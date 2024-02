A ndihmojnë vërtet arrat braziliane për eleminimin e akneve?

TikTok-u ka hapur një tjetër temë diskutimi së fundmi, këtë herë për arrat braziliane. Nutricinistët online flasin për përmbajtjen e tyre duke shpjeguar se arrat braziliane përmbajnë selenium që ndihmon në rregullimin hormoneve të tiroides dhe zbutjen e inflamacionit. Po ashtu, ushqejnë trupin me anti-oksidantë dhe ndihmojnë trurin të qëndrojë i shëndetshëm.

Sipas TikTok-ut, ato parandalojnë edhe aknet.

Pavarësisht dëshirës për të vrapuar në dyqanin më të afërt e për t’i blerë, duhet të kuptoni që nuk duhet besuar çdo gjë që lexohet online dhe mbi të gjitha nuk ka zgjidhje të lehta për problematika serioze si kjo e akneve.

Sipas Dr. Ryan Turner, dermatolog i certifikuar, këto arra ndihmojnë vërtet në përmirësimin e lëkurës sepse kanë përmbajtje omega-3 dhe omega-6, që ndihmojnë barrierën e lëkurës të forcohet. Gjithashtu, e ndihmojnë lëkurën të mbajë ujin dhe ofrojnë mbrojtje ekstra ndaj agresorëve mjedisorë. Kjo sjell përmirësim të elasticitetit në lëkurë.

Por nuk ka një tregues të drejtëpërdrejtë që e lidh me aknet. Nëse do ta bësh pjesë të dietës këtë ushqim, duhet të tregosh kujdes me sasinë dhe të presësh pak kohë për rezultatet.