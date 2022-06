Burrat dhanë mendimin e tyre: Sa kohë duhet të dilni para se të filloni një lidhje?

Duhet t’ju ketë ndodhur që për një kohë të keni qenë në lidhje me një partner të mundshëm dhe thjesht nuk keni ditur se kur të filloni hapin e parë dhe të filloni një lidhje.

Ndonjëherë është mirë ta lëmë kohën të bëjë të vetën dhe ndonjëherë duhet t’i marrim gjërat në duart tona dhe të hedhim atë hap që na ndan nga lidhja e shumëpritur, shkruan albeu.com.

Është e sigurt që sa më shumë kalon koha, aq më shumë nervozoheni, sidomos kur nuk përmendet tema e lidhjes suaj. Nga ana tjetër, ka gjithmonë një shans që mund të mos ju pëlqejë ajo që mund të dëgjoni.

A mund të çojnë marrëdhëniet rastësore në një marrëdhënie?

Gjithçka varet nga sa shpesh kaloni kohë së bashku dhe sa mirë kaloni. Nëse nuk e keni njohur njëri-tjetrin për një kohë të gjatë, merrni parasysh të gjeni kohë për të njohur njëri-tjetrin, në vend që të hidheni në diçka që nuk jeni të sigurt se do ta dëshironi në planin afatgjatë. Në këtë mënyrë, ju do të njihni partnerin tuaj të mundshëm të paktën në një nivel më të thellë.

“Çelësi është të jesh i pranishëm. Të jesh i pranishëm do të thotë të shijosh shoqërinë e personit me të cilin po takohesh dhe të lejosh që marrëdhënua të thellohet pa parashikuar apo parashikuar atë që mund të ndodhë, shpjegon ekspertja e marrëdhënieve Elizabeth Hunter Diamond.

Bashkimi në një marrëdhënie ndryshon marrëdhënien tuaj

Duhet ta dini se gjërat do të ndryshojnë. Sapo të vendosni për atë hap, nëse është menjëherë pas takimit të parë apo pas një kohe që keni kaluar së bashku, gjërat po përparojnë dhe nuk duhet të ktheheni kurrë.

Psikologia Laurel Frisch tregon se fillimisht duhet të dini nëse jeni gati për një lidhje.

“Elementët e rëndësishëm që njerëzit duhet të marrin parasysh janë ato që i tërheqin te një partner i mundshëm, nëse janë të gatshëm të hapen dhe ta lejojnë partnerin t’i takojë vërtet, nëse partneri juaj është i gatshëm t’i përkushtohet marrëdhënies suaj”, thotë ajo.

Mund të ndiheni më mirë kur mësoni se gratë nuk janë të vetmet që pyesin se kur është koha e duhur për të hyrë në një lidhje. Meshkujt po pyesin gjithashtu se kur është koha për atë hap.

Ja çfarë kanë për të thënë 10 meshkuj se kur është koha e duhur për të dalë në takim:

1. Jeni në një lidhje kur shihni njëri-tjetrin çdo ditë

“Kur filluam të shiheshim çdo ditë, e dinim se ishim në një lidhje”.

2. Kur flisni për të dhe vendosni së bashku

“Ju dilni me sa më shumë njerëz që dëshironi, dhe nëse ky është numri një, është mirë, por nuk është e drejtë të presësh të njëjtën gjë nga një partner nëse nuk ke folur më parë për të hyrë në një lidhje”.

3. Ju e shihni njëri-tjetrin vetëm nga fillimi

“Unë kurrë nuk do të filloja një marrëdhënie me dikë që po takohet me njerëz të tjerë. Më dërgon një mesazh të qartë se partneri im i mundshëm nuk është shumë i interesuar, por se po argëtohem derisa ai të gjejë diçka më të mirë.”

4. Një shenjë e qartë se është koha për një lidhje është kur nuk jeni më të interesuar për njerëzit e tjerë

“Unë mendoj se varet vërtet nga secili individ. Sa herë që dilja me dikë që më pëlqente, humbja shumë interesin për të folur me dikë tjetër.”

5. Nëse i përshtatet stilit tuaj personal, shkoni

“Secili ka stilin e vet të takimit. Personalisht, në shumicën e rasteve, do të sigurohesha që të ndahesha me një grua përpara se të filloja të takohesha me një grua tjetër, por më ndodhte të takohesha me më shumë se një grua në të njëjtën kohë. Në këtë rast, do t’i thoja menjëherë.”

6. Sigurohuni që dëshironi të njëjtat gjëra

“Unë me të vërtetë mendoj se duhet të ndjeni se si po zhvillohen gjërat mes jush dhe se nuk ka një përgjigje të saktë që do të jetë e vlefshme për të gjithë njerëzit. Një takim i tretë mund të jetë fare herët, por nëse mendoni se keni arritur në atë pikë, gjithçka që duhet të bëni është të flisni për të. Tre takime, pesë takime, pesë muaj – ju vetëm duhet të flisni me partnerin tuaj dhe të siguroheni që të dy jeni në të njëjtën situatë”, shkruan albeu.com.

7. Koha e duhur është kur të njiheni vërtet me njëri-tjetrin

“Unë do të thoja se është një kohë e vërtetë për të hyrë në një lidhje pas një muaji takim”.

8. Prisni derisa të krijoni një rutinë të përbashkët

“Kur shihni dikë rregullisht, ndoshta dëshironi të kontaktoni.”

9. Nuk merr shumë kohë fare

“Zakonisht tre javë pasi jam takuar me dikë, është e qartë për mua se e kuptoj nëse do ta shoh atë grua në të ardhmen apo jo. Nëse nuk mund ta imagjinoj deri atëherë, do të ndaloj së takuari. Për shkak se njerëzit zakonisht kanë nevojë për më shumë kohë për gjëra të tilla, ndonjëherë më duhet të pres për t’u siguruar se si ndihem përpara se të lë”.

10. Pas 3 ose 4 takimesh

“Ndjehem sikur e di pas tre apo katër takimesh nëse më pëlqen apo jo. Nuk më pëlqen të zvarritem dhe nuk do të takoj dikë që i duhen disa muaj për të vendosur se çfarë do”. /albeu.com/