Astrologët i shpallën: Kombinimet e shenjave që kanë 90% shanse të tradhtojnë

Fatkeqësisht, përveç lidhjeve perfekte, ka edhe lidhje mes 12 shenjave të Horoskopit që tradhtia është e sigurt. Sipas ekspertëve, janë gjashtë kombinime të tilla që shkalla e mashtrimit të një partneri arrin një përqindje të frikshme prej 90%.

Dashi me Demin

Dashi sundohet nga planeti Mars, ndërsa Demi nga Afërdita, kjo do të thotë se tërheqja mes këtyre dy shenjave është e dhënë dhe e fortë. Një marrëdhënie mes tyre dominohet nga pasioni dhe emocionet e forta. Megjithatë, temperamenti i Dashit mund të jetë shkak për keqkuptime dhe pabesi! Megjithatë, e vërteta është se Demi mund të jetë i pari që do të besojë pasi kërkon monogaminë dhe sigurinë në një marrëdhënie tjetër dhe kërkon partnerin e radhës.

Binjakët me Peshoren

Mërkuri sundon Binjakët dhe Afërdita Peshoren, ndërkohë që ky kombinim është plot tronditje, pasi janë dy shenja ajrore. Tërheqja mes tyre është e menjëhershme dhe eksitimi është i madh. Peshorja është e magjepsur nga mendja, humori dhe ekstroversioni i Binjakëve. Por është një kombinim i shenjave të horoskopit që nuk e marrin lehtë njëra-tjetrën seriozisht. Kështu që do të jetë e vështirë të investosh emocionalisht në këtë lidhje dhe së shpejti të dyja do të largohen diku tjetër.

Gaforrja me Bricjapin

Hëna është sundimtari i Gaforres, ndërsa Bricjapi është sunduesi i Saturnit. Këto dy shenja janë të kundërta dhe në shumë raste kjo është arsyeja e ndeshjes perfekte. Megjithatë, rregulli ka përjashtime! Pra, ka raste që ky kombinim ka vetëm një fund: pabesinë. Vërtetimi i Gaforres është “gjembi” i madh në marrëdhënien e tyre. Gaforrja shikon vetëm shtëpinë e tij, ndërsa Bricjapi dëshiron të kalojë mirë. Gaforrja më e pasigurt do t’i kthehet më lehtë tradhtisë.

Luani me Shigjetarin

Sundimtari i Luanit është Dielli, ndërsa i Shigjetarit Zeusi, ndërsa të dyja janë shenja zjarri. Kjo do të thotë se një marrëdhënie mes tyre është shpërthyese dhe plot xhelozi. Me siguri i gjejnë në shtrat, por në zona të tjera ka vështirësi të mëdha. Luani dëshiron të jetë qendra e botës së Shigjetarit, i cili është aktiv dhe i pëlqen të bëjë gjëra të ndryshme dhe të ketë shumë shoqëri. Kjo do të thotë se ai do të jetë i pari që do të shikojë diku tjetër.

Akrepi me Peshqit

Plutoni dhe Marsi janë planetët dominues të Akrepit, ndërsa Poseidoni dhe Jupiteri janë Peshqit. Kjo do të thotë se përputhja e tyre është e përsosur! Pra, njëri mund të jetë i përshtatshëm për tjetrin, por kjo nuk do të thotë se ai nuk do të besojë. Për shkak se të dy janë të fshehtë, ata i mbajnë gjërat për vete dhe një vello misteri përhapet mbi lidhjen e tyre. Peshqit që janë më emocionalë nuk do i rezistojnë dot posesivitetit të Akrepit dhe do shkojnë të gjejnë dashurinë diku tjetër.

Ujori me Virgjëreshën

Urani dhe Saturni janë sundimtarët e Ujorit, ndërsa Virgjëresha drejtohet nga Mërkuri. Kjo do të thotë se tërheqja mes tyre është e fortë dhe ajo që i bashkon është fakti se janë dy personazhe diametralisht të kundërta. Ujori është spontan dhe shumë i shoqërueshëm me të gjithë, një fakt që Virgjëresha nuk e vlerëson. Siç dihet, ankesa sjell konsum, probleme dhe është shumë e lehtë ta tradhëtosh.