Ai ju dërgon mesazhe: Nëse një mashkull ju pëlqen, ai patjetër do t’i përdorë këto fjali

Psikologia Olga Romaniv (psikologe e familjes) shpjegoi se burrat përdorin fraza dhe fjali të caktuara për t’u përpjekur të qëndrojnë në kontakt me ju dhe t’ju fitojnë.

“Më trego për veten tënde.”

Nëse partneri juaj është vërtet i interesuar për ju, ju bën shumë pyetje për jetën tuaj, hobi, familjen, miqtë, punën, e gjithë kjo tregon se kjo nuk është vetëm kuriozitet i kotë, por një dëshirë për t’ju njohur më mirë, shkruan albeu.com

“Unë e vlerësoj kohën time me ju”

Një burrë që ju pëlqen po përpiqet t’ju tregojë se sa i interesuar është. Për shembull, ai thotë se i vlerëson këshillat tuaja, ju falënderoj për shoqërinë tuaj. Dhe nëse ka pasur një rrëfim se burrit ju ka munguar, mund të themi me siguri se ai është i dashuruar. Gjithashtu, nëse pas takimit thotë se ka kaluar një mbrëmje të këndshme, ka mundësi që të dëshirojë të takohemi sërish.

“Me pelqen kur buzeqesh”

Një burrë i dashuruar përpiqet të tregojë diçka qesharake. Nëse ai arriti t’ju bëjë të qeshni, vlerësimi i tij në sytë tuaj patjetër do të rritet – duke e kuptuar këtë, partneri do të dëshirojë të përfitojë nga kjo mundësi. Pra, nëse vazhdimisht përpiqet t’ju bëjë të qeshni, do të thotë se ka ndjenja për ju.

“Më trego për veten tënde.”

Nëse partneri është vërtet i interesuar për ju, ju bën shumë pyetje për jetën tuaj, hobi, familjen, miqtë, punën, e gjithë kjo tregon se ky nuk është thjesht një kuriozitet bosh, por një dëshirë për t’ju njohur më mirë.

“A mund t’ju kërkoj ndihmë?”

Një burrë i dashuruar mund të kërkojë ndihmë në ndonjë biznes ose këshilla. Kjo është një lloj lëvizje psikologjike për të tërhequr vëmendjen, për interes. Kështu një mashkull përpiqet të tregojë se mendimi juaj është i rëndësishëm për të. Gjithashtu, i njëjti parim mund të zbatohet nëse ai ju ofron ndihmën e tij.

“Ti dukesh bukur”

Nëse një mashkull nuk është i turpshëm për t’ju komplimentuar, ai ju pëlqen vërtet. Gjithashtu, kjo vlen kur ju tregon se sa i talentuar, i aftë, simpatik, i zgjuar, inteligjent…