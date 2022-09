Depilimi apo rruajtja nuk janë zgjidhje, receta që do t’ju shpëtojë njëherë e mirë nga qimet në fytyrë

Qimet e shëmtuara në buzën e sipërme apo mjekër janë një makth i vërtetë. Depilimi apo rruajtja nuk janë zgjidhjet me të mira për këtë problem pasi rezultatet janë gjithmonë afatshkurtra.

Në këtë mënyre natyrale që do te lexoni sot do të merrni efekte të shkelqyera dhe mbi të gjitha pa dhimbje.

Me poshte mund te lexoni disa menyra shume efektive per te eleminuar pergjithmone qimet nga fytyra juaj:

Shafran i Indise:

Shafrani i Indise prandalon rritjen e qimeve te fytyres dhe ka veti te fuqishme antiseptike. Si fillim perzieni ujin dhe shafranin derisa te krijohet nje paste. Me pas masen e perftuar aplikojeni ne zonat ku deshironi te hiqni qimet dhe lereni derisa te thahet. Me ndihmen e nje peshqiri te njomur me uje te vaket hiqeni pasten bashke me qimet.

Patatja dhe thjerrezat:

Nese doni te hiqni qimet e fytyres kjo eshte nje metode shume e fuqishme. Ne nje ene me uje hidhni nje filxhan thjerreza te verdha dhe ne mengjes i shtypni ato derisa te krijohet nje paste. Me pas pastroni tre patate dhe pasi ti keni grire duhet qe te merrni lengun e tyre.

Pasten e thjerrezes perzieni bashke me lengun e patates, me 4 luge gjelle leng limoni dhe 1 luge gjelle mjalte. Perzieni mire te gjithe perberesit dhe aplikojeni ne zonat qe deshironi te hiqni qimet per 20 minuta. Pasi maska te jete thare hiqni ate me gishta.