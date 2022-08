Arsyet e pazakonta pse flokët po ju rrallohen

Rreth 50% e grave përjetojnë rënie të flokëve në të 50-tat e tyre, por kjo përvojë negative mund t’ju ndodhë në çdo moment të jetës tuaj. Ndërsa disa gra kërkojnë shpëtimin në terapinë hormonale, e cila shoqërohet me rreziqe serioze shëndetësore që e bëjnë të mos ia vlen t’i shtoni vëllim flokëve tuaj, shumica e grave të tjera zgjedhin trajtimin me minoxidil, i cili trajton në mënyrë sipërfaqësore lëkurën e kokës.

Por nuk ka një strategji të vetme të provuar që rikthen plotësisht flokët dhe ndalon rrallimin e flokëve. Megjithatë, duke njohur disa nga shkaqet e rrallimit, mund të bëni ndryshime në stilin e jetës për të shmangur rënien e flokëve.

New York Times së fundmi kërkoi një përgjigje për një pyetje që na mundoi edhe ne: “Çfarë mund të bëjë një grua kur bëhet fjalë për rrallimin e flokëve?” Shkaqet e identifikuara si arsye për rrallimin e flokëve nuk përfshijnë kushte specifike mjekësore si problemet e tiroides ose aneminë e mungesës së hekurit që mund të çojë në humbje dramatike të flokëve – përfshihen vetëm aspektet e kudondodhura të zakoneve të zakonshme të jetesës: antibiotikët, pilulat e kontrollit të lindjes dhe dietat e papërshtatshme.

Barnat me recetë janë të njohur për listat e tyre të gjata të efekteve anësore të padëshiruara, kështu që ju duhet të flisni me mjekun tuaj për efektet anësore të mundshme para se të filloni t’i merrni ato, veçanërisht nëse vëreni rrallim të papritur të flokëve pasi mund të ketë një korrelacion. Të gjithë e dimë se dietat crash nuk janë të shëndetshme, por shpesh nuk mendojmë për pasojat që mund të kenë në flokët tanë. Kujdesuni për veten nga brenda dhe kërkoni një dietë të qëndrueshme të përbërë nga një shumëllojshmëri ushqimesh dhe ushqime të shëndetshme dhe të pasura me lëndë ushqyese.