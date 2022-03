Bëhuni më të kënaqur me jetën, ne ju japim 10 këshilla të shkëlqyera për lumturinë

Dështimi shpesh hap derën e suksesit, një mësim i ri jete dhe një fillim i ri.

Jeta juaj do të jetë më e mirë kur të kuptoni se keni nevojë për shumë pak për lumturinë. Mos e humbni shpresën nëse nuk keni pasur sukses në diçka, pas çdo dështimi qëndron një mësim i rëndësishëm jetësor, si dhe një mundësi për një fillim të ri.

Gjendja e trishtimit dhe e shqetësimit, si çdo gjë tjetër në jetë, është gjithashtu kalimtare.

Sipas Ken Case, një prej autorëve më të njohur amerikanë të librave për vetëndihmë, çelësi i fatkeqësisë së shumë njerëzve është varësia e tyre nga dëshirat e tyre, pritshmëritë, mënyrat e të menduarit dhe të besimit se si duhet ose duhet të duket jeta.

1. Keni gjithçka që ju nevojitet – Vetëm mënyra juaj e të menduarit mund t’ju bëjë të pakënaqur, ndaj ndryshoni atë. Gjithashtu, përqendrohuni në atë që mendoni më shpesh. Përqendroni mendimet tuaja në gjërat e mira që keni në jetë dhe të gjitha situatat e bukura.

2. Jo të gjithë duhet t’ju kënaqin – “Rreshtoni” të tjerët për të bërë atë që duan dhe për të përmbushur kërkesat tuaja nuk do t’ju sjellë lumturi. Lumturia nuk është të detyrosh njerëzit e tjerë të bëjnë atë që duan. Nëse i shikoni si shoqërues në rrugëtimin tuaj të jetës, të cilët mund t’ju ndihmojnë ose jo, ata do t’ju bëjnë shumë më të lumtur dhe më të kënaqur.

3. Nervozizmi nuk zgjidh asgjë – Nëse ndaj disa rrethanave negative që ju ndodhin, si mosfunksionimi i lavatriçes apo ndeshja e gomës në makinë, reagoni me inat dhe nervozizëm, nuk do ta ndihmoni shumë veten, përkundrazi. Pranojini gjërat ashtu siç janë sepse një “kokë e ftohtë” është gjithmonë më e lehtë për të gjetur një zgjidhje për problemet.

4. Paraja është një mjet, jo një qëllim – Mos e lini veten të “digjet” nga dëshira për para. Është shumë mirë të jesh i lumtur që e ke dhe mund të jesh i lumtur kur ta marrësh – është një qëndrim i shëndetshëm. Por lumturia juaj nuk duhet dhe nuk do të jetë, as nuk do të jetë në proporcion me gjendjen në llogarinë tuaj bankare.

5. Ndërgjegjësimi për emocionet – Nëse i dëgjoni shpesh mendimet dhe ndjenjat tuaja, do të jeni lehtësisht në gjendje të dalloni frikën, ankthin, zemërimin, tensionin, mërzinë, fajin ose diçka të ngjashme – sapo të bëheni të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja, forcën e tyre do të jetë më i dobët.

6. Gjithçka është në momentin e tanishëm – Nuk është e shëndetshme dhe nuk mund të jetosh në të kaluarën apo të ardhmen – gjithçka që ke dhe ajo që të duhet vërtet është momenti i tashëm. Nëse mësoni të jeni të vetëdijshëm dhe ta pranoni atë, keni bërë hapin e parë drejt një jete më të plotë dhe më të mirë, shkruan albeu.com.

7. Njohuria mund të ketë të metat e veta – Njerëzit që kanë shumë hobi interesante ose përpiqen të mbledhin sa më shumë njohuri janë të lumtur vetëm nëse e bëjnë për vete. Nëse i bëjnë të gjitha këto për t’i bërë përshtypje mjedisit, lumturia e tyre do t’u rrëshqasë shpejt nga duart.

8. Lumturia nuk është në kënaqësinë sensuale – Njerëzit shpesh e kërkojnë lumturinë në kënaqësinë sensuale si seksi, ushqimi dhe krijimi i një ambienti të këndshëm në shtëpi. Edhe pse nuk ka asgjë të keqe me kënaqësinë, lumturia nuk duhet të varet prej saj. Kjo mund t’ju tërheqë më thellë në telashe, sepse vazhdimisht do të kërkoni mënyra të reja dhe më të forta për t’u kënaqur. Nëse nuk ka ndjenjën e kënaqësisë, do të ndiheni keq.

9. Shikimi në pasqyrë – Shpesh nuk i shohim gjërat përreth nesh ashtu siç janë në të vërtetë, por ashtu siç jemi. Mendimet, ndjenjat dhe varësia nga njerëzit e tjerë ndryshojnë mënyrën se si ne e shikojmë botën.

10. Për ndryshimet në jetë, qetësia e mendjes është më e rëndësishmja – Nëse doni të ndryshoni jetën tuaj – zgjidhni një moment në të cilin keni paqe dhe stabilitet. Çdo moment mund të jetë i tillë për ju – e vetmja arsye që ju pengon të jeni gjithmonë të qetë dhe të relaksuar janë mendimet e panevojshme për atë që ju mungon në jetë. /albeu.com/