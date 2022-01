Data që duhet të shmangni nëse planifikoni të martoheni në vitin 2022

Nëse dikush ju thotë se ka një mënyrë për të ditur se kur do të ndodhë diçka e keqe dhe në cilën ditë, do të dëshironit ta dini paraprakisht apo do të dëshironit të habiteshit? Edhe pse ka shumë që do të zgjidhnin rastin e dytë, ka një numër të madh njerëzish që do të zgjidhnin të parin dhe astrologjia parashikuese mund të luante një rol atje. Kështu mund të gjejmë datën e dasmës që duhet të shmangni në vitin 2022, gjithmonë sipas astrologjisë, për të shpëtuar veten apo të dashurit tuaj nga dhimbjet e zemrës.

A kemi folur tashmë për datën që është më e përshtatshme për një martesë këtë vit dhe ja cila është ajo që do të ishte mirë të shmangej nëse planifikoni të martoheni në vitin 2022?

28 Marsi është data më e keqe për t’u martuar këtë vit dhe kjo sepse atë ditë Afërdita dhe Saturni janë të sinkronizuar. Këta dy planetë nuk mund të ishin më të ndryshëm: Venusi përfaqëson dashurinë, unitetin dhe bashkëpunimin. Saturni përfaqëson kufijtë, kufizimet dhe stresin. Ndërsa këta dy planetë bashkohen për të formuar një seancë më 28 mars, shprehja e Venusit do të jetë praktikisht e kufizuar, duke e bërë të vështirë shprehjen e ndonjë ndjenje erotike.

Shpjegimi i astrologjisë së 28 Marsit 2022

Afërdita do të jetë në shenjën fikse të Ujorit, i cili nuk është domosdoshmërisht një vend ideal pasi është më komode te Demi, Peshorja dhe Peshqit. Tek Ujori, Afërdita shprehet në një mënyrë të largët dhe të largët, ndaj është shumë më e vështirë të lidheni me të dashurit tuaj gjatë kësaj periudhe. Është gjithashtu një kohë kur Afërdita merret më shumë me idetë, kështu që kjo mund të jetë një kohë për reflektim dhe analizë në vend të lëvizjeve të rëndësishme romantike.

Edhe pse ky pasazh nuk është ideal për të tentuar ndonjë fillim të ri në marrëdhënien tuaj, patjetër që ia vlen të kontrolloni se cila Shtëpi astrologjike e Ujorit është në tabelën tuaj të lindjes për të parë se si do të ndikojë personalisht lidhja Afërditë-Saturn, pasi të gjithë ata që e përjetojnë këtë energji pak ndryshe. Kush e di?! Ndërsa 28 Marsi 2022 mund të jetë i pafat për shumë njerëz, mund të jetë dita më e mirë e mundshme për t’u martuar, si për ju ashtu edhe për partnerin tuaj.