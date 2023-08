Ai i përdorni dhe ju? Tre fraza toksike që thuhen kur jeni të dashuruar

Të gjithë kemi rënë në dashuri, të paktën një herë në jetë. Të gjithë kemi bërë gjithashtu shfaqje ekstreme dashurie, dhe edhe pse e kemi besuar kur e kemi thënë, tani që e mendojmë, shohim se ishte pak e çuditshme. Epo, ato nuk ishin vetëm rrëqethëse, por edhe toksike.

Më poshtë, do të shohim 3 fraza toksike që thonë se jeni në flluskën tuaj rozë, dhe nëse nuk i keni thënë vetë, patjetër që i keni dëgjuar.

“Kam nevojë për ty”

Ka një ndryshim të madh midis “kam nevojë për ty” dhe “të dua”. E para do të thotë se je i varur nga tjetri dhe tregon se ke frikë ta humbasësh, pasi mendon se jeta jote do të ketë më pak kuptim.

“Nuk mundem pa ty”

Mundesh, do ta themi. Nëse e keni dëgjuar këtë frazë nga partneri juaj, në fillim të lidhjes suaj, me shumë mundësi do t’ju duket e ëmbël. Në fakt, është një shenjë e varësisë dhe është mirë të jesh i kujdesshëm. Nëse, përsëri, e kapni veten duke thënë këtë, ndoshta duhet të rimendoni prioritetet tuaja.

“Ti je gjithcka per mua”

Duke i dhënë dikujt kontrollin mbi lumturinë tonë, ne humbasim fuqinë tonë. Gjithçka e jona, ne jemi vetvetja. Për më tepër, duke i thënë dikujt se gjithçka varet nga ai, ne vendosim një përgjegjësi të madhe mbi të, dhe kjo është e padrejtë.