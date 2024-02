“Dashuri dhe urrejtje”, këto shenja horoskopi përfundojnë në shtrat me armiqtë

Disa shpirtra binjakë duken të destinuar të përfundojnë në lidhje, edhe pse duket se e urrejnë njëri-tjetrin kur takohen për herë të parë.

Janë miqtë që grinden sepse qartësisht kanë një dashuri të ndërsjellë.

Kjo sjellje është jashtëzakonisht e zakonshme në mesin e disa shenjave , të cilat pothuajse gjithmonë kanë një histori se si armiku i tyre u bë i dashuri i tyre. Sipas astrologes, Stina Garbis, kjo tendencë ka të bëjë shumë me planetin e tyre sundues, i cili rregullon qasjen e tyre të përgjithshme ndaj jetës. Nëse një shenjë sundohet nga një planet luftëtar ose një planet që kërkon të vërteta të fshehura, është e arsyeshme që rruga e tyre drejt dashurisë mund të jetë aventureske.

Dashi

Shumica e Dashëve kanë pasur marrëdhënie me “armiqtë” e tyre për shkak të planetit të tyre në pushtet, Marsit. Ata thonë se mënyra më e mirë për të interesuar një Dashi për ju është të shkoni kundër tyre dhe Marsi luftarak kontribuon më së shumti për këtë. Një Dashi, pra, nuk është kurrë më i interesuar se kur dikush e bën atë pak të çmendur. Ai gjithashtu do të tregojë se i pëlqen dikush duke filluar një mini-flirt. Kur ka dyshime, Dashi do të përdorë ngacmimet dhe reagimet sarkastike si një mënyrë për të flirtuar – dhe ata e duan atë kur dikush mund të përgjigjet.

Akrepi

Si një shenjë e sunduar nga Plutoni intuitiv, Akrepi është gjithmonë në kërkim të anës së errët të dikujt. Ai ka një detektor të integruar të gënjeshtrës dhe vlerëson besnikërinë dhe ndershmërinë mbi të gjitha, kjo është arsyeja pse ai njihet se zhvillon një mospëlqim të thellë për disa njerëz. Kur e takoni për herë të parë ai duket i përmbajtur, ndoshta edhe keqdashës, por kur mbrojtjet e tij bien, atëherë kjo urrejtje që e bën personin tjetër të pyesë nëse Akrepi e pëlqen apo jo, do të kthehet – shumicën e kohës – në një marrëdhënie flirtuese dhe pasionante. . Pas shumë ulje-ngritjeve dhe mendimeve, Akrepi do të përfundojë me personin që nuk i pëlqente ose mendonte se nuk kishte mundësi të kishte një lidhje.

Peshqit

Si rregull, Peshqit tërhiqen nga njerëzit që kafshojnë, të errët dhe pak të vrazhdë. Shumicën e kohës ky person preferon të jetë mik me një Peshq, por do të arrijë ta kthejë atë në një shoqërues të dashur. Peshqit kanë një intuitë të thellë që mund të shohë personin më të ashpër, kështu që ata e dinë se kur dikush ia vlen vërtet kohën dhe energjinë e tyre, edhe nëse rruga drejt marrëdhënies është me gunga. Me kalimin e kohës, e gjithë energjia armiqësore largohet dhe ata përfundojnë të jenë miqtë/dashnorët më të mirë.