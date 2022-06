Çfarë thotë ngjyra e urinës për shëndetin tuaj? Nëse e shihni këtë “hije”, shkoni menjëherë te mjeku

Ngjyra e urinës suaj mund të ndryshojë gjatë ditës dhe shumicën e kohës duhet të jetë një nuancë e zbehtë kashte.

Megjithatë, ashtu si temperaturat, shumë prej nesh bëjnë çmos për të qëndruar të hidratuar, por duhet t’i kushtojmë vëmendje edhe nuancës së urinës. Ekspertët kanë parashikuar se deri në fund të verës mund të priten të paktën edhe katër valë të tjera të të nxehtit.

Ruajtja e hidratimit në nxehtësi të lartë është thelbësore sepse mund t’ju parandalojë të vuani nga probleme të tilla si lodhja nga nxehtësia ose goditja nga nxehtësia. Një mënyrë për t’u siguruar që nuk jeni të dehidratuar është të kontrolloni ngjyrën e urinës.

Dr. John S. Young, një profesor i asociuar i urologjisë, tha se ngjyra e urinës varet nga sa dhe kur konsumoni lëngje.

Hije e zbehtë kashte

Kjo është ngjyra optimale, jo shumë e lehtë dhe jo shumë e errët. Nëse urina juaj ka këtë ngjyrë, ju pini mjaftueshëm ujë dhe veshkat tuaja funksionojnë mirë. Ngjyra e artë e kashtës e urinës suaj shkaktohet nga një pigment i prodhuar nga trupi juaj, i quajtur urokrom, i cili përbëhet nga toksina.

E verdhë e errët

Nëse urina juaj ka ngjyrë të errët, kjo tregon se nuk po pini mjaftueshëm ujë dhe se jeni të dehidratuar. Dehidratimi mund të shkaktojë lodhje, dhimbje koke dhe të përziera dhe mund të ketë pasoja më të rënda shëndetësore për të rinjtë dhe të moshuarit. Efektet mund të jenë si fizike, që çojnë në letargji, ashtu edhe mendore, të cilat shkaktojnë mungesë përqendrimi. Trupi juaj ka nevojë për ujë për të ruajtur funksionin e shëndetshëm në organet tuaja, prandaj sigurohuni që të pini gjashtë deri në tetë gota në ditë, shkruan albeu.com.

Urina e kuqe

Dr. Young tha se nëse urina juaj është e kuqe, atëherë ndoshta është për shkak të mjekimit. Kjo mund të jetë për shkak të marrjes së antibiotikëve të përdorur për trajtimin e tuberkulozit si rifampina ose nëse jeni duke marrë fenazopiridinë të marrë nga njerëz që kanë dhimbje të shkaktuar nga një infeksion i traktit urinar. Ai tha se laksativët ndonjëherë mund të përmbajnë sanë, e cila gjithashtu merr ngjyrë të kuqe në urinë.

E gjelbër ose blu

Për ta bërë urinën tuaj këtë ngjyrë varet nga ilaçe të tilla si amitriptilina, e cila përdoret për të trajtuar shumë sëmundje mendore. Indometacina, e përdorur për të trajtuar artritin reumatoid, osteoartritin dhe dhimbjen e shpatullave, gjithashtu mund të ndryshojë ngjyrën, ashtu si edhe propofoli, i cili përdoret për të nxitur ose mbajtur anestezinë dhe qetësimin.

“Urina blu mund të jetë një shenjë e niveleve të tepërta të kalciumit të shkaktuar nga një gjendje gjenetike e quajtur hiperkalcemia beninje familjare, ose UTI e shkaktuar nga një lloj bakteri i quajtur pseudomonas”, thotë Dr. Young.

Kafe e errët ose e zezë

Medikamentet e përdorura për infeksionet e fshikëzës të quajtur nitrofurantoin mund të shkaktojnë urinë të errët. Metildopa, e cila përdoret për të trajtuar presionin e lartë të gjakut, gjithashtu mund të bëjë që urina juaj të jetë kafe e errët, ashtu si edhe klorokina, e cila përdoret për trajtimin e malaries.

E kuqe-kafe

Dr. Young tha se urina e kuqe ose kafe tregon gjak në traktin urinar, i cili është rezultat i një infeksioni, gurëve në veshka ose fshikëzës, kancerit ose gjendjeve të tilla si cistiti intersticial dhe sindroma e dhimbshme e fshikëzës

Portokalli

Nëse urina juaj është portokalli, atëherë Dr. Young tha se mund të shkaktohet nga sëmundja e mëlçisë ose një problem me kanalet biliare.

Vjollcë

Urina e purpurt shkaktohet nga një gjendje e rrallë gjenetike e quajtur alkaptonuria, në të cilën akumulohet një kimikat i quajtur acid homogjentisik, thotë Dr. Young.

Nëse erë e keqe është e theksuar

Urina e qelbur është zakonisht e pranishme nëse keni një infeksion të traktit urinar.

Nëse shihet shkumë

Urina e shkumëzuar do të thotë që proteina është e pranishme dhe mund të jetë shenjë e sëmundjes së veshkave.

Kur duhet të shihni një mjek?

Dr. Young tha se duhet të kërkoni ndihmë mjekësore nëse vëreni një ndryshim në ngjyrën normale të urinës.

Ai tha se nëse këto ndryshime përkojnë me ndryshimet në mjekim, atëherë duhet të kontrolloni informacionin që vjen me to. Kontrolloni për të parë nëse ky është një efekt anësor apo jo. Përveç kësaj, duhet të mendoni nëse keni ngrënë diçka të re.

“Përndryshe, është e arsyeshme të konsultoheni me profesionistë shëndetësorë, vetëm për t’u siguruar. Urina e kuqe, rozë apo kafe zakonisht sugjeron se diçka nuk është në rregull, edhe pse në shumicën e rasteve është diçka që trajtohet lehtësisht”, tha doktori. /albeu.com/