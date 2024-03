Çfarë do të thotë të shohësh në ëndërr sikur tradhton partnerin dhe çfarë duhet të bësh atë mëngjes

Rahul Jandial, neokirurgu amerikan, autor ‘bestseller’ dhe ndërkombëtar i London Times, i ka dhënë shpjegim ëndrrave, sidomos atyre më të zakonshme.

‘Burimi i ëndrrave është i njëjtë me të gjitha aktivitetet mendore, valët e elektricitetit që lëvizin nëpër tru çdo moment që jemi gjallë. Ëndrrat janë produkt i funksionit normal të trurit dhe një transformim i jashtëzakonshëm që ndodh në tru çdo natë kur flemë, shpjegon ai.

Çdo natë, truri dhe trupi ynë ndjekin një cikël të përsëritur 90-minutësh të gjumit të lehtë të ndjekur nga gjumi i thellë, ku valët e trurit janë të ngadalta dhe ritmike. Sytë fillojnë të rrotullohen nën kapakët e tyre dhe shumica e muskujve në trup paralizohen. Kur sytë fluturojnë poshtë qepallave, kjo njihet si lëvizje e shpejtë e syve ose gjumi ‘REM’.

Gjumi ‘REM’ dhe ëndërrimi shpesh përshkruhen si sinonime, por kjo është e pasaktë. Ne mund të ëndërrojmë në të gjitha fazat e gjumit. Ëndërrimi është madje i mundur pa REM. Por gjumi REM është kur ndodhin ëndrrat më intensive dhe të çuditshme.

Ëndrrat erotike janë pjesë e natyrës njerëzore. Ju nuk mund t’i ndaloni nëse do të dëshironit. Nuk ka rëndësi nëse jeni seksualisht aktiv, beqar apo i martuar. Ëndrrat erotike janë universale.

Por çfarë janë ëndrrat seksuale? Shpesh ato ëndrra janë shqetësuese. Çfarë do të thotë të shohësh një ëndërr seksuale me një ish? Po sikur partneri juaj të ketë pare një ëndërr erotike me dikë tjetër? A zbulojnë diçka për dëshirat tona të vërteta?

Beqarët kanë një frekuencë më të lartë të ëndrrave erotike në krahasim me meshkujt në partneritete të qëndrueshme. Nga ana tjetër, gratë raportojnë më shumë ëndrra seksuale kur u mungojnë partnerët e tyre ose në kulmin e një lidhjeje dashurie.

Por ka një mënyrë në të cilën përafrohet jeta ëndërrimtare e burrave dhe grave , pothuajse të gjithë ne mashtrojmë në ëndrrat tona.

Çfarë duhet të bëjmë për këtë?

Të gjitha ëndrrat janë produkt i rrjetit të Imagjinatës në trurin tonë, të palidhur nga rregullat dhe logjika e jetës sonë të zgjuar. Kur ne ëndërrojmë, imagjinata është e pakufizuar, e lirë për të gjetur çdo gjë në kujtimet tona. Mund të na shtyjë të mendojmë për njerëzit në jetën tonë në mënyra të habitshme, shqetësuese dhe madje erotike.

Në ëndrrat erotike ne jemi të çliruar të imagjinojmë takime seksuale që do të ishin tabu ose të pakonceptueshme në jetën tonë të zgjuar. Ata ndoshta nuk do të përfshijnë partnerin tonë aktual. Në vend të kësaj, ne kemi shumë më tepër një prirje drejt biseksualitetit dhe ndërveprimeve seksuale të reja në përgjithësi.

Pra, çfarë kuptimi kanë ëndrrat erotike? Studiuesit kanë kryer anketa mbi aktivitetin seksual, duke pyetur se sa të lumtur janë njerëzit në marrëdhëniet e tyre romantike, nëse kanë personalitet xhelozë dhe si ndikojnë këto karakteristika personale në ëndrrat e tyre. Ata u përpoqën të provokonin ëndrra erotike duke u kërkuar pjesëmarrësve të shikonin pornografi.

Ajo që ata gjetën ishte befasuese. Ëndrrat erotike nuk janë të lidhura me atë se sa seks po bëni në jetën tuaj të zgjuar, as me faktin nëse masturboni. Parashikuesi më i mirë i ëndrrave erotike duket të jetë se sa pjesë të jetës sonë të zgjuar kalojmë duke ëndërruar për fantazitë erotike. Kjo na bën më të hapur ndaj ëndrrave erotike gjatë natës.

