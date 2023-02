Çfarë është “Marburg”, virusi që po kërkon Afrikën

Një emergjencë e re shëndetësore kërcënon ta kthejë Afrikën Perëndimore në kohët e zymta të shpërthimit të fundit të Ebolës të viteve 2014-2016.

Kësaj radhe është shqetësues sëmundja e virusit Marburg (MVD) , një ethe hemorragjike e rëndë shumë pranë Ebolës në shkaqe, simptoma dhe fatkeqësisht edhe në vdekje.

Të hënën më 13 shkurt, autoritetet shëndetësore të OBSH-së për Guinenë Ekuatoriale njoftuan praninë e një shpërthimi të sëmundjes, i pari në vend, i cili deri më tani ka shkaktuar 9 vdekje (nga të cilat vetëm një i konfirmuar dhe 8 i dyshuar) dhe 16 raste të infektimit.

21 persona të tjerë konsiderohen si kontakte të ngushta dhe aktualisht po monitorohen.

Edhe nëse duken si shifra të vogla, fakti që ato janë “në shifra dyshifrore” është tashmë një shkak për alarm, sepse shpërthimet e virusit Marburg janë përgjithësisht mjaft të rralla dhe priren – edhe për shkak të vdekshmërisë së lartë të sëmundjes .

Shpërthimi i ri është më i keqi në 10 vitet e fundit dhe është shqetësues fakti se ka ndodhur në një provincë verilindore të vendit, në kufi me Kamerunin dhe Gabonin.

Kameruni gjithashtu njoftoi të martën se kishte identifikuar dy raste të dyshuara të sëmundjes së virusit Marburg, njëra prej të cilave përfshin një vajzë 16-vjeçare që nuk kishte qenë kurrë në Guinenë Ekuatoriale.

Nga cili virus shkaktohet?

Infeksioni shkaktohet nga virusi Marburg Marburg (MARV), një patogjen në të njëjtën familje si virusi Ebola, Filoviridae .

Simptomat përfshijnë temperaturë të lartë, dhimbje koke të fortë, lodhje dhe, brenda një jave nga fillimi, gjakderdhje të rëndë mukozale dhe gastrointestinale.

Rreth gjysma e njerëzve të infektuar vdesin, megjithëse shkalla e vdekshmërisë varet nga lloji viral dhe varion nga 24% në 88%.

Infeksioni: Virusi kalon te njerëzit përmes kontaktit të zgjatur me lakuriqët e natës frutore në shpella ose miniera: këto kafshë janë rezervat kryesore natyrore të virusit Marburg (dhe virusit Ebola). Në atë moment, infeksioni transmetohet nga personi në person përmes kontaktit me lëngje të infektuara ose sipërfaqe të kontaminuara – por jo nga ajri: prandaj është më ngjitës në fazën e fundit të sëmundjes, atë hemorragjike, dhe kontaktet më të rrezikuara janë. familjarët ose mjekët dhe infermierët që kanë ndërhyrë në shpëtim.

A ka një vaksinë? Për momentin masat më efektive për të shuar shpërthimin janë masat e kontrollit si karantina dhe gjurmimi i kontakteve. Ende nuk ka antivirale ose vaksina të miratuara për sëmundjen Marburg, megjithëse disa kandidatë për vaksina vektoriale virale janë duke u studiuar

Urgjenca shëndetësore në Guinenë Ekuatoriale mund të përshpejtojë provat e këtyre produkteve, duke filluar me popullsinë më të rrezikuar, por çdo propozim për testim në zonë do të duhet të diskutohet me qeverinë lokale.

Megjithatë, ka të ngjarë – si dhe e dëshirueshme – që shpërthimi aktual të shuhet para se të dimë nëse këto vaksina janë efektive.

Pasojat nëse kontrolli do të dilte jashtë kontrollit do të ishin dramatike: midis viteve 1998 dhe 2000, një shpërthim i virusit Marburg në Republikën Demokratike të Kongos shkaktoi 128 vdekje nga 154 raste, dhe midis 2004 dhe 2005, një shpërthim në Angola shkaktoi vdekje nga 227 persona nga 252 të infektuar.