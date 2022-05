Bakteri që ka infektuar 56% të popullsisë, ky është ilaçi më i mirë natyral që e trajton menjëherë

Shumë prej nesh përjetojnë probleme me stomakun si pasojë e Helicobacter pylori. Helicobacter pylori mund të shkaktojë gjendje shumë të dhimbshme dhe më serioze shëndetësore që duhet të trajtohen herët.

Ky bakter kërkon një trajtim të gjatë dhe të vështirë për t’u hequr plotësisht. Shumë shpesh, Helicobacter pylori bëhet rezistent ndaj antibiotikëve, ndaj në këtë rast duhet fokusuar në trajtime të tjera natyrale, që sipas dëshmive janë më shërueset.

Tashmë dihet se shkaktari më i zakonshëm i këtij infeksioni është bakteri Helicobacter pylori (HP), i cili thjesht “ha” stomakun. Statistikat mjekësore tregojnë se infeksioni me Helicobacter pylori është shumë i zakonshëm tek njerëzit, ose mesatarisht përbën rreth 56% të popullsisë së botës.

Në vendet e zhvilluara, 40 deri në 50% e njerëzve janë të infektuar me këtë bakter të stomakut, dhe 80 deri në 90% në vendet në zhvillim. Ky bakter është inovativ për zhvillimin e të gjitha llojeve të gastritit kronik, pra inflamacionit kronik të mukozës së stomakut.

Rreth 80% e infeksioneve me Helicobacter pylori janë asimptomatike, që do të thotë se pacienti nuk ka simptoma specifike. Aktiviteti i baktereve dhe ndjeshmëria e strehuesit janë përgjegjëse nëse pacienti nuk do të ketë simptoma dhe do të kalojë me inflamacion të mukozës – gastrit apo, a do të ketë ulçerë gastrike apo edhe skuqje.

Llojet e ndryshme kanë veti të ndryshme. Disa mund të çojnë menjëherë në ulçera të rënda gastrike, të tjera mund të jetojnë për dekada në sipërfaqen e mukozës dhe të shkaktojnë vetëm një reagim të dobët. Infeksioni akut mund të shprehet si inflamacion akut i mukozës së stomakut ose gastrit.

Shfaqet me dhimbje stomaku, urth dhe djegie në zonën e stomakut, urth, fryrje, të përziera dhe të vjella. Nëse sëmundja nuk trajtohet në këtë fazë, ajo kalon në gastrit kronik dhe duodenit, të cilat mund të çojnë më tej në ulçera të stomakut dhe duodenit.

Këto sëmundje mund të jenë kërcënuese për jetën nëse ndodhin – vrima, gjakderdhja dhe shfaqja e jashtëqitjes së zezë, si dhe kthimi i përmbajtjes së zezë si llumi i kafesë. Infeksioni i patrajtuar shkakton më tej zhvillimin e gastritit kronik, me pasoja në sistemin e gjakut dhe anemi.

Mënyra e transmetimit të infeksionit ende nuk është përcaktuar plotësisht. Njohuritë aktuale tregojnë se Helicobacter pylori transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë nga një i infektuar te një individ i shëndetshëm, zakonisht në tre mënyra.

Nga stomaku bakteret mund të transmetohen në gojë dhe përmes pështymës mund të transmetohen në yc te një person i shëndetshëm. Për shkak se bakteri gjendet rrënjësisht në zgavrën me gojë, ai mund të transmetohet direkt pas kontaktit me opal.

Procedura: Në një kavanoz qelqi 2 litra hidhni 1 litër vaj ulliri. Në vaj shtoni gjysmë kilogramë fiq të thatë, të cilët duhet të priten në copa më të vogla. Mbyllni kavanozin dhe lëreni për 40 ditë.

Pas kësaj kohe, konsumoni 1 lugë vaj para mëngjesit. Me stomakun bosh, së bashku me vajin hani një fik. Mundohuni të hani ushqime të gatuara dhe të lehta pa shumë erëza, veçanërisht shmangni ato pikante. Shmangni ushqimet e tharta dhe të yndyrshme, veçanërisht ushqimet e shijshme.