare të ICNIRP), është treguar se ekziston një lidhje midis shqetësimeve të gjumit dhe ekspozimit ndaj këtyre fushave, natyrale ose artificiale.

Kjo ndodh për shkak të ekspozimit të tepërt, pasi pajisjet e tjera në shtëpi, në punë dhe në hapësira publike lëshojnë rrezatim. Shumicën e kohës bëhet në përmasa të sigurta, megjithëse kjo nuk ju pengon të shfaqni simptoma të tilla si: Pagjumësi, lodhje ose mungesë përqendrimi, nervozizëm, dhimbje koke, humbje e oreksit, nauze dhe marramendje.

Për të shmangur sa më sipër, idealja është që të reduktoni kontaktin me pajisjen para dhe gjatë orëve të gjumit. Kjo është arsyeja pse ndalimi i përdorimit të celularit si orë me zile është një ide e shkëlqyer, si dhe shkëputja e pajisjeve që nuk kryejnë një funksion gjatë natës.

3. Nuk është i përshtatshëm për shëndetin tuaj mendor

Ekziston një lidhje midis përdorimit të celularëve gjatë natës me mungesën e gjumit, që çon në depresion dhe ankth, siç tregohet nga disa studime. Ndërprerja e përkohshme ose e përhershme e cikleve të pushimit gjatë natës mund të ndikojë në shëndetin mendor.

Në realitet, depresioni është një simptomë karakteristike e varësisë nga smartphone. Ashtu si me llojet e tjera të varësive, ata që vuajnë prej saj nuk janë të vetëdijshëm për të. Rritja e rrjeteve sociale ka motivuar varësinë kronike nga pajisjet celulare.

Pavarësisht nëse është rasti juaj apo jo, është gjithmonë mirë të shkëputeni për disa orë nga stresi dhe ankthi që prodhon teknologjia. Kjo përforcohet më shumë nëse ato orë korrespondojnë me pushimin tuaj. Nëse flini mesatarisht 7-8 orë, do të jeni në gjendje të zgjoheni të nesërmen me energji të rifituara për të përballuar ditën.

4. Pengon një marrëdhënie të shëndetshme

Ekziston një lidhje negative midis përdorimit të celularit dhe pakënaqësisë martesore. Shumë herë, për shkak të angazhimeve të punës, familjes apo akademike, momentet para gjumit janë të vetmet në të cilat çiftet gjejnë një hapësirë për të ndarë.

Kjo shkurtohet nëse njëri ose të dy e kontrollojnë telefonin me këmbëngulje. Kjo është një arsye më shumë për të ndaluar përdorimin e celularit si orë me zile, pasi mund të biem në praktikën e njohur si fshikullim.

5. Nuk është alternativa më e mirë për shëndetin tuaj vizual

Drita nga ekranet e celularëve mund të shkaktojë një sërë simptomash që kufizojnë shëndetin tuaj vizual. Shikimi i paqartë, lodhja e syve, problemet e fokusit, lotimi i syve, skuqja dhe thatësia janë vetëm disa nga problemet e përdorimit të pajisjes në dritë të ulët ose të fortë.

Ne ndërveprojmë gjatë gjithë ditës me kompjuterë, tableta dhe celularë, në mënyrë që shikimi ta mbyllë ditën me një mbiekspozim të caktuar. Studimi i pasojave ka pasur një interes të gjerë, ndaj rekomandohet reduktimi i përdorimit të celularëve gjatë orëve të pushimit.

6. Mund të mos dëgjoni alarmin

Duke lënë mënjanë faktorët që kushtëzojnë shëndetin tuaj, është koha të fokusoheni tek ata të nivelit funksional. Sa herë jeni zgjuar në mes të natës duke menduar se është koha për të shkuar në punë?

Në përgjithësi, kjo ndodh kur nuk ke besim te pajisja, keni frikë se nuk e keni dëgjuar ose dyshoni nëse e keni vendosur zilen siç duhet. Pa dashje, shumë njerëz rregullojnë tingullin e telefonave inteligjentë përpara se të flenë, në parim për të shmangur njoftimet e bezdisshme.

Kjo mund të përcaktojë nëse e dëgjoni apo jo alarmin. Një tjetër kriter që ndikon është toni që zgjidhni për t’u zgjuar. Është e zakonshme të zgjedhësh ato të larta, të këndshme dhe melodioze. Megjithëse kjo ndikon pozitivisht në mënyrën se si trupi juaj reagon ndaj zgjimit, nëse frekuenca e tij është e zbehtë, nuk do të jeni në gjendje ta dëgjoni atë.

7. Bateria mund të shkarkohet

Kësaj mund t’i shtohet një mundësi tjetër e pakëndshme: bateria mund të shkarkohet dhe të zilja të mos bjerë në orën e caktuar. Është shumë e zakonshme që pajisjet tona ta mbyllin ditën me bateri të ulët, si pasojë e përdorimit intensiv që u bëhet.

Nëse e lini pa dashje të ndezur, mund të shkarkohet brenda natës dhe alarmi mund të mos bie. Është diçka që me siguri ju ka ndodhur më shumë se një herë, ndaj është një tjetër nxitje për të ndaluar përdorimin e celularit si orë me zile.