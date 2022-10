Çdo stinë ka të sajat, perimet dhe frutat që duhet të hani nga Janari në Dhjetor

Planifikoni të blini frutat dhe perimet gjatë sezoneve të tyre dhe jo vetëm që do t’i shijoni më shumë,por do të kurseni dhe para. Klinika Cleveland raporton se spinaqi mund të ofrojë deri në tre herë më shumë vitaminë C kur konsumohet në sezonin e shtatorit deri në tetor.

Nëse nuk e dini se kush është periudha ekzakte frutave apo e perimeve dhe kur duhet t’i blini ato më poshtë mund të lexoni kohën e saktë të secilit prej tyre:

Janar: Brokoli; Lakra; lulelakër; qitro; Kale; Limoni; portokall; mandarina.

Shkurt: Brokoli; Brumë; Lakra; lulelakër; qitros; Kale; Limon; portokall; mandarina.

Mars: Argjinare; brokoli; lakër Brukseli; lulelakër; Sallatë jeshile; kërpudha; ananas; rrepa;

Prill: Argjinare; ashparag; brokoli; lulelakër; kërpudha; ananas; rrepa; Bizele

Maj: Kajsi; karçof; ashparag; qershi; mango; Okër; ananas; rrepa; Bizele; luleshtrydhe; kungull

Qershor: Kajsi; boronica; pjepër; qershi; misër; Kivi; mango; Pjeshka; luleshtrydhe; shalqi; kungull

Korrik: Kajsi; manaferra; boronica; pjepër; misër; tranguj; Bishtaja; Kivi; mango; Okra; Pjeshka; kumbulla; boronica; luleshtrydhe; Domate; shalqi; kungull i njomë

Gusht: kungull; Mollë; kajsi; boronica; pjepër; misër; tranguj; patëllxhan; fiq; Bishtaja; Kivi; mango; Okër; Pjeshka ; speca; kumbulla; luleshtrydhe; Kungull; Domate; shalqi.

Shtator: kungull; Mollë; panxhar; Kungull ; pjepër; lulelakër; patëllxhan; fiqtë; rrush; Bishtaja; mango; Kërpudha; Speca; shegë; Kunguj; spinaq; Patate e ëmbël; Domate

Tetor: kungull; Mollë; panxhar; brokoli; lakër brukseli;Lakra; lulelakër; rrush; Kërpudha; shegë; spinaq; Patate e ëmbël.

Nëntori: Panxhar; brokoli; Lakra; lulelakër; kërpudha; portokall; dardha; shegë; spinaq; Patate e ëmbël; mandarina.

Dhjetor: Brokoli; Lakra; lulelakër; qitro; Kale; Kërpudha ; portokall; papaja; dardha; shegë; Patate e ëmbël; mandarina.