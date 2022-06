Bëhu një vjehrrë e mirë, mos ja thuaj kurrë nuses këto 5 gjëra ditën e dasmës

Nëna e dhëndrit është matriarkja e familjes së saj, por kur vjen puna për të komunikuar me nusen dhe të dashurit e saj ndonjëherë mund të bëjë gabim.

Pozicioni që ajo duhet të mbajë gjatë gjithë këtij procesi është ai që është mikpritës dhe padyshim i hirshëm dhe ftues ndaj nuses dhe gjithë familjes së saj.

Ka disa gjëra që nëna e dhëndrit nuk duhet t’ia thotë absolutisht bashkëshortes së ardhshme të djalit të saj gjatë periudhës së fejesës së tyre.

1. Unë do të bëj të gjithë listën e të ftuarve në dasmën tuaj.

Është e rëndësishme që nëna e dhëndrit të jetë mbështetëse se kë fton çifti në dasmën e tyre, në krahasim me kërkesat personale nëpërmjet nuses. Dita e dasmës është dita e çiftit. Edhe nëse nëna e dhëndrit ose prindërit e dhëndrit janë ata që paguajnë, ata duhet të kujtojnë se po e organizojnë dasmën në emër të çiftit. Ështënë dorën e çiftit të vendosë.

2. Vajza ime duhet të jetë shoqëruese e nuses.

Të kuptosh se kush do të jetë në dasmë varet gjithashtu nga çifti . Nëna e dhëndrit duhet të shmangë ndërhyrjen nëse nusja e ardhshme nuk ka në plan të përfshijë shoqërueset e nuses që ka në mendje, përfshirë motrën e dhëndrit. Vjehrra mund të pyesë “a ke menduar për shoqërueset” ose “a do të doje ndonjë shoqëruese të familjes tonë”. Por kaq. Në momentin që bëni këto biseda paraprakisht do të dini saktësisht çfarë të prisni.

3. Nuk më pëlqen dekorimi i ditës së dasmës.

Nëna e dhëndrit mund të jetë e interesuar për detaje të caktuara të dizajnit për ditën e madhe, veçanërisht nëse familja e saj po kontribuon financiarisht. Megjithatë, çifti në fund duhet të ketë fjalën e fundit. Dhe në fund të fundit, çdo koment negativ dhe lëndues në lidhje me peizazhin përfundimtar të dizajnit nuk duhet të bjerë kurrë në veshët e nuses.

4. Duhet të ndërrosh veshjen ose grimin.

Sapo të vijë dita e madhe, nëna e dhëndrit nuk duhet të bëjë asnjë koment negativ për pamjen e gruas së nderit, qoftë për veshjen e nuses apo për grimin e saj. Shmangni komentet ose sugjerimet kritike në ditën e dasmës. Duhet të kemi parasysh se pasi të bëhen gjërat, ato janë bërë dhe vendimet tashmë janë marrë. Pra, nëse nëna e dhëndrit do të shtojë ndonjë koment, ai duhet të jetë i dobishëm dhe pozitiv.

5.Martesa juaj duhet të jetë si e imja.

Nëna e dhëndrit mund të ketë traditat dhe pritshmëritë e saj për rolin e nuses në martesën e saj. Sidoqoftë, ajo duhet t’i lejojë porsamartuarit të zhvillojnë të tyren. Një nga gjërat që duhet të njohim është se çdo brez ka procesin e tij të mendimit dhe ideologjitë e tyre për sa i përket martesës dhe partneritetit. Nëna e dhëndrit duhet të sigurohet që ajo të mos ia imponojë çiftit mendimin e saj brezash për martesën. Në vend të kësaj, ekspertët inkurajojne nënën e dhëndrit të ndërtojë një marrëdhënie me nusen jashtë marrëdhënies së saj me djalin e saj në mbështetje të rrugëtimit të tyre martesor.