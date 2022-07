Çmimet e naftës po na rëndojnë ndjeshëm xhepin, 10 mënyrat si të kursejmë karburantin

Në këtë kohë më shumë se kurrë është e rëndësishme kursimi i karburantit.

10 këshilla si ta kuresni atë:

1. Shikoni presionin e gomave

Presioni i gomave është një element shumë i rëndësishëm, prandaj kontrollojeni rregullisht dhe qëndroni në nivelin e përcaktuar. Ju do të kurseni deri në pesë për qind të karburantit. Gomat me presion shumë të ulët shkaktojnë më shumë konsum sepse kanë më shumë rezistencë rrotullimi.

2. Zëvendësoni rregullisht materialet shpenzuese

Zëvendësoni rregullisht pjesët shpenzuese të makinës. Ndryshoni rregullisht vajin e motorit. Kandelat e ndotura, filtrat e bllokuar dhe të ngjashme rrisin konsumin e karburantit. Duke mirëmbajtur makinën tuaj, ju mund të kurseni deri në katër për qind të karburantit.

3. Fikeni motorin kur qëndroni më shumë se një minutë

Fikeni motorin nëse shihni se do të qëndroni diku më shumë se një minutë, për shembull përpara një semafori në kolona më të mëdha. Në këtë mënyrë ju do të kurseni më shumë karburant sepse makina edhe pse është e palëvizshme, konsumon karburant edhe kur është në boshe.

4. Ulni ngrohjen/ftohjen në makinë

Nëse jeni duke vozitur në distanca të shkurtra, mos e ndizni ngrohjen në makinë. Deri në kohën kur të nxehet, do të jeni në destinacionin tuaj. Në distanca më të gjata, mbajeni ngrohjen në temperatura më të ulëta. Ngrohja me ajër të kondicionuar mund të rrisë konsumin tuaj me rreth tre për qind. E njëjta gjë vlen edhe për ftohjen.

5. Gomat e këqija përdorin më shumë karburant

Për shkak të gomave të këqija, dhe rrjedhimisht lëvizjes së vështirë në asfalt, makina mund të konsumojë më shumë sepse ka nevojë për më shumë energji për të lëvizur.

6. Hiqni raftin e çatisë

Nëse keni një raft çati në makinën tuaj, hiqeni atë kur nuk ju nevojitet, sepse në këtë mënyrë automjeti do të jetë më aerodinamik dhe do të konsumojë rreth pesë për qind më pak karburant. Dritaret e hapura me një shpejtësi prej më shumë se 50 km/h krijojnë rezistencë dhe rrisin konsumin.

7. Mos e mbushni sarbratorin deri në majë

Nëse makina është më e lehtë, do të harxhojë më pak karburant sepse do t’i duhet më pak energji për të lëvizur. Shihni nëse keni ndonjë gjë brenda ose në automjet që nuk keni nevojë t’i merrni me vete çdo ditë. Hiqni gjithçka të panevojshme, sepse me çdo kilogram të hequr, do të kurseni në konsumin e karburantit. Gjithashtu, mos e mbushni sarbratorin deri në majë sepse edhe aty makina do të shtojë peshë. Për çdo 50 kilogramë konsumi rritet me një deri në dy për qind.

8. Shikoni shpejtësinë e motorit

Ulni shpejtësinë. Për shembull, shpejtësia ideale për kursim është midis 75 dhe 90 km/h me marshin e vendosur në marshin e pestë. Sigurohuni që rrotullimet e motorit tuaj të jenë në 2000 për makinat me naftë ose 2500 për motorët me benzinë.

9. Përshpejtimet kushtojnë 20 për qind më shumë

Levizni më qetë me sa më pak frenim dhe përshpejtim, sepse përshpejtimet e papritura konsumojnë më shumë se 20 për qind të karburantit në krahasim me drejtimin më të qetë. Ndiqni situatën para jush dhe lini gazin përpara se të frenoni. Kur filloni, hapni gazin ngadalë.

10. Përdorni kontrollin e navigacionit për të ruajtur shpejtësinë tuaj

Kontrolli i navigacionit është i dobishëm për kursimin e parave. Ai ruan një shpejtësi konstante, e cila është shumë e rëndësishme për kursimet. Por vetëm ka rëndësi për rrugë të sheshtë ose tatëpjetë. Mos e përdorni kur ngjiteni përpjetë në kodër, pasi rrit konsumin e karburantit.