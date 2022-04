Çdo burrë ka “dhimbje barku” kur gruaja që dashuron i thotë këto 10 gjëra

Meshkujt në përgjithësi nuk i pëlqejnë situatat e konfliktit dhe kjo është arsyeja pse disa nga gjërat që thonë gratë i bezdisin sepse mund të fillojnë një debat.

Për shembull, ata ju përbuzin kur i pyesni për ish-et ose i thoni se nuk ju do.

1. Duhet të flasim

Burrat e shohin këtë frazë si një aluzion të të gjitha problemeve të mundshme. Edhe nëse ajo dëshiron të flasë për marrjen e një qeni ose për të shkuar në një udhëtim, vetë toni i asaj fjalie u thotë atyre se diçka nuk shkon dhe ata ndihen keq në fillim. Burrat do të preferonin që gratë të arrijnë menjëherë te pika, në vend që të përdorin prezantime dramatike.

2. Përmendja e vazhdueshme e një burri

Pranojeni ose jo, shumica e meshkujve janë xhelozë, veçanërisht kur bëhet fjalë për gruan që duan. Nëse vazhdimisht dëgjojnë të njëjtin emër mashkullor nga goja e saj, qofshin kolege, kameriere, fqinje apo shoqe, nuk përqendrohen më në histori, por mendojnë, pse vazhdon ta përmendësh, a do të thotë kaq shumë ju

3. Diskutoni me miqtë se si është ai në shtrat

Gratë, ashtu si burrat, flasin me miqtë e tyre për seksin. Por ndërsa pjesëtarët e seksit më të fortë flasin për gjeneralitete ose mburren me dëshirën dhe aftësitë e tyre, gratë do të flasin për situata specifike, do të krahasojnë ose do të kërkojnë këshilla. Asnjë mashkull nuk i pëlqen të dëgjojë aftësinë e tij seksuale duke u diskutuar , qeshur apo analizuar – sigurisht, përveç nëse është lavdërim.

4. Përgjithësim i tepruar

Një nga gjërat që meshkujt nuk mund ta durojnë është qëndrimi i përgjithshëm me të cilin femrat dinë të fillojnë një bisedë. Ata nuk munden dhe nuk duan të përqendrohen më në atë që u thonë, sepse mendojnë se me hyrjen e saj ajo ka dhënë verdiktin se ‘ai vazhdimisht po bën diçka të gabuar’.

5. Ti nuk me do mua

Edhe pse të gjithë burrat kanë dëshira dhe nevoja të ngjashme, janë burrat ata që i shprehin ndjenjat e tyre me vepra dhe jo me fjalë. Nëse një partner përdor një frazë të tillë me shtimin “nëse më doje, atëherë nuk do ta bëje këtë”, ata thjesht nuk dinë çfarë të thonë, ose nuk janë aq të mirë për të debatuar. Ai do të preferonte që partneri i tij t’u tregonte saktësisht se çfarë dëshiron, në vend që të vërë në dyshim ndjenjat e tij për shkak të dështimeve të tij.

6. Ankimi për shoqërimin me miqtë

Miqësia e meshkujve në dukje është një gjë shumë e thjeshtë, por për femrat këto marrëdhënie shpesh janë të ndërlikuara. Ata shpesh zgjedhin si miq ata me të cilët ndajnë mendime dhe qëndrime të ngjashme, ndërsa burrat nuk do të thellohen ose nuk do të dënojnë atë që po bën shoku i tyre – është e rëndësishme që ata të kenë aktivitete të përbashkëta dhe t’i trajtojnë ata në rregull. miqësia, domethënë përpjekjet për të ndaluar shoqërimin.

7. Ekzaminimi i ish-ve

Edhe pse shpesh pretendojnë se nuk është kështu, burrat ndonjëherë i njohin gratë më mirë se sa e njohin veten. Të kujtosh ish-in e saj nuk tingëllon si një ide e mirë për ta, nëse historia për të mund të jetë shkas për xhelozi, krahasime apo kujtimi i disa detajeve që ajo mund t’i përdorë më vonë në grindje.

8. Mosmarrëveshjet mes partnerit dhe nënës

Meshkujt në përgjithësi nuk i pëlqejnë situatat e konfliktit dhe e kanë të vështirë të përballojnë marrëdhëniet e ndërlikuara femërore, veçanërisht kur bëhet fjalë për ato midis të zgjedhurit të tij dhe nënës së tij. Puna është se ata e dinë që nëse përfshihen, patjetër do të fajësojnë njërën palë. Ata më mirë do të flisnin për zgjidhjen e situatës sesa të dëgjonin ritregime të pafundme të ‘gabimeve’ të kryera nga secila palë.

9. ‘Ti nuk më kushton vëmendje të mjaftueshme

Kjo frazë tingëllon si një frazë për burrat dhe më së shpeshti shoqërohet me taktikat e femrave për të mos bërë atë që po bëjnë aktualisht dhe për ta kënaqur atë. Nëse është e vërtetë që ai nuk i kushton vëmendje të mjaftueshme partneres së tij, do ta kuptojë më shumë nga veprat e saj konkrete – për shembull, nëse del për kafe ku nuk dëshiron të shkojë, por të qëndrojë me të dhe të ankohet. se ai nuk shkoi.

10. Përmendja e vazhdueshme e problemeve nga e kaluara

Nëse nuk është me të vërtetë një bisedë dhe përfundim përfundimtar, edhe nëse është një ndarje, burrat nuk mund të durojnë vazhdimisht t’i shikojnë problemet në mënyrë dramatike, ata e shohin atë si një tingull për t’u mësuar, por pa një pikë dhe qëllim të vërtetë. Nuk bëhet fjalë as për të folur për probleme, por për përfundime e reflektime filozofike që përsëriten dhe nuk çojnë askund. /albeu.com/