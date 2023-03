A po krijohet një oqean i ri në ndarjen që po ndodh në Afrikë?

Imazhet e reja tregojnë se sa i thellë mund të jetë dëmtimi pasi pjesë e Afrikës po shkëputet fizikisht dhe një oqean i ri po formohet mes këtyre dy ndarjeve.

Dy pjesë të tokës në Kenia kanë filluar të ndahen gjatë viteve të fundit, me dy masa që tani janë aq larg njëra-tjetrës sa një oqean krejt i ri do të kalojë përmes ndarjes në të ardhmen.

Nëse ndarja vazhdon, mendohet se vendet afrikane të Zambisë dhe Ugandës mund të kenë një ditë vijat e tyre bregdetare.

Sipas revistës “Geophysical Research Letters”, ekspertët tani e dinë vendin e saktë ku filloi çarja si kufijtë e tre pllakave tektonike që janë larguar gradualisht nga njëra-tjetra. Përpjekja ndërkombëtare ka zbuluar se plasja aktualisht shkon 35 milje pasi u shfaq për herë të parë në vitin 2005 në shkretëtirat e Etiopisë.

Christopher Moore, studiues në Universitetin e Leeds, tha për NBC Neës: “Ky është i vetmi vend në Tokë ku mund të studioni se si çarja kontinentale bëhet një çarje oqeanike”.

Moore përdori teknologjinë e radarit satelitor për të monitoruar aktivitetin vullkanik në rajonin e Afrikës Lindore që lidhet më shpesh me shpërbërjen graduale të kontinentit.

Ekspertët mendojnë se hendeku do të vazhdojë të zgjerohet dhe në të ardhmen do të shohim Afrikën Lindore të formojë kontinentin e vet të veçantë. Ken Macdonald, një gjeofizik detar dhe profesor me bazë në Universitetin e Kalifornisë, shpjegoi: “Me matjet GPS, ju mund të matni shpejtësinë e lëvizjes deri në disa milimetra në vit. “Ndërsa marrim gjithnjë e më shumë matje nga GPS, ne mund të marrim një kuptim shumë më të mirë të asaj që po ndodh. “Gjiri i Adenit dhe Deti i Kuq do të vërshojnë mbi rajonin Afar dhe në Luginën e Riftit të Afrikës Lindore dhe do të bëhen një oqean i ri, dhe ajo pjesë e Afrikës Lindore do të bëhet kontinenti i saj i vogël i veçantë.