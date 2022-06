Besimet: Ku ta vendosni një pasqyrë për të tërhequr lumturinë dhe në cilën dhomë nuk duhet ta mbani atë?

Është e vështirë të imagjinohet një shtëpi pa të paktën një pasqyrë.

Gjithashtu, ka shumë besime që lidhen me pasqyrat dhe vendin e tyre në shtëpi.

Sipas Feng Shui-t dhe parimeve të mëdha të dekorimit të shtëpisë, pasqyrat nuk janë vetëm objekte dekorative, por edhe mjete që mund të ndikojnë në energjinë në shtëpi, të krijojnë një “iluzion” në hapësirë.

Rregullat e këtij parimi kanë për qëllim harmonizimin e shtëpisë së tyre me ligjet e natyrës dhe në atë mënyrë banorët e shtëpisë ruajnë paqen, mirëqenien dhe harmoninë. Ja se si të vendosni një pasqyrë sipas dekorit të shtëpisë tuaj në mënyrë që të mos tërheqni energji të keqe, shkruan albeu.com.

Instalimi i drejtuar i pasqyrave

Pasqyrat duhet të vendosen gjithmonë në muret lindore dhe veriore të shtëpisë dhe asnjëherë në muret jugore apo perëndimore.

Zonat e përshtatshme

Përveç dollapëve dhe tualetit, në dhomën e ngrënies mund të vendosen edhe pasqyra, drejtpërdrejt përballë tavolinës së ngrënies, në mënyrë që e gjithë familja të duket në pasqyrë gjatë vaktit. Sipas, kjo sjell prosperitet, rrit dashurinë dhe dashurinë mes anëtarëve të familjes.

Format janë të rëndësishme

Sipas rregullave, format katrore dhe drejtkëndore janë më të dëshirueshme sepse shpërndajnë energjinë në mënyrë të barabartë. Ato të rrumbullakëta nuk konsiderohen më të mirat dhe duhen shmangur. Megjithëse nuk ka kufizime në madhësinë e pasqyrës që do të përdoret, çdo formë e parregullt duhet të shmanget.

Tërheqja e pasurisë

Vendosja e pasqyrave në dollapin tuaj mund të ndihmojë në përmirësimin e pasurisë suaj. Sigurohuni që pasqyra të jetë një copë dhe të mos shfaqë një pamje të shtrembëruar të dollapit ose sendeve brenda.

Duhet të jetë gjithmonë e pastër

Kudo që ta vendosni pasqyrën, sigurohuni që ajo të jetë plotësisht e pastër dhe pa njolla. Mos ngjitni asgjë në sipërfaqen reflektuese si ngjitëse, letra, figura.

Pasqyra në dhomën e gjumit

Dhoma e gjumit duhet të jetë në drejtim të jugut apo jugperëndimit, sipas ekspertëve, ku dominon elementi i tokës. Pasqyra është një element uji dhe shoqërohet me paqëndrueshmëri. Sipas parimeve tuaja, nuk rekomandohet vendosja e një pasqyre në dhomën e gjumit sepse do të ndërhyjë në energjinë e elementit të tokës dhe do të krijojë energji kaotike, paqëndrueshmëri. /albeu.com/