As mos e çoni nëpër mend, këto shenja s’do i jepnin kurrë një shans të dytë ish-it

Nuk ka marrëdhënie perfekte që duket sikur kanë dalë nga ndonjë libër përrallash apo produksion i Disney-t, të gjitha historitë e dashurisë kanë ulje-ngritjet e tyre. Por sa të gatshëm jeni t’u jepni një mundësi të dytë atyre që u kanë thyer zemrën? Gjashtë shenjat e mëposhtme jo vetëm që nuk e bëjnë, por as e çojnë në mend një gjë të tillë.

Demi: Në qoftë se mendoni se një Dem është aq zemërgjerë me ish-in, siç është zakonisht me miqtë dhe familjarët, bëni mirë të ndryshoni qëndrim para se t’ju fshijë edhe juve nga lista. Të lindurit e kësaj shenje janë shumë të vendosur dhe nuk bëjnë kurrë kompromise të ulëta, me vlerat dhe parimet që i konsiderojnë të shenjta. Nëse u thyeni besimin do t’ju nxjerrin nga jeta e tyre pa u menduar dy herë.

Binjakët: Binjakët njihen si një nga shenjat më dy dyzuara të horoskopit, që ndërrojnë mendje si Haxhi Pishmani, por jo kur bëhet fjalë për ish-partnerin/ish-partneren. Janë kokëfortë të lindur që s’janë kurrë një shans të dytë dhe as ulen për të gjetur një rrugë të mesme. Kështu që bye, bye ish!

Luani: Luani nuk do të kthehej kurrë me ish-in për dy arsye shumë të thjeshta: 1.askush nuk mund t’i lëndojë krenarinë mbretit të zodiakut dhe 2.është i,e bindur që do të gjejë dikë tjetër më të mirë. Nuk do ta pranonte kurrë të ishte zgjedhja e dytë për një ish që e ka bërë të vuajë. Kështu që mos u lodhni as me të, nuk do të kthehet dhe pikë.

Virgjëresha: Si mund ta çoni në mend që shenja më perfeksioniste e zodiakut mund të japë një mundësi të dytë. Jo vetëm që kjo gjë do të binte në kundërshti me parimet e saj, por edhe nëse do të ndodhte, s’do t’ia falte kurrë vetes që i dolën gjërat nga kontrolli. Bëhuni gati të blini biletën vetëm për vajtje, pasi një Virgjëreshë as nuk do t’ju dojë më në jetën e saj.

Peshorja: Me siguri jeni të habitur që në këtë listë gjendet edhe Peshorja, shenja që lufton gjithmonë për të gjetur paqen dhe harmoninë në jetën e saj. Por ja që kur dikush tradhton besimin e saj dhe nuk vlerëson përpjekjet që bën për të mbajtur gjallë lidhjen, nuk heziton aspak t’i përplasë derën në fytyrë

Bricjapi: Bricjapi është pa diskutim shenja që s’jep kurrë shanse të dyta, jo vetëm ish-it, por as njerëzve të tjerë që e rrethojnë. Të lindurit në këtë shenjë janë shumë striktë dhe të vendosur në çdo hap që hedhin dhe në dashuri kërkojnë të marrin po të njëjtin mirëbesim, siç edhe japin. Po i humbët, harrojeni të gjeni më vend në jetën e tyre.