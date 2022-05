Astrologët paralajmërojnë: Kini kujdes në këto ditë të Majit, sjellin konflikte dhe sfida

Gjatë muajit maj, shumë planetë do të jenë në pozicione dhe aspekte të pafavorshme, duke shkaktuar konflikte dhe keqkuptime. Ne nuk mund ta ndryshojmë këtë, por mund të bëjmë çmos për të larguar mendimet negative. Astrologët paralajmërojnë se këto janë ditët më të rrezikshme të majit:

10 maj – Fillon Merkuri retrograd

Në këtë ditë, duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm në marrëdhëniet me njerëzit që kemi besim. Lëvizja retrograde e planetit do të zgjasë deri më 3 qershor, por rrezikun më të madh do ta sjellë vetëm në fillim.

16 maj – Një eklips total hënor

Eklipsi i parë hënor në vitin 2022 është në shenjën e Akrepit. Hëna do të shkojë pothuajse plotësisht në hijen e Tokës dhe e para që do të goditet do të jenë marrëdhëniet dhe miqësitë. Gjetja e një gjuhe të përbashkët me të dashurit do të duket si një detyrë e pazgjidhshme. Astrologët këshillojnë të bëjmë kujdes me xhelozinë dhe zilinë.

18 maj – Lidhja e Marsit dhe Neptunit

Marsi do të na bëjë të pangopur dhe të pakompromis dhe Neptuni do të inkurajojë mashtrimin. Kini kujdes nga njerëzit të cilëve u besoni të mos ju mashtrojnë dhe tregohuni jashtëzakonisht të kujdesshëm me paratë.

21 maj – Dita e lidhjes së Diellit dhe Mërkurit

Kjo do të jetë lidhja e brendshme e Diellit dhe Mërkurit. Në këtë ditë, të gjithë ata që janë të papërgjegjshëm dhe joserioz po përballen me telashe të mëdha.

23 maj – Mërkuri hyn në Demi

Ky tranzicion do të ndodhë në kulmin e lëvizjes retrograde të planetit. Deri më 12 qershor, astrologët rekomandojnë që të mos rrezikoni. Në këtë ditë, është më mirë të mos filloni biznes të ri dhe të mos firmosni letra. Planeti do të humbasë pjesën më të madhe të energjisë së tij pozitive, ndaj ndryshime në plane dhe telashe të vogla janë të mundshme në të gjitha fushat e jetës.

29 maj – Marsi në lidhje me Jupiterin

Marsi dhe Jupiteri do të takohen te Dashi. Kjo lidhje do të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme për fushat e komunikimit dhe punës. Marsi do të na bëjë tepër të sigurt dhe pa kompromis dhe Jupiteri do të bëjë që shumë prej nesh të përpiqemi të përfitojmë nga të tjerët. Konfliktet janë pothuajse të sigurta, ndaj bëni shumë kujdes me fjalët dhe veprat./albeu.com/