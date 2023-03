“Bëhuni gati, Toka sot do pushtohet nga alienët, 8 mijë njerëz do të rrëmbehen”, udhëtari i kohës bën parashikimin e frikshëm (VIDEO)

Jeta jashtëtokësore ka qenë gjithmonë një msiter për njerëzimin, por kohët e fundit për shkak të përhapjes në masë të rrjeteve sociale dhe internetit në çdo cep të botës, po dëgjohen çudira nga më të ndryshmet.

Një personazh i njohur në TikTok, i cili pretendon se vjen nga e ardhmja, ka theksuar se shumë njerëz në mbarë botën duhet të bëhen gati ditën e sotme pasi do të rrëmbehet nga alienët.

Sipas asaj që shkruan DailyMail, tiktokeri i famshëm Eno Alaric, i cili numëron mbi 350 mijë ndjekës dhe njihet ndryshe në rrjet me emrin @theradiantimetraveller pretendon se është nga viti 2671.

Ai ka ripërsëritur ditëne sotme një parashikim të cilin e ka bërë në muajin tetor të viti të shkuar ku thoshte: “Po, unë jam një udhëtar i vërtetë në kohë, bota së shpejti do të përfundojë. Një specie aliene shumë armiqësore po vjen për të marrë përsëri Tokën, ne nuk do të fitojmë. Më 23 mars 2023, rreth 8,000 njerëz do të dërgohen në një planet tjetër të banueshëm”.

Duke sqaruar profecinë, më pas thuhet se toka nuk mbaron më 23 mars. Ndërkohë, videoja ka marrë qindra komente.