Megjithatë, ka një ndryshim shumë të rëndësishëm midis fantazive të ditës dhe ëndrrave erotike. Kur fantazojmë gjatë ditës, këto mendime erotike frenohen nga pjesa racionale e trurit tonë, ‘Rrjeti Ekzekutiv’, i cili kufizon dëshirat seksuale. Ky ndikim modest zhduket kur ëndërrojmë, duke lejuar që ëndrrat tona erotike të jenë jashtëzakonisht krijuese dhe eksploruese.

Përgjigja sipas neurologut është se ëndrrat erotike kanë këtë lloj fuqie sepse truri është organi ynë seksual më i fuqishëm.

Ëndrrat erotike bëjnë më shumë sesa reflektojnë ose çlirojnë emocionet, imagjinatën dhe epshin tonë. Ata mund të japin të njëjtën kënaqësi intensive si seksi aktual. Madje mund të jenë më të mirë se gjërat e vërteta.

Megjithatë, në ëndrrat erotike, trupi është i heshtur.Truri nuk reagon ndaj asnjë sinjali nga trupi, por vepron sipas imagjinatës së tij. Pa asnjë input ndijor fare, truri krijon dhe percepton kënaqësinë e plotë. Seksi dhe kënaqësitë e tjera erotike që përjetojmë në ëndrrat tona nuk ndjehen ndryshe, sepse për sa i përket trurit, nuk ka dallim. Truri nuk përjeton orgazma të vërteta apo të rreme; për trurin, ato janë të gjitha reale.

Çfarë zbulojnë atëherë ëndrrat erotike për marrëdhëniet tona? Shkenca sugjeron se ëndrrat e tradhtisë nuk kanë gjasa të jenë një sinjal që duam të jemi të pabesë. Ata kanë më shumë gjasa të jenë ‘Rrjeti i Imagjinatës’ së trurit në veprim. Mashtrimi i një partneri në ëndërr mund të jetë thjesht një shenjë kurioziteti dhe zgjimi normal seksual, sesa një dëshirë për t’u larguar nga marrëdhënia.As ëndrrat ku eksplorojmë një orientim tjetër seksual nuk janë shenjë e një dëshire të fshehtë apo të ndrydhur.

Megjithatë, ëndrrat erotike kanë shumë për të na treguar për shëndetin e marrëdhënieve tona romantike aktuale dhe sa mirë i kemi kaluar ish-partnerët romantikë, por ndoshta jo në mënyrën që mund të presim.

Ëndrrat erotike mund të shkaktojnë ndjenja të forta dëshire, xhelozie, dashurie, trishtimi ose gëzimi aq të fuqishme sa të ndikojnë në mënyrën se si ndihemi për partnerin tonë ditën tjetër. Ashtu si ndjesitë në ëndërr, truri i percepton emocionet si të vërteta. Studiuesit kanë gjetur se konflikti me një partner në një ëndërr ka tendencë të rezultojë në konflikt të nesërmen.

Në marrëdhëniet jo të shëndetshme, ëndrrat e tradhtisë shoqërohen me ulje të ndjenjave të dashurisë dhe intimitetit në ditët në vijim. Në një marrëdhënie të shëndetshme, ëndrrat e tradhtisë nuk kanë fare efekt.

Mënyra se si ndihemi për një partner gjatë orëve tona të zgjimit mund të ndikojë gjithashtu në ëndrrat tona. Ndjenjat e xhelozisë gjatë ditës mund të prodhojnë ëndrra tradhtie, të cilat nga ana tjetër ndikojnë në sjelljen e një ëndërrimtari ndaj partnerit të tyre.

Edhe pse mund të zgjoheni të shqetësuar ose të mërzitur, mbani mend se ëndrrat janë krijuar për të na bërë të mendojmë në mënyrë divergjente, duke përfshirë edhe jetën tonë seksuale. Ajo që ka vërtet rëndësi nuk është rrëfimi i ëndrrave tona erotike apo i partnerit tonë, por mënyra se si reagojmë ndaj këtyre ëndrrave./ Përshtatur nga Daily Mail