Bibla 1500-vjeçare mohon kryqëzimin e Jezusit, krijon polemika brenda Vatikanit

Një Bibël që besohet të jetë 1500 vjeçare sfidon kryqëzimin e Jezu Krishtit, duke sugjeruar se ishte Juda ai që u kryqëzua nga ushtarët romakë.

Ky tekst i lashtë, i njohur si Ungjilli i Barnabas, u shfaq kohët e fundit në Muzeun Etnografik të Turqisë të Ankarasë, duke shkaktuar polemika të rëndësishme, veçanërisht brenda Vatikanit. Libri, i fshehur që nga zbulimi i tij në vitin 2000, përmban pretendime jokonvencionale për Jezusin, kryqëzimin e tij dhe hyjninë. Ky artikull thellohet në përmbajtjen e kësaj Bibla të lashtë, autenticitetin e saj të diskutueshëm dhe ndikimin e saj të mundshëm në mësimet e krishtera.

A Bible believed to be 1,500 years old challenges the crucifixion of Jesus Christ, proposing that it was Judas who was crucified by Roman soldiers. This ancient text, known as the Gospel of Barnabas, recently surfaced in Turkey's Ethnography Museum of Ankara, causing significant

