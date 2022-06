Ata ju sjellin më shumë dëm sesa të mirë: Pse nuk duhet të dëgjoni këshillat e miqve tuaj për lidhjen tuaj të dashurisë

Sa herë që hasim një problem në një lidhje dashurie, priremi të kërkojmë këshillën e miqve, duke menduar se ata e dinë se çfarë është më e mira për ne.

Në fakt, është një gabim i madh që nuk duhet ta bëni.

Rreth 80 përqind e njerëzve pohuan se këshillat e miqve të tyre ishin shumë të rëndësishme për ta, dhe 86 përqind e tyre vunë në dyshim të njëjtën këshillë. Në fund, shumica prej tyre kanë pranuar se janë penduar sepse kanë dëgjuar atë që i kanë këshilluar miqtë.

Logan Uri, drejtor i komunikimit në Hinge dhe autor i How Not to Die Alone, ka zbuluar disa këshilla se si të ndaloni së dëgjuari këshilla nga miqtë që nuk ju duhen vërtet, shkruan albeu.com.

– Është thelbësore të mësosh se si të përshtatesh me ndjenjat dhe nevojat e tua dhe të kuptosh se si ndihesh për dikë”, thotë ai dhe shpjegon se është e rëndësishme të kesh parasysh që një person që kërkon këshilla zakonisht lë jashtë disa detaje nga historia, ndërsa bashkëbiseduesi i tij nuk do të ketë gjithmonë këshilla të sinqerta.

Rreth 50 për qind e të anketuarve kanë pranuar se nuk japin këshilla aq sinqerisht sa do të donin, sepse nuk duan t’i lëndojnë miqtë e tyre ose të mendojnë se nuk janë gati të dëgjojnë të vërtetën.

Këtu janë këshillat e tij:

1. Vendosni qëllimet tuaja

Për të qenë sa më i suksesshëm në gjetjen e një partneri, përveçse të përcaktoni se çfarë kërkoni tek ai, është e rëndësishme të mendoni se çfarë duhet të punoni për veten tuaj. Duke menduar se çfarë saktësisht dëshironi nga një partner dhe çfarë dëshironi ndryshe bazuar në përvojat tuaja të mëparshme, do t’ju përgatisë për marrëdhëniet e ardhshme.

2. Kërkoni mbështetje, jo këshilla

Pasi të keni vendosur se çfarë dëshironi, ndani mendimet tuaja me miqtë tuaj. Kur vjen koha për të vepruar, konsiderojini ata “tifozët” tuaj, jo “trajnerin”. Lërini t’ju kujtojnë vendimet tuaja dhe t’ju mbështesin në to, shkuan albeu.com.

3. Jepini vetes kohë për të kuptuar ndjenjat tuaja

Ndodh shpesh që të flasim me miqtë për një problem apo situatë para se të kuptojmë se çfarë mendojmë për të. Atëherë është shumë e lehtë të marrësh mendimin e dikujt tjetër, dhe më vonë të pendohesh për vendimin e gabuar.

– Sa më shumë t’i kuptojmë ndjenjat tona, aq më pak do të mbështetemi në mendimet e miqve – thotë Uri.

4. Miqtë nuk janë ekspertë të marrëdhënieve, por janë ekspertë për ju

Pasi të keni krijuar një mendim dhe të keni vendosur të dilni me dikë, kur i prezantoni me miqtë , pyesni se si jeni me personin e ri, jo se sa shumë i pëlqen partneri juaj i ri. Arsyeja është se ju përpiqeni të gjeni dikë me të cilin jeni versioni më i mirë i vetes, dhe megjithëse miqtë tuaj nuk janë ekspertë të marrëdhënieve, ata janë ekspertë për ju. /albeu.com/