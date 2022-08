Çfarë do të thotë për lidhjen tuaj nëse partnerit ende i pëlqen ndonjë tjetër?

Vetëbesimi dhe vetëvlerësimi janë çelësi

Askush tjetër nuk është përgjegjës për sasinë e vetëbesimit apo vetëvlerësimit, që i fusni në marrëdhënie me partnerin, pos jush. Dhe e kundërta.

Nga marrëdhënia merrni atë që investoni në të, transmeton Telegrafi, përjcellë Front Online.

Vetëkuptohet se ata që janë çmendurisht xhelozë, deri në atë pikë sa të gjurmojnë me GPS lëvizjet e partnerit apo të punësojnë detektivë privatë për t’i vëzhguar, kanë probleme serioze. Shumica u mashtruan dhe u tradhtuan ose thjesht iu bë diçka ‘e keqe’ në një farë mënyre.

Disa kanë mashtruar ose kanë marrë pjesë vetë në punë. Por në fund, shumë janë gjithashtu të gatshëm dhe të aftë të lëvizin përpara, nga përvojat e kaluara dhe zemrat e thyera, dhe të fillojnë të mbajnë marrëdhënie të shëndetshme të bazuara në besimin dhe respektin reciprok.

Nëse vëreni që partneri hedh shikimin te ndonjë tjetër, mund të reagoni në dy mënyra – ose të nguteni me gjykimin e emocioneve tuaja dhe menjëherë mendoni që do t’ju lërë ose të mendoni që ai nuk përpiqet qëllimisht t’ju shqetësojë dhe se është krejtësisht në rregull që edhe të tjerat të jenë tërheqëse për të.

Njerëz të tjerë gjithandej rreth nesh dhe është e vështirë të mos i vëresh. Partneri për këtë shkak nuk do të thotë se patjetër duhet të jetë i shfrenuar, mosrespektues apo i papërgjegjshëm, ndonëse ka edhe të tillë.

Mirëpo, është dallimi i madh midis vëzhgimit dhe sjelljes së pahijshme.

Nëse nuk i besoni partnerit, nëse jeni e frikësuar që do t’ju tradhtojë, atëherë jeni ose me personin e gabuar ose duhet të punoni në veten tuaj dhe në atë përse jeni aq e pasigurt.

Gjithmonë do të gjendet dikush në të cilin do të jeni xheloze. Gjithmonë do të ekzistojë ndonjë mashkull apo femër të cilët duken më mirë, së paku sipas mendimit tuaj, ose kanë të gjitha cilësitë të cilat mendoni që juve ju mungojnë.

Gjithmonë do të ekzistojë edhe ajo frika që juve dikush kurrë nuk do t’ju dashurojë. Të gjithë ndonjëherë jemi ndier ashtu.

Megjithatë, nëse jeni në një lidhje ose martesë, partneri juaj patjetër takon njerëz të tjerë. Ata shihen në punë, në rrugë, në restorante dhe kryesisht kudo ku mblidhen të tjerët. Dhe herë pas here partneri mund të shikojë dikë. Të gjithë e bëjnë atë.

Ky nuk është shumë problem nëse mund të përballeni me faktin se dikush është objektivisht i pashëm. Kjo nuk do të thotë se partneri do të përpiqet t’i afrohet dikujt. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për ju. Nëse dikush i nxehtë si ferri kalon pranë dhe ju bie në sy për disa sekonda, kjo nuk do të thotë se do të mashtroni. Thjesht do të thotë që ju keni vënë re një individ tërheqës dhe asgjë më shumë.

Nëse jeni duke parë një film dhe jeni ‘të dashuruar’ me një yll filmi, mos kini frikë ta thoni këtë. Kjo sigurisht nuk është një arsye për divorc. Nëse lejoni ndikime të jashtme, si mendimet e të tjerëve ose sa tërheqës mendoni se të tjerët janë rreth jush, të ndikojnë në mënyrën se si i besoni njëri-tjetrit, atëherë jeni në një situatë mjaft të vështirë. Shumë nuk janë besnikë. Shumë mashtrojnë.

Por nëse do të angazhoheni për një lidhje ose martesë me dikë, ndonjëherë duhet të relaksoheni pak. Të vëresh se të tjerët janë tërheqës nuk është vetëm normale, por edhe instinktive. Ndërtimi i besimit nën kujdesin e respektit të ndërsjellë dhe pranimit të ndërsjellë është ajo që e bën një marrëdhënie të vërtetë cilësore. Mësoni të dalloni problemet reale në marrëdhënien tuaj dhe ato që janë thjesht pasiguritë tuaja, shkruan YourTango.