Arsyet pse duhet të hani më shumë luleshtrydhe këtë periudhë

Ky frut kaq i vogël, por i fuqishëm, është i pasur me përfitime shëndetësore.

Më poshtë do njiheni me të gjitha arsyet pse trupi juaj do t’ju falenderojë për shtimin e këtyre frutave në regjimin tuaj ushqimor

Ato ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës tuaj

Të pasura me fibra dhe vitaminë C, luleshtrydhet janë të shkëlqyera për reduktimin e stresit oksidativ, i cili shton rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe kancerit.

Plus, janë një burim i mirë i kaliumit, që ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës, duke ulur presionin e gjakut dhe kolesterolin e keq.

Gjithashtu nivelet e larta të antioksidantit antocianinë tek luleshtrydhet, mund të ulin rrezikun e sulmit në zemër.

Mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit

Luleshtrydhet janë renditur si 10 frutat më të mira për sa i përket aftësive antioksiduese.

Antioksidantët luftojnë përbërësit e radikalëve të lira që shkaktojnë probleme kronike shëndetësore dhe çojnë në zhvillimin e kancerit.

Lehtësojnë punën e sistemit tretës

Fibrat luajnë një rol kryesor në shëndetitn dhe funksionin e sistemit tretës.

Vetëm një filxhan me luleshtrydhe përmban 3 gr fibra, një sasi mëse e mjaftueshme për të ndihumar aparatin tretës të kryejë lehtësisht funksonet e tij.

Reduktojnë fryrjen e barkut

Ushqimet e pasura me fibra dhe ujë, si luleshtrydhet, largojnë nga trupi gazrat që shkaktojnë fryrje.

Gjithashtu luleshtrydhet janë edhe një burim i shkëlqyer i kaliumit. Një lëndë ushqyese që eleminon natriumin i cili shkakton fryrje, e që gjithashtu eleminon edhe ujin e tepërt në organizëm.

Luleshtrydhet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Dhe siç tashmë mund ta dini, ushqimet e pasura me vitaminë C mund të ndihmojnë në forcimin e imunitetit tuaj.

Ato mund t’ju ndihmojnë të humbisni peshë

Prania e lartë e fibrave tek luleshtrydhet, ndihmon në kontrollin e urisë.

Plus ato janë shumë të ulëta në kalori, gjë e cila ndihmon për të rënë nga pesha.

Mund të ndihmojnë në parandalimin e defekteve të lindjes

Nëse jeni shtatzënë, marrja e acidit folik është thelbësore, pasi vitamina mund të ndihmojë në parandalimin e defekteve tek foshnja juaj.

Për gratë që duan të mbeten shtatzënë, luleshtrydhet janë një burim i mirë i folatit, që përmbajnë 10 % të vlerës së rekomanduar ditore.

Sa luleshtrydhe duhet të hani çdo ditë?

Një racion me luleshtrydhe është sa një filxhan i mbushur plot luleshtrydhe të ndara në gjysëm, ose rreth tetë luleshtrydhe të plota.