Besimet e vjetra thonë: Mos këndoni gjatë vaktit, se përndryshe do të merrni një partner të çmendur

Mund të mos jetë e vërtetë, por ne ende i dëgjojmë të gjitha këto në fund.

Ka shumë rregulla që nënat dhe gjyshet tona na mësuan se çfarë mund dhe nuk mund të bëjmë pa pasur në thelb asnjë shpjegim pse është kështu, shkruan albeu.com.

Besime të ndryshme të pazakonta lidhen pothuajse me çdo segment të jetës sonë, nga ngrënia dhe larja e deri te gjëra të tjera të ndryshme.

Besimet:

Nëse i hani të gjitha thërrimet e tavolinës, do të jeni të pasur.

Fundi i bukës u jepet vajzave se besohet se atëherë do t’i dojë vjehrra.

Asnjëherë nuk duhet të këndoni duke ngrënë sepse burri ose gruaja juaj do të jenë të çmendur. /albeu.com/