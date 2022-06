Çfarë ndodh me inteligjencën e mashkullit kur mendon për femra

Shkenca ka zbuluar se jo vetëm që burrat bëhen më budallenj në prani të grave, por vetëm përmendja e emrit të një gruaje mund të ketë një efekt të tillë tek ata.

Psikologu Johan Karremans dhe autorja e studimit Sanne Nauts ndanë testin Stroop (testi bazë njohës) me 71 burra dhe gra dhe u kërkuan atyre t’u përgjigjen në një mesazh të menjëhershëm ekzaminuesve që do të prezantoheshin me emër mashkulli ose femre.

Edhe pse testi nuk ndikoi në asnjë mënyrë njohëse tek femrat, për fat të keq meshkujt dështuan në aftësitë e tyre njohëse pasi dëgjuan emrin e gruas.

Me fjalë të tjera, truri i tyre thjesht nuk mund të funksiononte me kapacitet të plotë vetëm sepse lexonin emra femrash si ‘Amanda’ ose ‘Natalie’ në ekran.

Gjatë eksperimentit të dytë, të gjithë aktorëve iu tha se një grua ose një burrë do të dërgonte një mesazh. Edhe pse këto mesazhe nuk iu dërguan asnjëherë, burrat rezultuan të mërzitur nga mundësia që gruaja t’u dërgonte një mesazh dhe përsëri ata nuk ishin në gjendje të mendonin me kapacitet të plotë.

Çfarë mendonin se do të ndodhte nëse gruaja u dërgonte një mesazh? Pyetja tani është se sa ndikim ka një grua në të vërtetë tek një mashkull, shkruan Your Tango.

Arsyeja pse ata janë kaq të shqetësuar dhe të ngarkuar është e paqartë, por shpjegimi i Nauts është se burrat kanë më shumë gjasa “të perceptojnë situata relativisht neutrale në një kuptim seksual” sesa femrat dhe aty qëndron problemi me funksionimin e tyre bazik.