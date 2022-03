Çfarë do të thotë kur gjithçka ju bie nga duart? Besimet e vjetra tregojnë nëse ju presin lajme të mira apo të këqija

Ka shumë besime dhe shumë interpretohen si parashikime të gjërave të mira apo të këqija.

Besimet popullore kalojnë brez pas brezi dhe ato përbëhen nga rregulla që duhet të ndiqni nëse nuk doni të sillni fatkeqësi në jetën tuaj.

Një nga besimet interesante është ai që ngre pyetjen se çfarë do të thotë kur vazhdimisht humbisni gjithçka.

A është një shenjë se një lajm i keq po ju pret, apo një lajm i mirë?

Sipas legjendave të vjetra, nëse një thikë ju bie dhe ju godet, do të përjetoni tradhtinë nga një person i afërt që doni. E njëjta gjë vlen edhe për gërshërët nëse ju bien nga dora, bien në dysheme dhe ju godasin me thikë do të ketë zënka në shtëpi.

Nëse humbisni shpesh sende të ndryshme, sipas besimeve të vjetra, shtëpia juaj nuk do të ketë para.

Në rast se ndonjë prej pjatave ju bie nga duart dhe ju thyhet, ju pret një lajm i mirë. Nëse gota ju bie nga dora dhe thyhet, ose nëse shpërthen kur trokitni, do të keni fat.

Enët e thyera të kuzhinës sjellin lumturi dhe mirëqenie. Sa më shumë lumturi hyn në shtëpi, aq më shumë qelqi dhe porcelani bien dhe thyhen.

Në rast se ora ju bie nga dora, përgatituni të dëgjoni lajme të këqija.Sigurisht, këto janë vetëm besime popullore /albeu.com/