Bie në dashuri me personin e gabuar, shenja më “fatkeqe” e Horoskopit!

akonisht ndodh që ne të projektojmë te personi që kemi një pëlqim apo që kemi rënë në dashuri ato virtyte dhe ato vlera që në fakt ai nuk i zotëron. Në njëfarë mënyre ne përpiqemi të shohim gjithmonë të mirat dhe të anashkalojmë të këqijat. Ekziston një shenjë e zodiakut e cila e ka më të theksuar këtë veti dhe zakonisht bie në dashuri me personin e gabuar. Njihuni se cila është kjo shenjë:

Shigjetari

Ju dëshironi lirinë tuaj dhe dëshironi të bini në dashuri. Duke bërë këtë ju bini në dashuri me dikë që nuk ka nevojë domosdoshmërisht të jetë me ju. Një marrëdhënie në internet ju tingëllon mirë por ju nuk e dini se mund të bini shumë fort në dashuri për dikë në internet dhe kjo ndjenjë mund t’ju ndryshojë për keq. Ky person nuk ka ndjenja për ju i/e dashur Shigjetar, për të ju jeni thjesht dikush me të cilin mund të flisni dhe ata ju pëlqejnë, por a ju duan? Jo!

Gjatë Saturnit në shesh të Hënës do të bini në dashuri me dikë që nuk do ta takoni kurrë dhe që nuk do t’ju tregojë kurrë të vërtetën dhe që ka pak ose aspak respekt për ju. Ju as nuk e dinit që e kishit këtë aftësi për të rënë në dashuri dhe kjo histori që ju po kërkoni të filloni nuk përfundon në lajme të mira.

