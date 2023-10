Dashuria është në ajër! Java e parë e nëntorit ka surpriza për këto 3 shenja të horoskopit

Ajo që do të shohim të ndodhë këtë javë në këto tre shenja është se ata jo vetëm janë në gjendje të kapërcejnë pengesat, por e përdorin atmosferën pozitive në avantazhin e tyre. Do të shohim që gjatë kësaj jave, 30 tetor – 5 nëntor 2023, shumë prej nesh do të jenë në një “periudhë fitoreje”. Ne duam dashuri, duam të ngrihemi me të dhe duam ta mbajmë të fortë. Konsideroni veten me fat nëse jeni një nga këto tre shenja.

Binjakët

Ju e njihni veten mjaft mirë që të dini se nëse vjen një stuhi me të cilën duhet të përballeni, do ta përballoni atë. Keni besim në aftësinë tuaj për të kapërcyer problemet dhe mendoni se këtë javë, ju dhe partneri juaj romantik tashmë keni “përparësinë” e nevojshme. Ju mund të mbijetoni gjithçka së bashku, sepse keni kaluar gjithçka së bashku.

Trini i Venusit Urani më 31 tetor ju kujton pse jeni bashkë, dhe kjo për shkak se të dy jeni njerëz unik që ju pëlqen të shprehni veten në mënyrat tuaja.

Ajo që ka ndodhur gjatë kohës tuaj së bashku është se ju keni ardhur për të mbështetur veçantinë e njëri-tjetrit dhe ndërsa nëntori po afrohet, gjithnjë e më shumë mundësi do të vijnë për t’i treguar njëri-tjetrit se kush jeni në të vërtetë dhe nga çfarë jeni krijuar.

Nga 30 tetori deri më 5 nëntor 2023 ka shumë të kundërta, por është ajo që ju duhet dhe partneri juaj për të gjetur ekuilibrin në marrëdhënien tuaj. Edhe pse nuk ju pëlqen të debatoni, ju e dini se një ndryshim i mendimeve është i shëndetshëm dhe do të shihni se çfarëdo që të dy nuk pajtoheni për këtë javë, është aty për t’ju ndihmuar të rriteni dhe të ndjeni më shumë dashuri për njëri-tjetrin.

Gaforrja

Ju ndodh që ta doni këtë stinë dhe kur ndiheni rehat me natyrën dhe mjedisin tuaj, tendenca juaj për të qenë më të dashur është e dhënë. Gjatë javës, ju dhe partneri juaj afroheni më shumë dhe kjo ndodh për një sërë arsyesh. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme është se tani keni mësuar se si individë, ju mund të rriteni së bashku.

Trini i Venusit me Uranin do t’ju mbështesë më 31 tetor 2023. Ky kalim ju bën të ndiheni se personi me të cilin keni rënë në dashuri është me të vërtetë i vërtetë dhe i denjë për vëmendjen tuaj. Ekziston një ndjenjë e prekshme respekti në ajër dhe kjo ju pëlqen shumë.

Do të shihni gjithashtu që tani që viti po mbaron, gjithçka duket magjike. Të dini se muajt e dimrit do t’i kaloni me personin që doni dhe besoni do të thotë gjithçka për ju dhe sigurisht që e bën javën të duket premtuese dhe ndoshta emocionuese.

Ujori

Ka shumë komunikim në ajër ndërsa largohemi nga tetori dhe hyjmë në nëntor. Kjo lloj energjie ndikon gjithmonë tek ju në mënyrën e duhur. Ju dëshironi të përdorni ide të reja dhe dëshironi të joshni partnerin tuaj romantik që të endet me ju. Edhe ngjarjet në dukje të pakuptimta si festat e Halloween duken si mundësi argëtuese për t’u argëtuar me partnerin tuaj. Argëtimi është ajo që e bën këtë javë të mirë për ju dhe partnerin tuaj romantik.

Me tribunë e Venusit dhe Uranit që rri pezull mbi ju në ditën e fundit të tetorit, do të ndiheni sikur nuk është vetëm kënaqësi të jeni me partnerin tuaj, por edhe mirë që ata janë të njëjtit lloj “të çuditshëm” si ju. Gjatë kësaj jave do e vlerësoni më shumë personin me të cilin jeni.

Do të shihni gjithashtu se partneri juaj është shumë i vëmendshëm ndaj jush dhe i pëlqen shumë ideja për të bërë diçka “të çmendur” së bashku. Në fund të fundit, sikur nëntori të jetë muaji juaj, dhe ne ende sapo kemi filluar.