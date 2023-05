A mund të konsumohen bananet kur fillojnë të nxihen dhe cilat janë vlerat e tyre ushqyese

Ju ndodh shpesh të keni banane disa kohë më parë dhe nuk i keni ngrënë ende. Me siguri po pyesni veten se çfarë mund të bëni me to dhe nëse do të shkojnë dëm sepse kanë filluar të nxihen.

Pse bananet bëhen të zeza?

“Bananet marrin ngjyrë kafe sepse nxirrja është pjesë e procesit të tyre të pjekjes. Së pari, bananet priten nga pema kur janë ende shumë të gjelbra dhe të forta për të nxitur procesin e pjekjes. Më pas ato ftohen për t’u dërguar me shumicë. Më pas qëndrojnë për 4-8 ditë të izoluara në një dhomë të posaçme”, thotë nutricionistja Borsa Dimitra.

Bananet lëshojnë gaz etilen. Ky gaz përshpejton procesin e pjekjes. Në këtë dhomë të veçantë, ajri ose presioni qarkullon gaz etilen rreth frutave duke nxitur pjekjen uniforme. Ndërsa banania piqet në këto kushte, lëkura fillon të bëhet më e gjelbër dhe mund të fillojë të zverdhet. Gjatë këtij procesi, niseshteja në fruta shndërrohet në sheqerna dhe fruti zbutet, gjë që e bën bananen të ëmbël. Më në fund banania arrin në shitje me pakicë kur ngjyra është nga jeshile e zbehtë në 50% jeshile 50% e verdhë. Në këtë pikë, të paktën gjysma e niseshtës është shndërruar në sheqerna.

Banania arrin pjekurinë e saj përfundimtare kur fillon të krijojë njolla dhe njolla kafe. Në fazën e ngjyrosjes, pjesa më e madhe e niseshtës është shndërruar në sheqerna, kështu që bananet kanë nivelin më të lartë të ëmbëlsisë.

Si t’i mbani bananet pak më gjatë?

Bananet kafe që janë plotësisht të pjekura mund të mbahen pak më gjatë dhe pjekja e tyre e mëtejshme ngadalësohet nëse vendosen të plota në frigorifer. Kështu, freskia e tyre zgjatet. Në frigorifer, ato do të ruhen mirë për 1-2 javë shtesë. Në veçanti, fruti i bananes do të ruhet edhe pse nxirrja e lëkurës do të përshpejtohet.

Megjithatë, nëse bananet nuk janë zverdhur ende kur i vendosni në frigorifer, ka shumë gjasa që të mos piqen. Kur fillojnë të zverdhen, bananet e prera në feta mund t’i ruani në enë të mbyllura në frigorifer për disa javë. Mënyra më e mirë për të parandaluar që fetat tuaja të nxihen është t’i spërkatni me pak lëng limoni, ananasi ose lime, i cili përmban acide. Këto acide vrasin enzimat që i kthejnë fetat e bananes në tul.

Bananet shumë të pjekura përmbajnë më shumë sheqerna dhe kanë shijen më të fortë të bananes. Ia vlen t’i ruash kur të kenë arritur në këtë fazë. Kur bananet tuaja janë shumë të pjekura dhe jeni duke menduar t’i hidhni, mund t’i ngrini dhe do të zgjasin më shumë.

Ju mund të ngrini bananet tuaja shumë lehtë. Fillimisht do t’i qëroni dhe do t’i prisni në feta 2,5 cm. Më pas do t’i vendosni fetat e secilës banane në një qese të veçantë ushqimore, duke u siguruar që njëra fetë banane të mos prekë tjetrën dhe do t’i ngrini ato. Me qeset e veçanta të ushqimit do të mund të shkrini sasinë e bananes që ju nevojitet për çdo përdorim.